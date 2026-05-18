Receta de trufas de limón, rápida y fácil

Deliciosas trufas de limón caseras, rebozadas en coco rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en el aroma cítrico y fresco del limón que, al mezclarse con la dulzura de un bocado suave, nos transporta a tardes de verano y meriendas en familia. Las trufas de limón resumen ese espíritu: pequeñas, tentadoras y con ese equilibrio justo entre dulzor y acidez que encanta a grandes y chicos.

En Argentina, estas trufas suelen aparecer en cumpleaños, meriendas improvisadas o como golosina casera para sorprender a las visitas. Su popularidad creció en los últimos años por lo fácil y rápido que resulta prepararlas, sin necesidad de horno ni técnicas complicadas.

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Receta de trufas de limón

Las trufas de limón son bocaditos dulces, hechos a base de galletitas molidas, leche condensada y jugo/ralladura de limón. Se arman bolitas que luego se rebozan, generalmente en coco rallado, logrando una textura húmeda y un sabor cítrico refrescante.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos Preparación: 15 minutos Enfriado: 5 minutos

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Ingredientes

200 gr de galletitas tipo vainilla

1 lata (395 gr) de leche condensada

Ralladura de 1 limón grande

Jugo de 1/2 limón

100 gr de coco rallado (para la mezcla y para rebozar)

Estas bolitas dulces, cubiertas de coco rallado, resumen la practicidad de la repostería casera argentina. La receta permite tener un postre casero en solo 20 minutos, utilizando ingredientes accesibles y técnicas simples - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer trufas de limón, paso a paso

Moler bien las galletitas hasta obtener un polvo fino. Podés usar una procesadora o meter las galletitas en una bolsa y pasarles un palo de amasar. En un bol grande, mezclar el polvo de galletitas con la leche condensada, la ralladura de limón y el jugo de limón. Sumá la mitad del coco rallado y mezclá hasta lograr una masa húmeda, pero maleable. Si la masa está muy blanda, agregá un poco más de galletitas molidas o coco, hasta que no se pegue tanto en las manos. Formar bolitas pequeñas (del tamaño de una nuez) y pasarlas por el coco rallado restante, cubriéndolas bien. Llevar a la heladera unos minutos antes de servir, para que tomen cuerpo y estén bien frescas. Consejo técnico: Usá limón fresco para lograr un sabor más vibrante y evitá excederte con el jugo para que la masa no quede demasiado líquida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 20 trufas (porciones individuales).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 90 kcal

Grasas: 3,5 gr

Carbohidratos: 14 gr

Proteínas: 1,5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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