Receta de solomillo de cerdo a la mostaza, rápida y fácil

Con 25 minutos e ingredientes accesibles, este plato permite resolver almuerzos y cenas de forma simple

Este plato argentino de solomillo
Este plato argentino de solomillo de cerdo destaca por su bajo contenido graso y su practicidad para la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El solomillo de cerdo a la mostaza es uno de los platos preferidos en la mesa argentina cuando se busca una opción rápida y fácil para resolver una comida completa en menos de media hora.

Esta receta aprovecha un corte magro y tierno, cada vez más valorado en carnicerías locales, ideal para quienes desean incorporar carne de cerdo en preparaciones cotidianas.

En Argentina, se consume tanto en cenas familiares como en almuerzos de fin de semana, por su versatilidad y bajo contenido graso.

La salsa de mostaza le aporta un toque de sabor intenso y cremosidad, transformando una receta básica en algo digno de restaurante, con ingredientes simples que todos tenemos en casa.

Receta de solomillo de cerdo a la mostaza

El solomillo de cerdo a la mostaza es un corte magro de cerdo, dorado en sartén y bañado con una salsa cremosa de mostaza, crema y un toque de vino blanco. Se trata de una preparación súper práctica, que resalta la jugosidad de la carne y el sabor intenso de la salsa, lista en minutos.

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos
La salsa de mostaza, crema
La salsa de mostaza, crema y vino blanco aporta cremosidad y un sabor intenso a la preparación de solomillo de cerdo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 solomillo de cerdo (aprox. 500 gr)
  • 2 cucharadas de mostaza tipo Dijon
  • 100 cc de crema de leche
  • 1 cucharada de aceite de girasol o maíz
  • 1 diente de ajo
  • 1/2 vaso de vino blanco seco (opcional)
  • Sal y pimienta negra a gusto

Cómo hacer solomillo de cerdo a la mostaza, paso a paso

  1. Limpiar el solomillo y cortarlo en medallones de 2 cm de grosor.
  2. Salpimentar de ambos lados.
  3. Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Esperar que esté bien caliente antes de dorar la carne.
  4. Dorar los medallones de ambos lados (2 minutos por lado). Retirar y reservar en un plato.
  5. En la misma sartén, bajar el fuego y agregar el ajo picado. Revolver sin que se queme.
  6. Incorporar la mostaza y mezclar rápidamente.
  7. Agregar el vino blanco, dejar evaporar el alcohol (2 minutos).
  8. Sumar la crema de leche, mezclar hasta que la salsa espese levemente. No dejar que hierva fuerte para que no se corte la crema.
  9. Volver los medallones a la sartén y cocinar 3 minutos más, bañándolos con la salsa.
  10. Servir caliente, con la salsa por encima.
El solomillo de cerdo a
El solomillo de cerdo a la mostaza rinde dos porciones y requiere ingredientes básicos como crema de leche, ajo y mostaza Dijon (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 410 kcal
  • Grasas: 24 gr
  • Carbohidratos: 5 gr
  • Proteínas: 40 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • En heladera: hasta 2 días, en recipiente hermético.
  • En freezer: hasta 1 mes, bien envuelto.

Para recalentar, hacerlo a fuego bajo y agregar un chorrito de leche o crema para mantener la textura de la salsa.

