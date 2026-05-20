Tendencias

El truco simple con papel de aluminio que preserva la textura de la fruta congelada

Expertos recomiendan envolver las piezas al descongelarlas para lograr un resultado más uniforme, mantener la humedad y evitar que pierdan sabor, color y frescura durante el proceso

Guardar
Google icon
Primer plano de varias porciones de fruta congelada en recipientes individuales de papel de aluminio. Se ven fresas, arándanos y trozos de mango cubiertos con escarcha.
Congelar la fruta en su punto óptimo de maduración mejora su sabor y mantiene sus propiedades al descongelarla - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fruta suele perder textura y jugosidad tras el proceso de congelación y descongelado, lo que representa un reto para quienes desean aprovechar productos frescos durante todo el año. Este fenómeno, conocido como “fruta aguada”, se produce cuando los cristales de hielo rompen las paredes celulares, liberando agua y modificando la estructura original. Los expertos recomiendan técnicas para minimizar estos cambios y preservar la calidad, especialmente en frutas como frutillas, arándanos y mangos.

Una de las estrategias más efectivas para mejorar la textura tras el descongelado es utilizar papel de aluminio durante el proceso. Al envolver la fruta en una lámina de aluminio y dejarla reposar fuera del freezer, se consigue una descongelación más uniforme y se retiene mejor la humedad interna. Esto ayuda a evitar la pérdida excesiva de agua y reduce el riesgo de que la fruta se vuelva blanda o pierda sabor, según expertos de Healthline y consejos de chefs recogidos por medios especializados internacionales.

PUBLICIDAD

Además, el papel de aluminio actúa como una barrera contra la contaminación cruzada y limita el contacto con el aire, lo que previene la oxidación y mantiene el color original de la fruta. Para potenciar el resultado, se aconseja descongelar a temperatura ambiente y no recurrir al microondas, ya que el calor abrupto puede acelerar el deterioro de la textura. Medios como Healthline y Food Network lo recomiendan este método también para panes y repostería, indicando que el aluminio ayuda a conservar la humedad y la frescura durante el descongelado.

Ventajas del papel de aluminio en la conservación y descongelado

Imagen macro de una baya roja, posiblemente fresa o arándano descongelado, con diminutas gotas de agua visibles en su superficie texturizada. Fondo borroso oscuro.
Descongelar la fruta a temperatura ambiente y sin microondas conserva su humedad y estructura original - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de papel de aluminio en el almacenamiento y descongelado de alimentos no solo mejora la textura de la fruta, sino que también aporta beneficios adicionales para la seguridad alimentaria. Según Healthline, envolver los alimentos en aluminio reduce significativamente la exposición a contaminantes externos y puede prolongar la vida útil de los productos congelados. Es importante, sin embargo, evitar el uso de aluminio con alimentos ácidos, ya que puede provocar una transferencia mínima de partículas metálicas, aunque dentro de los límites considerados seguros por la Food and Drug Administration (FDA) y la European Food Safety Authority (EFSA).

PUBLICIDAD

Al aplicar este truco en la cocina, los especialistas sugieren utilizar papel de aluminio de buena calidad y asegurarse de que la fruta esté completamente envuelta antes de proceder al descongelado. Este método es válido tanto para frutas en piezas como cortadas y permite disfrutar de un producto más cercano al estado fresco, reduciendo el desperdicio y mejorando la experiencia culinaria.

Consejos adicionales para conservar la calidad de la fruta congelada

Mujer en cocina casera organizando fresas, frambuesas y arándanos en recipientes para congelar sobre encimera de madera. Ventana, plantas y nevera visible al fondo.
Consumir la fruta descongelada rápidamente ayuda a conservar vitaminas, sabor y calidad, reduciendo el desperdicio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener los mejores resultados, según los expertos consultados, conviene congelar la fruta en su punto óptimo de maduración y evitar el exceso de humedad antes de envolverla en aluminio. Una vez descongelada, se recomienda consumirla en el menor tiempo posible para aprovechar todas sus propiedades y evitar que se deteriore. Medios internacionales como Healthline y Food Network coinciden en que este tipo de prácticas no solo mejoran la textura y el sabor, sino que también simplifican la preparación de recetas con fruta fuera de temporada.

Temas Relacionados

Fruta CongeladaPapel de AluminioConservación de AlimentosSeguridad AlimentariaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guía práctica para aprovechar los beneficios de la flor de Jamaica en la alimentación diaria

Evidencia científica respalda sus efectos positivos sobre la presión, el colesterol y la salud hepática. Especialistas explican las mejores formas de prepararla, las dosis recomendadas y las precauciones necesarias para un consumo seguro

Guía práctica para aprovechar los beneficios de la flor de Jamaica en la alimentación diaria

El regreso inesperado de la lámpara de lava en la vanguardia del diseño actual

De invento británico a objeto de culto internacional, este clásico de la cultura pop suma colaboraciones con creadores reconocidos y ediciones especiales, transformándose en pieza central de espacios innovadores y colecciones de autor

El regreso inesperado de la lámpara de lava en la vanguardia del diseño actual

La rutina de entrenamiento de cuerpo completo para aumentar la masa muscular

Plan de ejercicios con solo dos mancuernas que activa todos los grupos musculares, mejora la fuerza y potencia el crecimiento físico con movimientos simples y efectivos

La rutina de entrenamiento de cuerpo completo para aumentar la masa muscular

6 trucos de interiorismo para dar calidez y estilo a ambientes compactos

La clave está en combinar soluciones visuales que amplían el lugar, aportan calidez y refuerzan la sofisticación

6 trucos de interiorismo para dar calidez y estilo a ambientes compactos

El truco del almacenaje invisible, la técnica que hace parecer más grandes los departamentos pequeños

Muebles empotrados, superficies espejadas y colores neutros conforman un sistema que elimina el desorden visual y convierte cada centímetro en una solución funcional y estética

El truco del almacenaje invisible, la técnica que hace parecer más grandes los departamentos pequeños

DEPORTES

10 momentos más icónicos que hicieron eterna a la Copa del Mundo

10 momentos más icónicos que hicieron eterna a la Copa del Mundo

Mano a mano con Fernando Belasteguín: de la razón detrás del nuevo auge del pádel al “poder” que le descubrió a su amigo Colapinto

“La mayor sorpresa de la historia de los Mundiales”: el día que un falso dentista eliminó a Italia con un golazo

Claudio Úbeda, durísimo contra el árbitro Valenzuela tras su controvertida labor en Boca-Cruzeiro: “No tiene dónde agarrarse”

La furia de Paredes cara a cara con el árbitro por el penal no sancionado para Boca ante Cruzeiro: “Es una vergüenza”

TELESHOW

Agustina Cherri en “Lo de Pampita”: “Vivo en la casa que me compré a los 15 años”

Agustina Cherri en “Lo de Pampita”: “Vivo en la casa que me compré a los 15 años”

El emotivo posteo de Georgina Barbarossa dedicado a Moria Casán que sella su reconciliación: “La vida es un carnaval”

Se conoció el video subido de tono que una participante de Gran Hermano grabó en una página para adultos

El explosivo descargo de la madre de Wanda Nara tras el Martín Fierro: “Todas tus colegas juntas no se acercan a tu rating”

Guido Kaczka abrió su programa con el Martín Fierro de oro: “Les quiero agradecer este sueño”

INFOBAE AMÉRICA

10 momentos más icónicos que hicieron eterna a la Copa del Mundo

10 momentos más icónicos que hicieron eterna a la Copa del Mundo

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 12 heridos

Expectativa por el posible procesamiento de Estados Unidos contra el ex dictador cubano Raúl Castro

La UE y Turquía coincidieron en la necesidad de garantizar la apertura de rutas comerciales en el marco de la guerra de Irán

La ONU ajustó a la baja su previsión de crecimiento mundial para 2026 por la crisis en Medio Oriente