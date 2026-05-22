Hope Funds: Enrique Blaksley pactó una nueva condena por lavar dinero con departamentos en Panamá

2018: Enrique Blaksley tras ser detenido por la Policía de la Ciudad (Maximiliano Luna)

La historia reciente convirtió a Leonardo Cositorto en el estafador más icónico de la Argentina, un literal sinónimo de esquema Ponzi. Pero antes, mucho antes, estuvo Enrique Blaksley Señorans.

Blaksley fue condenado en marzo de 2023 a ocho años de cárcel por la megaestafa de Hope Funds, un esquema Ponzi idéntico a Generación Zoe -acaso más elegante- nueve años después de que comenzara la causa en su contra. Los delitos que el Tribunal Oral Federal N°4 le enrostró: asociación ilícita,311 estafas, lavado de activos de origen delictivo, e insolvencia fraudulenta.

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El daño estimado en la causa, según el expediente, fue de, al menos, 90 millones de dólares.

Hoy, 12 años después del comienzo de su caída, el nombre de Blaksley regresa a Comodoro Py. Esta semana, el empresario pactó un acuerdo de juicio abreviado en el marco del mismo expediente que lo condenó. Aceptó ser condenado nuevamente a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, una pena que sería unificada a su condena previa, si el Tribunal Federal N°4 la homologa, con una audiencia via Zoom para tratar el asunto fijada el miércoles próximo.

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El delito que se trata aquí es lavado de dinero, “la puesta en circulación en el mercado de bienes de origen ilícito”, asevera la imputación en el acuerdo, para comprar una serie de departamentos de lujo en Panamá.

La entrada de la Twist Tower, donde Enrique Blaksley y su organización compraron 9 departamentos

La imputación original del caso enumeró nueve unidades en la PH Twist Tower, ubicada en la zona de Obarrio, el corazón financiero de la ciudad de Panamá, casi el piso 25 completo del edificio, así como la “unidad L 10 A del edificio Office One”, en la misma zona, comprada “a fines de 2010 por un valor aproximado de US$ 330.000″. Irónicamente, Hope Funds fue mencionado en su momento en el escándalo de los Panama Papers.

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Luego, fue acusado de lavar dinero con la compra de otros tres departamentos en Hollywood, Florida, una zona satélite de Miami. El departamento, ubicado en Sian Ocean Residences, un complejo con pileta entre otras amenities, fueron comprados entre 2010 y 2011 por Blaksley.

La lista termina con otros tres departamentos ubicados en el edificio The Victoria II, también en Hollywood, comprados en 2009 y vendidos en 2015 por 140 mil dólares cada uno.

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El complejo Sian Ocean Residences (Fotografía: Booking.com)

Una de las operaciones de los edificios de Sian Ocean Residences se vincula a Alejandro Carozzino y Federico Dolinkue. Carozzino había sido detenido en 2018, en la redada que terminó con Blaksey preso. Dolinkue figura como director suplente en la última composición societaria de Hope Funds SA, un socio minoritario. Se entregó él mismo en el juzgado de Servini.

El nuevo acuerdo extiende la pena original de Blaksley en dos meses. La pena de Carozzino, originalmente de tres años y seis meses, se extendería un mes más si el juez Néstor Costabel acepta los términos de imputado y fiscalía. La nueva propuesta es una cosa mixta. Blaksley y Carozzino lograron ser absueltos en parte de la acusación original.

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El nuevo combo incluye solo tres departamentos en Panamá: dos en el edificio PH Twist y la unidad del Office One valuada en más de 330 mil dólares. Con respecto a otros departamentos en la lista, o ya fueron condenados al respecto, o no hay pruebas suficientes para conectar el dinero de las estafas a las compras de las propiedades, como en el caso de los bienes de Florida. Dolinkue, por su parte, quedaría absuelto del todo.

Carozzino tras ser detenido en 2018 (Maximiliano Luna)

El tiempo pasó, ciertamente. Blaksley hoy tiene 61 años. En sus épocas de gloria, una década y media atrás, el empresario paseó a sus voraces vendedores de contratos por el mundo para elaboradas fiestas en San Petersburgo y Hawaii, asoció su marca a La Dolfina de Adolfo Cambiaso en la campaña más triunfal de su historia, atrajo a deportistas como Roger Federer y Serena Williams, compró su propio club de polo.

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El empresario terminó detenido y preso en el penal de Ezeiza, rodeado de imputados célebres como “El Pata” Medina, con el que entabló cierta buena onda. Su familia y un misterioso empresario de orígen boliviano entregaron una fianza de 391 millones de pesos en propiedades y autos para que regrese a su casa en el country Pacheco Golf.