Cómo fue el exclusivo encuentro que celebró la creatividad del diseño argentino en Mar del Plata

La moda argentina atraviesa una transformación con nuevos diseñadores y marcas que impulsan una identidad definida en todo el país

La moda argentina se encuentra en plena transformación, con un impulso visible tanto en las grandes urbes como en regiones emergentes del interior del país. Este fenómeno, motorizado por una nueva generación de diseñadores y marcas que apuestan por una identidad definida, revela una industria con notable adaptabilidad frente a desafíos y tendencias externas.

Estos rasgos permiten que el sector dialogue con influencias globales sin perder su impronta local, mientras fortalece su función social como motor de desarrollo.

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La originalidad del Mar del Plata Fashion Week: fusión de moda y solidaridad

Uno de los momentos clave en este proceso de expansión se constató en la última edición de Mar del Plata Fashion Week, celebrada los días 16 y 17 de mayo en el Salón Real del Hotel Costa Galana, con la particularidad de que toda la recaudación fue destinada a FUNDAMI y las obras que la fundación realiza en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti.

La edición 14° de Mar del Plata Fashion Week reunió a referentes de la industria y familias marplatenses en el Salón Real del Costa Galana

Este evento, que tuvo lugar en la emblemática ciudad costera, combinó excelencia en diseño, presencia de figuras destacadas y un compromiso social tangible. El ambiente del hotel se llenó tanto de referentes de la industria como de familias marplatenses y emprendedores locales, quienes compartieron la experiencia de una pasarela en la que el diseño nacional brilló en cada detalle frente a la postal del Atlántico.

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Héctor Vidal Rivas, uno de los impulsores y director, dijo en diálogo con Infobae: “Yo amo a Mar del Plata. Es mi lugar en el mundo. Mar del Plata Moda Show ya lleva 35 años y esta es la edición 14° del Mar del Plata Fashion Week. De acá surgieron diseñadores muy importantes de la moda, como Gabriel Lage, lo descubrí acá. No podemos olvidarnos de Carlos Di Domenico, por supuesto. Hay muchos talentos de moda en Mar del Plata“.

El evento mostró excelencia en diseño y compromiso social con figuras destacadas y diseñadores emergentes

“Compartir este espacio con la gente tan reconocida y tan querida de la moda para mí es muy importante. Creo que es parte de mi vida la moda. Argentina Fashion Week va a cumplir 67 ediciones en forma ininterrumpida. Es decir, solamente de Argentina Fashion Week son 34 seguidos de presentar la moda”, remarcó Vidal Rivas.

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Durante el sábado 16 de mayo, la pasarela presentó una secuencia diversa de propuestas que comenzó con Benito Fernández y continuó con Compass Jeans, AMSOAR Diseño Sustentable, Reina Nudos, Ángeles Bernal, Amado Look, la selección Palladio Nuevos Talentos, Marcela Koury, Acquachiare Niños, Flavia Palmiero, Jesica Córdoba y Marcelo Senra.

Marcelo Senra participó en la pasarela del Mar del Plata Fashion Week, aportando su propuesta junto a destacados diseñadores y marcas

El domingo 17, la programación incluyó a Verónica de la Canal, Genoa Sweaters, AMSOAR Diseño Sustentable, Miguelina Accesorios, Camom y Cosecha Vintage, Palladio Nuevos Talentos, Cazzaro Joyas, Jireh by Rocío Sotelo, Iara, Mario Vidal y Gerónimo de la Iglesia. La producción y el equipo técnico repitieron la fórmula ambos días: conducción de Marina Enrico, maquillaje de Ana Multedo, peinados de Humberto Mejía, supervisión de Gustavo Cersosimo y dirección de Vidal Rivas.

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Todos los fondos reunidos fueron destinados a mejorar la atención y el acompañamiento brindados en el hospital de FUNDAMI. La conjunción de nombres consagrados y emergentes consolidó una pasarela de alto nivel. Los flashes, los aplausos y la expectativa previa a cada presentación evidenciaron el interés de un público diverso y el papel de la moda como punto de encuentro cultural.

El evento consolidó una pasarela de alto nivel con nombres consagrados y emergentes, atrayendo a un público diverso y entusiasta

Vidal Rivas agregó: “El proceso de planificación, al ser la edición 14°, un poco es repetir lo que venimos haciendo, solamente siempre apostando a un diseño muy importante, mostrando todo lo que es el diseño de Mar del Plata y traer a dos o tres diseñadores de Buenos Aires en cada desfile. Y por supuesto, después desfilan otros diseñadores y también diseñadores de la moda sustentable, tuvimos seis marcas de diseño sustentable entre los dos días".

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Un enfoque de desarrollo comunitario y proyección laboral

A diferencia de eventos convencionales, el Mar del Plata Fashion Week se definió por su vocación de impacto social. El formato combinó desfile y solidaridad, con el objetivo de transformar la creatividad en acción concreta para la comunidad, respaldando a niños, madres y familias a través de la labor de FUNDAMI en el hospital de la ciudad.

La producción contó con maquillaje de Ana Multedo, peinados de Humberto Mejía y dirección técnica de Gustavo Cersosimo y Vidal Rivas

Además del componente estético, la pasarela apuntó a fortalecer el entramado productivo local y regional. Así, la iniciativa permitió visibilizar el potencial de la industria textil y de accesorios en términos de empleo, innovación y desarrollo económico. Esta orientación fue posible por la colaboración activa entre actores públicos y privados, cuya interacción fomenta el surgimiento de nuevas propuestas, circuitos de difusión y plataformas de visibilidad para creadores emergentes.

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El Salón Real del Costa Galana fue epicentro de creatividad, profesionalismo y compromiso ciudadano durante la edición del evento

El evento ofreció también una muestra del valor del trabajo colaborativo, donde el diálogo entre marcas establecidas y talentos jóvenes expandió los márgenes tradicionales de la moda argentina. El despliegue de vestidos de alta costura, accesorios y escenografía impresionó tanto a especialistas como al público general, mientras el entorno elegante y la vista al mar conferían al evento una atmósfera diferencial. El Salón Real del Costa Galana, convertido en epicentro del glamour y la innovación, funcionó como espacio de convergencia de creatividad, profesionalismo y compromiso ciudadano.

El Mar del Plata Fashion Week, al reunir aportes de distintos segmentos y priorizar el bienestar social, abrió una senda de trabajo conjunto entre creatividad, industria y solidaridad. El resultado: un modelo de gestión de eventos en el que el prestigio del diseño argentino se integra con el desarrollo comunitario y el compromiso con causas concretas.

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Fotos: Gon Tachoni