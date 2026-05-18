Quiénes son Gerson y Daniela, la pareja que convirtió su vida cotidiana en un fenómeno viral en redes sociales

En una entrevista con el equipo de Infobae a la Tarde, Daniela Batlle Casas y Gerson revelaron cómo la exposición modificó sus hábitos diarios hasta la decisión de convertir la creación de contenido en su principal fuente de ingresos.

Durante la charla con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, la pareja de influencers recordó el nacimiento del apodo que se volvió emblema: “Es Justo mi nombre. Pero ya está, quedó Gerson”, explicó.

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La rutina como “reality”: cuando la intimidad se vuelve viral

Gerson admitió que la exposición fue un aprendizaje: “Al principio me costaba un poquito las cámaras, la grabación y eso, pero ya es, es parte de mi vida cotidiana”. Daniela reconoció que el fenómeno nació casi sin querer: “A mediados de 2023 empecé a subir contenido a TikTok. El primer video fue superviral y dije: ‘La gente quiere ver nuestra relación’. Y fue todo superorgánico, las cosas que él hacía por mí, los gestos que tenía, cómo me mimaba. Y ahí la gente empezó a apodarlo Gerson”.

El salto de la privacidad a la exposición no fue siempre sencillo. Daniela relató: “Tuvimos nuestra crisis. Hará año y medio. Crisis con las redes. Porque también empezó a ser mi laburo, entonces yo le exigía un montón. Che, hay que grabar esto, hay que hacer este chivo, esta acción. Dale, ponete, hacé. Y él en un momento me dice: ‘Che, no es mi laburo, o sea, pará, relajate’. Yo soy muy exigente. Entonces era: ‘No, hay que grabarlo de nuevo’. Y capaz que hacíamos diez tomas de lo mismo. Él me quería matar, pero bueno, ya ahora nos acomodamos”.

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Gerson y Daniela alcanzan la viralidad en redes sociales al mostrar su vida cotidiana como pareja influencer (Infobae en Vivo)

Gerson agregó: “Yo por ahí modulo poco, grabo mal cuando tengo que filmar yo. Yo pierdo la paciencia bastante rápido. A la tercera que filma Dani, la última, no hay otra”. Con el tiempo, convirtieron esa dinámica en parte del vínculo: “Ya me acostumbré. Me costó un poquito, pero ahora ya es parte”.

Daniela definió el presente: “Ahora es 100% mi laburo, entonces estoy todo el tiempo. Si no estoy editando, estoy, no sé, relacionándome con marcas para una futura acción o viendo en redes lo que se usa, las tendencias”.

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De la abogacía y la industria a la profesionalización digital

El salto fue total. Daniela recordó: “Yo soy abogada. En el momento en el que me empieza a ir mejor en las redes… tuve que elegir. Trabajaba nueve horas por día y a su vez tenía la demanda de marcas, de hacer contenido para marcas, para subir a redes. Y en un momento ya no di abasto, fue en abril del año pasado. No me estaban dando los tiempos para hacer las dos cosas y bueno, tuve que elegir”.

Gerson, por su parte, detalló su actividad fuera de las redes: “Yo tengo un aserradero de madera. Aparte le doy una mano a mi viejo con las forestaciones y aparte con Duravit, que es la empresa que fundó mi abuelo esta”.

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Daniela confesó: “Estoy llena de Duravit en mi casa”. La integración laboral derivó en una economía conjunta: “Tenemos una economía muy, muy compartida. Por ahí al principio era más el que yo aportaba que ella, hoy es al revés, porque bueno, por la situación de hoy por ahí está complicada algunas cosas y ella en su laburo viene muy bien. Entonces por ahí, che, bueno, yo pago esto, olvídate, yo pago lo otro. Es como que lo vamos balanceando”.

Daniela y Gerson revelan que la exposición pública modificó sus hábitos diarios y su relación de pareja (Infobae en Vivo)

Daniela sumó: “Nunca fue ganamos, no sé, 200 mil pesos, te doy 100. Como que no sé, viajamos siempre juntos, él trabaja en Entre Ríos, vamos juntos. Una vez pago yo la nafta, otra vez él, como que es todo de los dos. Entonces no tenemos esa línea de distinción de porcentajes, cuánto pagó uno, el otro”.

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Límites, autenticidad y futuro fuera de la pantalla

La viralidad también los obligó a aprender a poner límites y a proteger ciertos aspectos de su privacidad. Gerson fue claro: “En nuestra intimidad obviamente hay ciertas cosas que en las redes no ven. Tenemos nuestra privacidad. Hay ciertas cosas que las dejamos en nuestro entorno, en nuestra familia”.

Daniela agregó: “No abuso de mostrar tanto a mi familia, porque nunca sé a quién le divierte, a quién no. Trato de enfocarnos más en nosotros. Por ahí se aparece la familia, que sea de vez en cuando, pero sí, sí tenemos nuestra intimidad real”.

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Respecto al futuro y la presión de sostener el fenómeno, Daniela reflexionó: “Vivimos el momento, disfrutamos mucho lo que nos está pasando ahora, todas las oportunidades que tenemos y el día de mañana, bueno, quién sabe. Yo siento que la clave está en ir adaptándonos a, a las cosas que van surgiendo, a lo nuevo. Si nos quedamos sin laburo en cierto rubro, bueno, vamos por otro y tratar de ir”.

El cierre, fiel a su estilo, fue con humor y complicidad. Ante la pregunta sobre planes de casamiento, Daniela confesó: “Yo estoy esperando la propuesta”. Gerson bromeó: “En este viaje por ahí puede pasar algo”.

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