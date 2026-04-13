Tendencias

Receta de milanesas de cerdo rellenas, rápida y fácil

Una alternativa práctica para quienes buscan una comida casera, sabrosa y sin complicaciones. Se trata de una preparación que combina jamón y queso que resuelve cualquier cena

Guardar
Detalle del corte de una milanesa de cerdo rellena, donde se aprecia el queso fundido y el jamón (Imagen ilustrativa Infobae)
La receta de milanesas de cerdo rellenas permite aprovechar cortes finos de carne, logrando una cocción rápida y uniforme. El relleno de jamón y queso aporta humedad y sabor, mientras que el empanado asegura una textura crocante por fuera y jugosa por dentro.

Preparar este plato no requiere experiencia previa en la cocina. El paso a paso propone sellar los bordes de la carne antes de empanarla, lo que facilita el armado y evita que el relleno se escape durante la cocción. La opción de freír o llevar al horno permite adaptar la receta según los gustos y necesidades de cada familia.

Además de ser una solución para el almuerzo o la cena, estas milanesas pueden acompañarse con ensaladas, puré de papas o papas fritas, convirtiéndolas en una propuesta versátil para cualquier ocasión.

Primer plano de dos milanesas de cerdo empanizadas y doradas, cortadas por la mitad, mostrando el relleno de jamón, queso derretido y perejil fresco, adornadas con una rodaja de limón y romero en un plato blanco.
Deliciosas milanesas de cerdo rellenas de jamón, queso derretido y perejil, acompañadas de limón y romero en un plato blanco, listas para disfrutar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las grandes ventajas de este plato es su versatilidad. Puede servirse acompañado de guarniciones tradicionales, como puré de papas, papas fritas o ensaladas frescas, lo que facilita adaptarlo a diferentes estaciones del año o preferencias familiares.

Las milanesas también pueden prepararse con anticipación y conservarse en la heladera o el freezer, listas para ser cocinadas cuando se necesite una comida rápida.

Variantes, consejos y acompañamientos para una receta versátil

Las milanesas de cerdo rellenas permiten aprovechar ingredientes habituales en la cocina y resolver una comida completa en pocos pasos. El empanado, junto con el relleno de jamón y queso, aporta una combinación de texturas y sabores que suele gustar tanto a adultos como a niños.

Esta preparación admite variantes según los gustos o lo que haya disponible en la heladera. Puede sumarse tomate, espinaca o reemplazar el queso tradicional por uno más intenso. Además, al poder cocinarse tanto fritas como al horno, se adapta a diferentes preferencias alimenticias y rutinas diarias.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 8 bifes finos de cerdo (preferentemente carré o nalga de cerdo)
  2. 8 fetas de jamón cocido
  3. 8 fetas de queso barra, mozzarella o danbo
  4. 2 huevos
  5. 100 cc de leche
  6. 2 dientes de ajo picados (opcional)
  7. 2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional)
  8. Sal y pimienta a gusto
  9. Pan rallado, cantidad necesaria
  10. 100 gr de harina común
  11. Aceite para freír, cantidad necesaria

Cómo hacer milanesas de cerdo rellenas, paso a paso

  • Estirar los bifes de cerdo sobre la mesada y golpear suavemente con un mazo para afinar si es necesario. Salpimentar ambos lados.
  • Sobre cada bife, colocar 1 feta de jamón y 1 feta de queso. Doblar formando un “librito” y presionar ligeramente los bordes.
  • Pasar cada milanesa primero por harina, cubriendo bien ambos lados.
  • En un bol, batir los huevos con la leche, el ajo y el perejil. Sumar sal y pimienta.
  • Pasar los libritos enharinados por la mezcla de huevo y luego empanar con pan rallado, presionando bien para fijar el rebozado (un rebozado doble suma crocancia: volver a pasar por huevo y pan rallado).
  • Calentar aceite en una sartén (mínimo 2 cm de profundidad, a 170-180℃, nunca humeante).
  • Freír las milanesas de a pocas por vez, sin encimar, hasta dorar de ambos lados (entre 2 y 4 minutos por lado).
  • Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
  • Servir calientes, acompañando con puré, papas fritas o ensalada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (2 milanesas rellenas por persona).

Dos milanesas de cerdo rellenas y cortadas con queso derretido, rodeadas de ingredientes crudos como carne, jamón, queso, huevo, pan rallado, y una ensalada fresca.
Milanesas de cerdo rellenas, recién preparadas y cortadas, exhiben su cremoso relleno de queso y jamón junto a los ingredientes frescos necesarios para esta rápida y fácil receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 540 kcal
  • Grasas: 29 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 40 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conservan en la heladera hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses (preferible sin freír, listas para cocinar directamente desde el congelador).

La posibilidad de variar el relleno, sumando vegetales, diferentes tipos de quesos o fiambres, convierte esta receta en una base adaptable a los gustos y necesidades de cada hogar. Así, las milanesas de cerdo rellenas se presentan como una solución práctica, económica y sabrosa, ideal para compartir en familia o sorprender a invitados sin complicaciones.

Consejos para una mejor conservación y presentación

Las milanesas de cerdo rellenas pueden prepararse con antelación y conservarse crudas en la heladera por hasta 24 horas, cubiertas con papel film para evitar que se sequen o tomen olores del ambiente. Para un almacenamiento más prolongado, se recomienda congelarlas ya empanadas, separadas por capas de papel manteca o aluminio.

De este modo, quedan listas para freír o llevar al horno directamente desde el freezer, sumando solo algunos minutos al tiempo de cocción habitual. Al momento de servir, presentarlas cortadas al medio permite exhibir el relleno y brindar una mejor experiencia visual, haciendo que resulten más tentadoras tanto para adultos como para chicos. Además, es posible sumar un toque de perejil fresco picado o unas gotas de limón antes de llevarlas a la mesa, realzando el sabor final del plato.

Temas Relacionados

Receta de cocinaCocina en ArgentinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

