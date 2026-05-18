Receta de ciruelas asadas con yogur griego, rápida y fácil

Disfrute de una receta rápida y fácil de ciruelas asadas con yogur griego, pistachos y miel, una opción perfecta para un desayuno o postre saludable y refrescante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un postre tibio en casa puede cambiar toda una tarde. El perfume de ciruelas asadas, dulces y apenas ácidas, evoca sobremesas de verano en familia, cuando lo simple se transforma en un lujo cotidiano. El toque fresco y cremoso del yogur griego suma una textura suave, perfecta para balancear la fruta caliente.

En Argentina, esta combinación aparece como una alternativa ligera a los postres tradicionales pesados. Es común prepararla cuando las ciruelas están en temporada, sobre todo en los hogares donde la fruta fresca abunda. Ideal como cierre liviano para almuerzos de domingo o como merienda especial.

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Receta de ciruelas asadas con yogur griego

Las ciruelas asadas con yogur griego son un postre fácil y rápido: se trata de ciruelas frescas cortadas, asadas al horno con apenas azúcar y especias, servidas con una buena cucharada de yogur griego natural. El resultado es una mezcla de fruta tierna, jugosa y tibia, con el contraste cremoso y ácido del yogur.

Un plato refrescante y nutritivo de ciruelas asadas con yogur griego, decorado con hojas de menta, trozos de frutos secos y un chorrito de jarabe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un detalle interesante sobre las ciruelas asadas es que su sabor se potencia cuando se combinan distintas variedades de ciruelas en la misma preparación, logrando matices únicos entre lo dulce y lo ácido. Además, este postre permite sumar otras frutas de estación, como duraznos o damascos, para variar según lo que se consiga en la verdulería. Servirlo con yogur griego frío realza el contraste de temperaturas, ofreciendo una experiencia refrescante y reconfortante a la vez.

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Tiempo de preparación

20 minutos Preparación: 5 minutos Cocción: 15 minutos

Ingredientes

6 ciruelas frescas

2 cucharadas de azúcar (puede ser común o mascabo)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de canela (opcional)

1 cucharada de manteca

300 gr de yogur griego natural

1 puñado de almendras o nueces picadas (opcional)

Cómo hacer ciruelas asadas con yogur griego, paso a paso

Precalentar el horno a 200 °C.

Lavar y cortar las ciruelas al medio, quitar el carozo.

Ubicar las mitades en una fuente para horno, con la parte cortada hacia arriba.

Espolvorear el azúcar y la canela sobre las ciruelas. Sumar la esencia de vainilla por encima.

Distribuir la manteca en pequeños trozos sobre la fruta.

Llevar la fuente al horno y cocinar durante 12 a 15 minutos , hasta que las ciruelas estén tiernas y empiecen a largar jugo. No dejar que se deshagan por completo.

Retirar del horno y servir las ciruelas tibias en platos o copas.

Añadir una buena cucharada de yogur griego por encima de cada porción.

Si se desea, agregar almendras o nueces picadas para sumar crocante.

Un tazón de ciruelas asadas, yogur griego, miel, pistachos y hojas de menta fresca, ideal para un postre o desayuno saludable y rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 160 kcal

Grasas: 5 gr

Carbohidratos: 24 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las ciruelas asadas pueden guardarse en el refrigerador hasta tres días, en recipiente hermético. Mantener el yogur siempre refrigerado y se recomienda armar el postre justo antes de servir para conservar la textura ideal. Si se desea, se pueden congelar las ciruelas asadas hasta por un mes, aunque la textura puede cambiar levemente.

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Algunos consejos para lograr el mejor resultado: elegir ciruelas maduras pero firmes, para que mantengan la forma después del horno. No excederse con el tiempo de cocción; el punto ideal es cuando la fruta está tierna pero no desarmada. Para sumar un toque especial, espolvorear las ciruelas con un poco de ralladura de naranja antes de asarlas, o agregar unas gotas de miel al momento de servir. Dejar enfriar unos minutos antes de mezclar con el yogur, para lograr un contraste entre lo tibio y lo frío.