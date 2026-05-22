El cuerpo como bien de consumo: cómo la era digital modificó el ideal de belleza

El cuerpo dejó de ser solo biología para convertirse en territorio de consumo, tecnología y estatus. En su columna de Infobae a la Tarde, Paula Guardia Bourdin desmenuzó cómo la era digital y el auge de las cirugías estéticas cambiaron el modo en que nos pensamos y nos mostramos.

De la cirugía estética al boom digital: el cuerpo como símbolo

Guardia Bourdin repasó cómo la cirugía estética se masificó desde los años ochenta y se consolidó como práctica habitual en los años 2000. Destacó la aparición de fenómenos televisivos como Botched, que entre 2014 y 2022 mostró a cirujanos resolviendo intervenciones fallidas, y advirtió: “La cirugía estética como servicio accesible al ciudadano común empieza a surgir a partir de los ochenta, los noventa y llega a un boom en los años 2000”.

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Subrayó que, a pesar de la exposición mediática, durante años persistió la oscuridad sobre los riesgos de estos procedimientos: “Todavía había algo de oscuridad en relación a las complicaciones, en relación a lo que se aplicaba sobre el cuerpo, a lo que implicaba esa cirugía”.

El auge de la cirugía estética desde los años ochenta consolidó los procedimientos como servicios masivos y accesibles para el público general (Europa Press)

Redes sociales, filtros y la obsesión con la imagen

Guardia Bourdin analizó el giro cultural que se produjo desde los años sesenta, cuando la juventud se convirtió en un valor central, hasta el actual fenómeno digital. “El gran boom de la obsesión con la juventud es a partir de los 60”, explicó, vinculando la transformación a la aparición de los Beatles y la minifalda, y al nacimiento de la adolescencia como etapa diferenciada.

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El surgimiento de las selfies y el dominio de redes sociales como Instagram y Snapchat profundizaron la obsesión por la imagen: “Instagram explota y alcanza, por ejemplo, 300 millones de usuarios en 2014. Y la selfie empieza a cobrar vigor”, relató. Describió el fenómeno de la “dismorfia de Instagram”, donde “la imagen de las personas se empieza a ver distorsionada a través del uso obsesivo de filtros o retoques de Instagram”.

El boom de la obsesión por la juventud tuvo su origen en los años 60 con la irrupción de los Beatles, la minifalda y la cultura adolescente

Este fenómeno, explicó, impactó en la demanda de procedimientos estéticos: “Empiezan a incrementarse las intervenciones estéticas y empiezan a tener muchos pacientes nuevos que se acercan con la búsqueda de que recreen en su cara lo que ellos habían creado con los filtros de Instagram”.

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El acceso a técnicas como el ácido hialurónico o la rinoplastia, sumado a la masividad de las selfies, derivó en una “adecuación” de los rostros, que muchas veces parecen repetidos en el universo digital.

Lux maxing, bone smashing y la señalización del dinero

En el tramo final de la columna, Guardia Bourdin señaló una tendencia reciente en la que la modificación corporal funciona como una nueva señal de poder adquisitivo y estatus.

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Prácticas como lux maxing y bone smashing entre hombres reflejan nuevas tendencias extremas de modificación corporal para acentuar rasgos faciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La tendencia en la belleza es la señalización del dinero a través de la modificación del cuerpo”, afirmó, y ejemplificó con el caso de celebridades que acceden a procedimientos de altísimo costo: “Los ultrarricos tienen cara de ultrarricos y esa cara de ultrarrico se compra y son tratamientos que salen entre, por ejemplo, 300 mil y quinientos mil dólares”.

Entre los hombres, describió la expansión de prácticas como el “lux maxing” y el “bone smashing”, que buscan marcar pómulos y mandíbula con métodos extremos, desde ejercicios hasta microfracturas autoinfligidas.

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