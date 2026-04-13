Receta de milanesas de cerdo rellenas, rápida y fácil

La receta de milanesas de cerdo rellenas permite aprovechar cortes finos de carne, logrando una cocción rápida y uniforme. El relleno de jamón y queso aporta humedad y sabor, mientras que el empanado asegura una textura crocante por fuera y jugosa por dentro.
Preparar este plato no requiere experiencia previa en la cocina. El paso a paso propone sellar los bordes de la carne antes de empanarla, lo que facilita el armado y evita que el relleno se escape durante la cocción. La opción de freír o llevar al horno permite adaptar la receta según los gustos y necesidades de cada familia.
Una de las grandes ventajas de este plato es su versatilidad. Puede servirse acompañado de guarniciones tradicionales, como puré de papas, papas fritas o ensaladas frescas, lo que facilita adaptarlo a diferentes estaciones del año o preferencias familiares.
Variantes, consejos y acompañamientos para una receta versátil
Las milanesas de cerdo rellenas permiten aprovechar ingredientes habituales en la cocina y resolver una comida completa en pocos pasos. El empanado, junto con el relleno de jamón y queso, aporta una combinación de texturas y sabores que suele gustar tanto a adultos como a niños.
Esta preparación admite variantes según los gustos o lo que haya disponible en la heladera. Puede sumarse tomate, espinaca o reemplazar el queso tradicional por uno más intenso. Además, al poder cocinarse tanto fritas como al horno, se adapta a diferentes preferencias alimenticias y rutinas diarias.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 8 bifes finos de cerdo (preferentemente carré o nalga de cerdo)
- 8 fetas de jamón cocido
- 8 fetas de queso barra, mozzarella o danbo
- 2 huevos
- 100 cc de leche
- 2 dientes de ajo picados (opcional)
- 2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Pan rallado, cantidad necesaria
- 100 gr de harina común
- Aceite para freír, cantidad necesaria
Cómo hacer milanesas de cerdo rellenas, paso a paso
- Estirar los bifes de cerdo sobre la mesada y golpear suavemente con un mazo para afinar si es necesario. Salpimentar ambos lados.
- Sobre cada bife, colocar 1 feta de jamón y 1 feta de queso. Doblar formando un “librito” y presionar ligeramente los bordes.
- Pasar cada milanesa primero por harina, cubriendo bien ambos lados.
- En un bol, batir los huevos con la leche, el ajo y el perejil. Sumar sal y pimienta.
- Pasar los libritos enharinados por la mezcla de huevo y luego empanar con pan rallado, presionando bien para fijar el rebozado (un rebozado doble suma crocancia: volver a pasar por huevo y pan rallado).
- Calentar aceite en una sartén (mínimo 2 cm de profundidad, a 170-180℃, nunca humeante).
- Freír las milanesas de a pocas por vez, sin encimar, hasta dorar de ambos lados (entre 2 y 4 minutos por lado).
- Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
- Servir calientes, acompañando con puré, papas fritas o ensalada.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones (2 milanesas rellenas por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 540 kcal
- Grasas: 29 gr
- Carbohidratos: 28 gr
- Proteínas: 40 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conservan en la heladera hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses (preferible sin freír, listas para cocinar directamente desde el congelador).
La posibilidad de variar el relleno, sumando vegetales, diferentes tipos de quesos o fiambres, convierte esta receta en una base adaptable a los gustos y necesidades de cada hogar. Así, las milanesas de cerdo rellenas se presentan como una solución práctica, económica y sabrosa, ideal para compartir en familia o sorprender a invitados sin complicaciones.
Consejos para una mejor conservación y presentación
Las milanesas de cerdo rellenas pueden prepararse con antelación y conservarse crudas en la heladera por hasta 24 horas, cubiertas con papel film para evitar que se sequen o tomen olores del ambiente. Para un almacenamiento más prolongado, se recomienda congelarlas ya empanadas, separadas por capas de papel manteca o aluminio.
De este modo, quedan listas para freír o llevar al horno directamente desde el freezer, sumando solo algunos minutos al tiempo de cocción habitual. Al momento de servir, presentarlas cortadas al medio permite exhibir el relleno y brindar una mejor experiencia visual, haciendo que resulten más tentadoras tanto para adultos como para chicos. Además, es posible sumar un toque de perejil fresco picado o unas gotas de limón antes de llevarlas a la mesa, realzando el sabor final del plato.