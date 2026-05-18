Tendencias

Cómo fue el exclusivo encuentro que celebró la creatividad del diseño argentino en Mar del Plata

En una nueva edición del Fashion Week realizada en el Salón Real del Hotel Costa Galana, referentes de la industria, firmas emergentes y propuestas sustentables participaron de dos jornadas para el recuerdo. El testimonio a Infobae de Héctor Vidal Rivas, director del evento

Guardar
Google icon
Diseñadora y cinco modelos posan frente a una puerta dorada. Modelos visten vestidos de gala, rojos, estampados y negros con detalles dorados y rojos
La moda argentina atraviesa una transformación con nuevos diseñadores y marcas que impulsan una identidad definida en todo el país

La moda argentina se encuentra en plena transformación, con un impulso visible tanto en las grandes urbes como en regiones emergentes del interior del país. Este fenómeno, motorizado por una nueva generación de diseñadores y marcas que apuestan por una identidad definida, revela una industria con notable adaptabilidad frente a desafíos y tendencias externas.

Estos rasgos permiten que el sector dialogue con influencias globales sin perder su impronta local, mientras fortalece su función social como motor de desarrollo.

PUBLICIDAD

La originalidad del Mar del Plata Fashion Week: fusión de moda y solidaridad

Uno de los momentos clave en este proceso de expansión se constató en la última edición de Mar del Plata Fashion Week, celebrada los días 16 y 17 de mayo en el Salón Real del Hotel Costa Galana, con la particularidad de que toda la recaudación fue destinada a FUNDAMI y las obras que la fundación realiza en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti.

Modelo en pasarela con vestido de rayas blancas y negras, cuello negro brillante y guantes voluminosos, sosteniendo un bolso. Fondo oscuro con pantalla
La edición 14° de Mar del Plata Fashion Week reunió a referentes de la industria y familias marplatenses en el Salón Real del Costa Galana

Este evento, que tuvo lugar en la emblemática ciudad costera, combinó excelencia en diseño, presencia de figuras destacadas y un compromiso social tangible. El ambiente del hotel se llenó tanto de referentes de la industria como de familias marplatenses y emprendedores locales, quienes compartieron la experiencia de una pasarela en la que el diseño nacional brilló en cada detalle frente a la postal del Atlántico.

PUBLICIDAD

Héctor Vidal Rivas, uno de los impulsores y director, dijo en diálogo con Infobae: “Yo amo a Mar del Plata. Es mi lugar en el mundo. Mar del Plata Moda Show ya lleva 35 años y esta es la edición 14° del Mar del Plata Fashion Week. De acá surgieron diseñadores muy importantes de la moda, como Gabriel Lage, lo descubrí acá. No podemos olvidarnos de Carlos Di Domenico, por supuesto. Hay muchos talentos de moda en Mar del Plata“.

Varias modelos caminan por una pasarela con alfombra colorida, presentando lencería y atuendos. Al fondo, una pantalla muestra un logo y luces desenfocadas
El evento mostró excelencia en diseño y compromiso social con figuras destacadas y diseñadores emergentes

“Compartir este espacio con la gente tan reconocida y tan querida de la moda para mí es muy importante. Creo que es parte de mi vida la moda. Argentina Fashion Week va a cumplir 67 ediciones en forma ininterrumpida. Es decir, solamente de Argentina Fashion Week son 34 seguidos de presentar la moda”, remarcó Vidal Rivas.

Durante el sábado 16 de mayo, la pasarela presentó una secuencia diversa de propuestas que comenzó con Benito Fernández y continuó con Compass Jeans, AMSOAR Diseño Sustentable, Reina Nudos, Ángeles Bernal, Amado Look, la selección Palladio Nuevos Talentos, Marcela Koury, Acquachiare Niños, Flavia Palmiero, Jesica Córdoba y Marcelo Senra.

Hombre sonriente en pasarela. Viste chaqueta negra, camisa blanca, pantalones negros, cinturón con hebilla grande y zapatos bicolores. Fondo con pantalla 'Senra'
Marcelo Senra participó en la pasarela del Mar del Plata Fashion Week, aportando su propuesta junto a destacados diseñadores y marcas

El domingo 17, la programación incluyó a Verónica de la Canal, Genoa Sweaters, AMSOAR Diseño Sustentable, Miguelina Accesorios, Camom y Cosecha Vintage, Palladio Nuevos Talentos, Cazzaro Joyas, Jireh by Rocío Sotelo, Iara, Mario Vidal y Gerónimo de la Iglesia. La producción y el equipo técnico repitieron la fórmula ambos días: conducción de Marina Enrico, maquillaje de Ana Multedo, peinados de Humberto Mejía, supervisión de Gustavo Cersosimo y dirección de Vidal Rivas.

Todos los fondos reunidos fueron destinados a mejorar la atención y el acompañamiento brindados en el hospital de FUNDAMI. La conjunción de nombres consagrados y emergentes consolidó una pasarela de alto nivel. Los flashes, los aplausos y la expectativa previa a cada presentación evidenciaron el interés de un público diverso y el papel de la moda como punto de encuentro cultural.

Múltiples modelos en un desfile de moda, vistiendo elegantes vestidos rojos, negros y dorados, posando sobre una pasarela colorida bajo focos
El evento consolidó una pasarela de alto nivel con nombres consagrados y emergentes, atrayendo a un público diverso y entusiasta

Vidal Rivas agregó: “El proceso de planificación, al ser la edición 14°, un poco es repetir lo que venimos haciendo, solamente siempre apostando a un diseño muy importante, mostrando todo lo que es el diseño de Mar del Plata y traer a dos o tres diseñadores de Buenos Aires en cada desfile. Y por supuesto, después desfilan otros diseñadores y también diseñadores de la moda sustentable, tuvimos seis marcas de diseño sustentable entre los dos días".

Un enfoque de desarrollo comunitario y proyección laboral

A diferencia de eventos convencionales, el Mar del Plata Fashion Week se definió por su vocación de impacto social. El formato combinó desfile y solidaridad, con el objetivo de transformar la creatividad en acción concreta para la comunidad, respaldando a niños, madres y familias a través de la labor de FUNDAMI en el hospital de la ciudad.

Vista frontal de dos modelos caminando por una pasarela. La modelo principal lleva un top sin mangas con patrón geométrico, una falda de tiras y botas altas
La producción contó con maquillaje de Ana Multedo, peinados de Humberto Mejía y dirección técnica de Gustavo Cersosimo y Vidal Rivas

Además del componente estético, la pasarela apuntó a fortalecer el entramado productivo local y regional. Así, la iniciativa permitió visibilizar el potencial de la industria textil y de accesorios en términos de empleo, innovación y desarrollo económico. Esta orientación fue posible por la colaboración activa entre actores públicos y privados, cuya interacción fomenta el surgimiento de nuevas propuestas, circuitos de difusión y plataformas de visibilidad para creadores emergentes.

Modelo joven camina por una pasarela con un abrigo de piel sintética marrón, suéter beige, jeans azules acampanados y tacones negros
El Salón Real del Costa Galana fue epicentro de creatividad, profesionalismo y compromiso ciudadano durante la edición del evento

El evento ofreció también una muestra del valor del trabajo colaborativo, donde el diálogo entre marcas establecidas y talentos jóvenes expandió los márgenes tradicionales de la moda argentina. El despliegue de vestidos de alta costura, accesorios y escenografía impresionó tanto a especialistas como al público general, mientras el entorno elegante y la vista al mar conferían al evento una atmósfera diferencial. El Salón Real del Costa Galana, convertido en epicentro del glamour y la innovación, funcionó como espacio de convergencia de creatividad, profesionalismo y compromiso ciudadano.

El Mar del Plata Fashion Week, al reunir aportes de distintos segmentos y priorizar el bienestar social, abrió una senda de trabajo conjunto entre creatividad, industria y solidaridad. El resultado: un modelo de gestión de eventos en el que el prestigio del diseño argentino se integra con el desarrollo comunitario y el compromiso con causas concretas.

Fotos: Gon Tachoni

Temas Relacionados

Moda ArgentinaMar del PlataIndustria TextilDesarrollo ComunitarioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia de Gael, el chico de 14 años que convirtió su casa en barbería y le cortó el pelo a Julián Álvarez

El adolescente relató en Infobae a la Tarde cómo equilibra la escuela y el oficio, cómo fue el encuentro con el delantero de la Selección y por qué su historia se volvió viral entre miles de seguidores en redes sociales

La historia de Gael, el chico de 14 años que convirtió su casa en barbería y le cortó el pelo a Julián Álvarez

Quiénes son Gerson y Daniela, la pareja que convirtió su vida cotidiana en un fenómeno viral en redes sociales

Desde el salto de la abogacía y la industria maderera hasta el universo digital, la pareja narra cómo gestiona la exposición, la economía compartida y las crisis que surgen al compartir cada aspecto de su vínculo en internet

Quiénes son Gerson y Daniela, la pareja que convirtió su vida cotidiana en un fenómeno viral en redes sociales

Desde Miley Cyrus hasta Sabrina Carpenter: celebridades deslumbraron con sus looks en un exclusivo desfile

En el LACMA de Los Ángeles, figuras de la música, el cine y la moda asistieron a una presentación que combinó referencias al viejo Hollywood, prendas de aire relajado y accesorios reinterpretados bajo una estética menos pulida

Desde Miley Cyrus hasta Sabrina Carpenter: celebridades deslumbraron con sus looks en un exclusivo desfile

Piernas de fresa: por qué aparecen estos puntos oscuros y cómo tratarlos

La Academia Americana de Dermatología identificó tres condiciones como las causas principales de esta problemática, que no representa un riesgo médico, pero sí afecta la confianza y la rutina diaria

Piernas de fresa: por qué aparecen estos puntos oscuros y cómo tratarlos

Caminar y sumar puntos: cómo funciona la app que permite canjear pasos por productos en Buenos Aires

Desarrollada por un emprendedor de 26 años, la aplicación registra la cantidad de pasos diarios y ya cuenta con más de 110 mil usuarios que acceden a beneficios en más de 100 comercios

Caminar y sumar puntos: cómo funciona la app que permite canjear pasos por productos en Buenos Aires

DEPORTES

Los grandes ausentes en la lista de Brasil para el Mundial: el delantero de los USD 120 millones al que desbancó Neymar

Los grandes ausentes en la lista de Brasil para el Mundial: el delantero de los USD 120 millones al que desbancó Neymar

Franco Colapinto aceptó un desafío y se impuso en un divertido reto de karting en Silverstone

Impacto en el Mundial 2026: Carlo Ancelotti confirmó la lista de la selección de Brasil e incluyó a Neymar

Van Dijk defiende al Liverpool ante las críticas y asume la responsabilidad: “No somos niños”

Participá del sorteo de Infobae y viajá al Mundial 2026 para ver a la selección argentina

TELESHOW

El beso entre Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano en su reencuentro: “Apaguen las luces”

El beso entre Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano en su reencuentro: “Apaguen las luces”

Sofía Gonet habló de la historia de su pelea con Stephanie Demner: “Yo me la cruzo todo el tiempo y no la saludo”

¿Andrea Rincón, Charlotte Caniggia, Andrea del Boca y Pablo Heredia al repechaje de Gran Hermano?

Al final, Mirtha Legrand irá esta noche a los Martín Fierro 2026

Sol, relax y estilo: Marta Fort conquistó Marbella con su impactante look en bikini

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos extendió por 30 días el permiso para comprar crudo ruso en tránsito en medio de la crisis en Ormuz

Estados Unidos extendió por 30 días el permiso para comprar crudo ruso en tránsito en medio de la crisis en Ormuz

El costo de estar sano: los precios de salud subieron de forma ininterrumpida durante el último año en El Salvador

Estados Unidos presentó nuevos cargos por lavado de dinero contra Álex Saab tras su deportación desde Venezuela

Estados Unidos sancionó a la agencia de inteligencia de Cuba y a altos funcionarios de la dictadura

El psicólogo ganador del Nobel que creyó encontrar el secreto de la felicidad