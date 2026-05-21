Economía

Jubilaciones: a cuánto llegaría la mínima si se hubiera actualizado el bono de $70.000, congelado desde 2024

El refuerzo perdió casi la mitad de su poder adquisitivo en dos años y seguiría deteriorándose, incluso en un escenario de menor inflación

Guardar
Google icon
El bono representa apenas el 16% del haber total, mientras que hace dos años alcanzaba el 29%. REUTERS/Agustin Marcarian
El bono representa apenas el 16% del haber total, mientras que hace dos años alcanzaba el 29%. REUTERS/Agustin Marcarian

Al no actualizarse desde su implementación hace dos años, el bono jubilatorio de $70.000 para los haberes mínimos perdió el 49% de su valor real. Así, este refuerzo redujo su capacidad compensatoria para hacer frente al aumento de precios.

Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, si se ajustara por inflación, el bono debería llegar hoy a $155.386, con lo cual la jubilación mínima pasaría de $450.319 a $535.705.

PUBLICIDAD

El centro de estudios destacó que el bono representa apenas el 16% del haber total, mientras que hace dos años alcanzaba el 29%.

Un gráfico de líneas muestra la evolución del haber mínimo jubilatorio de 2023 a 2026, con tres curvas para valores con bono actualizado, con bono y sin bono
Evolución mensual del haber mínimo jubilatorio en Argentina, mostrando valores reales y simulados con y sin bonos, desde abril de 2023 hasta abril de 2026, a precios constantes (ODSA- UCA)

Por otra parte, indicó que desde abril de 2025 la jubilación mínima cayó un 1,29% sin bono y un 4,4% con bono, en términos reales. Actualmente, equivale al 74% del promedio anual de 2018, último año en que no se otorgaban este tipo de adicionales.

PUBLICIDAD

A partir de los últimos pronósticos de inflación difundidos por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el ODSA proyectó el monto de la jubilación mínima hasta abril de 2027 y simuló la evolución del bono actualizado.

De cumplirse las estimaciones, “la jubilación mínima sin bono tenderá a aumentar levemente, pudiendo ganar para un 3,5% adicional. La jubilación con bono, sin embargo, permanecerá prácticamente constante en términos reales. Para ese entonces, el bono habrá perdido alrededor del 58% de su valor real en relación a abril de 2024″, señaló el ODSA.

Gráfico de líneas mostrando el haber mínimo jubilatorio con y sin bono, y una simulación con bono actualizado, de abril de 2024 a abril de 2027
Evolución y proyección del haber mínimo jubilatorio mensual con y sin bono, incluyendo una simulación con bono actualizado, entre abril de 2024 y abril de 2027 a precios constantes (ODSA- UCA)

Es importante mencionar que el documento de gestión presentado semanas atrás por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso afirmó: “El Ministerio de Capital Humano informa que el refuerzo previsional destinado a los beneficiarios de menores ingresos es una prestación de carácter extraordinario, no contributiva y de naturaleza asistencial, concebida para atender situaciones coyunturales. Conforme su diseño normativo, no integra el haber previsional ni se encuentra alcanzado por el régimen de movilidad”.

“La determinación de su monto, continuidad o eventual modificación debe analizarse en el marco del equilibrio fiscal y de una administración responsable de los recursos públicos, condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional”, agregó.

En perspectiva histórica, el ODSA remarcó que entre 2002 y 2013, en un contexto de recuperación económica con relativamente baja tasa de inflación, el promedio anual de la jubilación mínima pasó de $269.040 a $728.630 a precios de abril de 2026, un crecimiento de alrededor del 170%.

Pero entre 2013 y 2023, perdió cerca del 40% de su valor real sin bono —al pasar de $728.630 a $423.878— y alrededor del 25% con bono, al descender a $550.479.

El piso se registró en febrero de 2024, con haberes de $248.949 sin bono y $378.471 con bono, medidos a precios de abril de 2026. Esto implicó una caída del 66% y 48%, respectivamente, frente al promedio de 2013.

Gráfico de líneas que muestra la evolución del haber mínimo jubilatorio con y sin bono compensatorio de 2001 a 2026, con ejes de dinero y tiempo
Evolución anual del haber mínimo jubilatorio, incluyendo y excluyendo el bono compensatorio, a precios constantes entre los años 2001 y 2026 (ODSA- UCA)

Por otro lado, un estudio del economista Nadin Argañaraz estimó que los haberes jubilatorios altos mejoraron 7,8% en abril respecto de noviembre de 2023, pero los jubilados de la mínima perdieron un 10,3% de poder adquisitivo en el mismo período.

Cabe mencionar que la Canasta Básica de los Jubilados, estimada por la Defensoría de la Tercera Edad, ascendió en marzo a $1.824.682, cifra que incluye gastos de vivienda, medicamentos y manutención, y que expone la distancia entre los ingresos y las necesidades de los adultos mayores.

Del total, $410.640 se destinan a alimentación, lo que representa el 23%. Los gastos en farmacia y medicamentos suman $503.600, equivalentes al 28%. Para vivienda, se asignan $360.150, que corresponden al 20%, y el rubro de limpieza implica $116.008, es decir, el 6% del total.

De este modo, los ingresos actuales cubren solo una fracción de las necesidades estimadas para los adultos mayores, evidenciando el impacto de la inflación y la insuficiencia de los refuerzos extraordinarios.

Temas Relacionados

jubilacionesbonojubiladosadultos mayorespoder adquisitivoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Suman nuevas rutas aéreas internacionales desde las provincias sin pasar por Buenos Aires: una por una, cuáles son

El sector aerocomercial sigue expandiéndose y la conectividad con el exterior desde el interior del país se convirtió en un eje central para las aerolíneas

Suman nuevas rutas aéreas internacionales desde las provincias sin pasar por Buenos Aires: una por una, cuáles son

Mercados: el petróleo vuelve a subir y empuja al alza de las acciones argentinas

La tensión entre EEUU e Irán eleva la cotización del crudo otra vez sobre USD 100 el barril. YPF y Vista Energy operan cerca de sus máximos del año. El S&P Merval sube 1% y se aísla de las caídas de Wall Street. El riesgo país se mantiene estable en 526 puntos básicos

Mercados: el petróleo vuelve a subir y empuja al alza de las acciones argentinas

La confianza del consumidor aumentó 1,3% en mayo luego de 3 meses de caída: cómo se evalúa la situación personal

El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella revirtió tres meses de caída consecutivas por la percepción de mejora de la economía en general y de las decisiones de compra de bienes durables en particular

La confianza del consumidor aumentó 1,3% en mayo luego de 3 meses de caída: cómo se evalúa la situación personal

Economía reveló que el directorio del FMI tratará hoy un desembolso por USD 1.000 millones para la Argentina

El viceministro, José Luis Daza, confirmó que este jueves se reunirá la conducción del organismo internacional. También dio detalles del programa financiero 2026 y las garantías provistas por organismos multilaterales

Economía reveló que el directorio del FMI tratará hoy un desembolso por USD 1.000 millones para la Argentina

Después de la miel y los huevos, la Argentina agotó otro cupo de exportación hacia la Unión Europea

La Argentina y Uruguay agotaron el cupo de arroz asignado al Mercosur para exportaciones a la Unión Europea en 2026. El país también consumió rápidamente los cupos de miel y huevos

Después de la miel y los huevos, la Argentina agotó otro cupo de exportación hacia la Unión Europea

DEPORTES

Se sorteó el cuadro de Roland Garros: el camino y los rivales de los argentinos en el Grand Slam de París

Se sorteó el cuadro de Roland Garros: el camino y los rivales de los argentinos en el Grand Slam de París

Alerta en Argentina a 26 días del Mundial: el momento de la lesión del Dibu Martínez en un dedo antes de la final con Aston Villa

Chocó contra un muro de contención, salió despedido y sufrió graves heridas: el impactante accidente de un motociclista en el Mundial de speedway

El jugador 27° que Lionel Scaloni evalúa llevar en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026

El riesgo de la apuesta de la FIFA: el Mundial creció tanto que podría volverse en su contra

TELESHOW

El momento más emotivo en el reencuentro entre Moria Casán y Georgina Barbarossa: “Nunca te dejé de querer”

El momento más emotivo en el reencuentro entre Moria Casán y Georgina Barbarossa: “Nunca te dejé de querer”

Moria Casán y Georgina Barbarossa, cara a cara después de 26 años: disculpas, intimidades y secretos compartidos

Lourdes Sánchez habló tras dar positivo en un control de alcoholemia: “Fue una carnicería pública”

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi: “Quiere la tutela de las nenas con la China Suárez”

Gilby Clarke, el ex Guns N’ Roses que forjó una amistad con Pappo entre asados y guitarras: “Es mi héroe”

INFOBAE AMÉRICA

Saberes tradicionales y espiritualidad maya Q’eqchi’ se encuentran en taller dedicado al equilibrio físico y emocional en Guatemala

Saberes tradicionales y espiritualidad maya Q’eqchi’ se encuentran en taller dedicado al equilibrio físico y emocional en Guatemala

En medio de las negociaciones, Irán lanza nuevas amenazas a Trump: “La Armada que cree destruida lo mandará al fondo del mar”

Bajo el agua: Así amaneció la provincia de Limón, tras paso de la onda tropical número tres en Costa Rica

Mucho tráfico en las alturas: el monte Everest registró un récord de ascensos en un día

Costa Rica: El incendio en Curridabat cobra la vida de dos adultos mayores en su vivienda