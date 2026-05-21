Crimen y Justicia

Indagatorias y posibles imputaciones: cómo sigue la investigación por la muerte del adolescente en Chascomús

Hoy serán indagados los cuatro policías que estaban en el lugar del accidente. Qué imputación podría recibir el hombre que golpeó salvajemente a Kevin Martínez

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KEVIN MARTINEZ
Kevin Martínez, el adolescente que murió luego del accidente

El expediente en el que se investiga la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años de la localidad bonaerense de Chascomús que falleció luego de un violento choque y que luego fue golpeado brutalmente por un vecino, tendrá hoy una jornada clave: la Justicia indagará durante el día a los cuatro policías bonaerenses que estaban en el lugar del accidente y que observaron la violenta agresión que sufrió el chico.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, se trata de dos mujeres y dos hombres, integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que estaba presentes en la intersección de las calles Julián Quintana y Jacarandá, donde el 12 de mayo, pasadas las 16, se produjo el choque.

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En ese sentido, señalaron que los oficiales fueron imputados por el delito de violación de deberes de funcionarios públicos y omisión de promover la persecución penal, por lo que deberán sentarse frente a la fiscal del caso, Daniela María Bertoletti Tramuja, para brindar su declaración indagatoria.

Básicamente, se los acusa de no haber impedido que Kevin, que estaba lesionado, fuera agredido a golpes de puño por Leandro Edgardo Marzzellino, mientras se encontraba “en una tabla de inmovilización hospitalaria siendo atendido por personal médico en virtud del siniestro sufrido momentos antes”.

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Para la Justicia, los efectivos no solo debieron intervenir para frenar la agresión. También habrían omitido detener al agresor apenas golpeó al menor y “promover las acciones necesarias para la persecución penal del hecho”.

De acuerdo con la autopsia al cuerpo de Kevin, la lesión más grave fue una “fractura múltiple de cráneo” compatible con un impacto de alta intensidad.

Asi fue el accidente en Chascomús

El informe médico-legal describió que el joven presentaba “politraumatismos de importancia”, principalmente en el tórax, con un sangrado relevante en esa zona. Sin embargo, los forenses ubicaron como lesión determinante la fractura de cráneo, a la que consideraron “idónea para producir la muerte”. Sobre el mecanismo, la autopsia indicó que era compatible con “el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa”, una formulación que, en el contexto del caso, apunta al impacto del siniestro vial.

El resultado del examen forense toma particular relevancia porque según se pudo establecer, la víctima no llevaba casco. Para los investigadores, en principio, la causa de muerte está vinculada al accidente y no a la agresión posterior de Marzzellino, lo que supondría un alivio a nivel judicial para el hombre de 50 años.

Sin embargo, no estaría desligado completamente del expediente. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el violento sería imputado por lesiones agravadas por alevosía. Hasta ahora, la única acusada en la causa principal es la conductora de 25 años que manejaba el Ford Ka blanco involucrado en el choque, acusada de homicidio culposo.

Así fue la golpiza de Marzzellino a Kevin después del accidente

Para determinar la imputación de Marzzellino, quien cuenta con un extenso prontuario, la fiscalía espera pericias médicas, anatomopatológicas y otros estudios complementarios antes de adoptar una calificación definitiva. “Faltan algunas testimoniales y pericias médicas”, agregaron las fuentes.

El hombre, con domicilio registrado a escasos metros del lugar del accidente, tiene un frondoso historial de antecedentes penales. Como contó este medio, aparece vinculado a un expediente por abuso sexual con acceso carnal iniciado en 2023; a una causa por daño y lesiones leves de abril de 2024; a un episodio de violencia familiar registrado el 6 de abril de 2009; y a otros dos procesos por daño y lesiones leves, uno abierto el 27 de marzo de 2009 y otro de junio de 2010.

La muerte de Kevin es producto de los golpes que recibió en el piso. Es claro, son contundentes las imágenes”, aseguró el abogado de los familiares, José Equiza.

Los Martínez sostienen que la golpiza posterior al choque tuvo incidencia en el desenlace y reclaman el no accionar de la policía. En diálogo con TN, su abuela cuestionó la falta de intervención de quienes estaban en el lugar y resumió su reclamo con una frase: "Nadie hizo nada para evitar que le peguen”.

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