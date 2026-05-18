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Desde Miley Cyrus hasta Sabrina Carpenter: celebridades deslumbraron con sus looks en un exclusivo desfile

En el LACMA de Los Ángeles, figuras de la música, el cine y la moda asistieron a una presentación que combinó referencias al viejo Hollywood, prendas de aire relajado y accesorios reinterpretados bajo una estética menos pulida

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Las celebridades exploran estilos únicos y tendencias audaces durante el desfile Dior Cruise 2027 (REUTERS/Daniel Cole)
Las celebridades exploran estilos únicos y tendencias audaces durante el desfile Dior Cruise 2027 (REUTERS/Daniel Cole)

El desfile Dior Cruise 2027, dirigido por Jonathan Anderson en el LACMA de Los Ángeles, reunió a destacadas celebridades como Sabrina Carpenter, Anya Taylor-Joy y Miley Cyrus. Sus estilos personales reflejaron la propuesta de reinvención planteada por la colección.

La colección presentó, el 13 de mayo, prendas como camisas amplias, denim relajado, abrigos largos, vestidos y una reinterpretación de la icónica Saddle bag, en sintonía con una actitud menos pulida y más auténtica.

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Modelos lucen creaciones del desfile de la colección crucero 2027 de Christian Dior en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles
Modelos lucen creaciones del desfile de la colección crucero 2027 de Christian Dior en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles

Los detalles evocaron el glamour de Hollywood antiguo y una estética que combina excesos, texturas y referencias culturales.

El entorno cinematográfico del museo, con su arquitectura moderna y autos vintage, reforzó la atmósfera de película que atravesó la propuesta.

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Miley Cyrus

Miley Cyrus apuesta por el denim lavado y el estilo casual en el desfile Dior Cruise 2027
Miley Cyrus apuesta por el denim lavado y el estilo casual en el desfile Dior Cruise 2027

Miley Cyrus apostó por un conjunto en denim lavado de inspiración casual, con una camisa holgada de manga larga y pantalones acampanados a juego, ambos en azul claro. Llevó un bolso negro de asa corta al hombro y zapatos de punta negra. Su cabello lució suelto, con ondas suaves y flequillo largo, y el maquillaje remarcó sus labios en tono rosa.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter deslumbra con su sofisticación y presencia (ABACA)

Sabrina Carpenter eligió un vestido largo de gasa plisada en tono amarillo pastel, de silueta fluida y cuello alto. El diseño translúcido dejó ver un bralette blanco de encaje bajo la capa superior.

La falda incorporó detalles de flores en relieve en tonos marfil y amarillo, que también decoraron el bolso geométrico a juego. Completó el conjunto con sandalias de tiras finas y lazo, también en amarillo suave. Llevó el cabello semirrecogido con ondas suaves y un maquillaje luminoso.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy elige un vestido negro plisado con cut out y falda voluminosa para la noche de Dior
Anya Taylor-Joy elige un vestido negro plisado con cut out y falda voluminosa para la noche de Dior

Anya Taylor-Joy eligió un vestido negro con textura plisada, de silueta corta y falda voluminosa, con diseño de cuello alto y cut out en la cintura que dejó parte del abdomen al descubierto. Combinó el look con sandalias de tiras finas y tacón. Llevó el cabello liso y suelto, con raya al medio y maquillaje en tonos neutros.

Mikey Madison

Mikey Madison luce un conjunto gris de chaqueta estructurada y minifalda, realzando un aire elegante
Mikey Madison luce un conjunto gris de chaqueta estructurada y minifalda, realzando un aire elegante

Mikey Madison lució un conjunto de chaqueta estructurada y minifalda en tejido gris, con botonadura frontal y solapas marcadas. Complementó con stilettos negros y bolso de mano negro.

Jenson Button y Brittny Ward

Jenson Button combina jean, camisa celeste y buzo azul y Brittny Ward opta por un blazer beige bordado, jeans rectos y accesorios
Jenson Button combina jean, camisa celeste y buzo azul y Brittny Ward opta por un blazer beige bordado, jeans rectos y accesorios

Jenson Button vistió unos pantalones rectos de jean azul con parches claros, camisa celeste y un buzo azul marino de cuello amplio. Completó el look con mocasines negros decorados con hebilla metálica. Brittny Ward llevó un blazer beige con bordados en azul y verde, jeans rectos azul medio, stilettos negros con detalle dorado y bolso rígido negro.

Shay Mitchell

Shay Mitchell se decanta por una camisa blanca de seda, pantalones grises anchos y clutch rosa
Shay Mitchell se decanta por una camisa blanca de seda, pantalones grises anchos y clutch rosa

Shay Mitchell se decantó por una camisa blanca de seda con detalles de plisado vertical y lazo negro en el cuello, acompañado de pantalones anchos de tejido gris drapeado, con pliegues asimétricos. Eligió un clutch rosa pálido y zapatos en punta. Llevó el cabello suelto con ondas suaves y maquillaje en tonos naturales.

Valentina Ferrer

Valentina Ferrer fusiona inspiración masculina con detalles clásicos en chaqueta negra y minifalda
Valentina Ferrer fusiona inspiración masculina con detalles clásicos en chaqueta negra y minifalda

Valentina Ferrer optó por un estilismo de inspiración masculina y detalles clásicos. Lució una camisa blanca con cuello cerrado, decorada con un gran lazo de satén en el cuello. Llevó una chaqueta de sastre negra con solapas amplias y sutil brillo, y una minifalda negra estructurada. Completó el look con stilettos negros de punta y detalle metálico dorado, bolso de mano negro.

Miranda Kerr

Miranda Kerr elige un vestido strapless rosa de tul y volantes para una imagen romántica
Miranda Kerr elige un vestido strapless rosa de tul y volantes para una imagen romántica

Miranda Kerr eligió un vestido strapless en tul rosa, con volantes voluminosos y falda de largo midi en capas. El diseño jugó con la transparencia y los pliegues. Completó el look con sandalias transparentes de tacón y bolso rosa pequeño. Llevó el cabello recogido en un moño bajo.

Cooper Koch

Cooper Koch apuesta por camisa de rayas, cárdigan azul claro y jeans con parches claros
Cooper Koch apuesta por camisa de rayas, cárdigan azul claro y jeans con parches claros

Cooper Koch optó por un estilismo relajado compuesto por una camisa de rayas celestes, un cárdigan azul claro con detalles de rayas multicolor y pantalones vaqueros de corte recto con parches claros en las rodillas. Terminó el look con zapatillas blancas y anteojos de sol oscuros.

Lakeith Stanfield

Lakeith Stanfield destaca con chaqueta entallada de mezclilla negra y bermudas cargo en denim
Lakeith Stanfield destaca con chaqueta entallada de mezclilla negra y bermudas cargo en denim

Lakeith Stanfield apostó por una chaqueta entallada en mezclilla negra con detalles de botones metálicos y solapas anchas, sobre una camisa azul claro. Eligió bermudas de mezclilla azul oscuro con bolsillos cargo, calcetines negros y mocasines con hebilla dorada. También llevó antojos de sol oscuros.

Lauren Hutton

Lauren Hutton combina pantalón crudo y chaqueta pastel multicolor con sandalias grises
Lauren Hutton combina pantalón crudo y chaqueta pastel multicolor con sandalias grises

Lauren Hutton destacó con un pantalón recto de tejido crudo y chaqueta cruzada en estampado multicolor pastel, con solapa amplia y cinturón. Combinó el conjunto con sandalias abiertas en tono gris y una camiseta básica debajo. Su cabello corto se mostró despeinado y el maquillaje, sutil.

Nadezhda Obolentseva

Nadezhda Obolentseva deslumbra con minivestido beige translúcido bordado y maxicuello satinado
Nadezhda Obolentseva deslumbra con minivestido beige translúcido bordado y maxicuello satinado

Nadezhda Obolentseva lució un minivestido en tejido translúcido beige con bordados florales en tonos pastel y un maxicuello negro satinado. El diseño de la prenda incluyó aberturas laterales en las mangas. Complementó con sandalias negras decoradas con lazos extragrandes y un bolso de mano negro. Llevó el cabello recogido y pendientes largos plateados.

(Fotos: Reuters)

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