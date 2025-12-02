Cinco recetas fáciles con papas para disfrutar en casa

La papa es un ingrediente clave en la cocina cotidiana gracias a su versatilidad para transformarse en una infinidad de platos. Su presencia en las mesas atraviesa generaciones y estilos, ya que se adapta tanto a la comida casera de todos los días como a las propuestas más elaboradas.
En los hogares y en los restaurantes de alta cocina, la papa se mantiene como un insumo favorito e indiscutido, símbolo de sencillez y creatividad culinaria.
Aquí, un repaso por cinco recetas.
1. Receta de tortilla de papa con cebolla
La tortilla de papa con cebolla es uno de esos platos universales que encontraron su lugar en las mesas argentinas. Es versátil, económica y tiene el sabor reconfortante de lo simple bien hecho. Se la disfruta caliente o fría, alta o baja, más seca o babé. En muchos bares porteños, la tortilla es el sello de identidad.
Tiempo de preparación
- Pelado y corte de papas y cebolla: 10 minutos
- Cocción de papas y cebolla: 20 minutos
- Mezcla con huevo y armado: 5 minutos
- Cocción de la tortilla: 10 minutos
Total aproximado: 45 minutos
Ingredientes
- 4 papas medianas
- 1 cebolla grande
- 6 huevos
- Aceite de oliva o de girasol (cantidad necesaria)
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer tortilla de papa con cebolla, paso a paso
- Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas.
- Pelar la cebolla y cortarla en pluma (tiras finas).
- Calentar abundante aceite en una sartén y cocinar las papas junto a la cebolla a fuego bajo, removiendo cada tanto hasta que estén tiernas pero no doradas (unos 20 minutos).
- Escurrir bien el exceso de aceite.
- Batir los huevos en un bol grande, salpimentar y mezclar las papas y cebollas cocidas.
- Calentar un poco de aceite en una sartén limpia (mejor si es antiadherente) a fuego medio, volcar la mezcla y cocinar unos minutos sin mover para que se forme base.
- Cuando los bordes se despeguen, ayudarse con un plato para dar vuelta la tortilla y cocinar del otro lado otros 3-4 minutos, según preferencia de cocción interna.
- Servir caliente, tibia o fría.
2. Receta de papas rellenas al horno
Las papas rellenas son la excusa perfecta para experimentar sabores y transformar ingredientes simples en una comida espectacular. Son la opción favorita de muchos porque las combinaciones de relleno son infinitas.
Tiempo de preparación
- Horneado de papas: 40-60 minutos
- Ahuecado y relleno: 10 minutos
- Gratinado: 10 minutos
Total aproximado: 1 hora 15 minutos
Ingredientes
- 4 papas grandes
- 100 g de queso rallado o en hebras (tipo mozzarella, cheddar o el que se prefiera)
- 100 g de panceta, jamón o pollo desmenuzado (opcional)
- 100 ml de crema de leche (o una cucharada de manteca)
- 2 cucharadas de ciboulette o verdeo (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de oliva
Cómo hacer papas rellenas al horno, paso a paso
- Lavar bien las papas y cocinarlas enteras, con piel, en el horno a 200 °C durante 40 a 60 minutos (según tamaño), hasta que estén tiernas.
- Retirar, cortar una tapa y, con una cuchara, ahuecar un poco el centro, con cuidado de no romper la base.
- Pisar el interior retirado y mezclarlo con queso, crema, parte de panceta, jamón o pollo y el ciboulette. Salpimentar.
- Rellenar las papas con esta mezcla, agregar más queso arriba y un chorrito de aceite de oliva.
- Gratinar a horno fuerte durante 10 minutos o hasta dorar.
- Servir bien calientes, acompañadas de ensalada verde o verduras asadas.
3. Receta de papas a la crema
Las papas a la crema son sinónimo de elegancia simple y aroma irresistible. Este gratinado se adapta muy bien a todos los gustos, lo que la convierte en el acompañante perfecto de carnes, pescados o verduras asadas.
Tiempo de preparación
- Pelado y corte de papas: 10 minutos
- Armado y preparación: 10 minutos
- Cocción al horno: 45 minutos
Total aproximado: 1 hora 5 minutos
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 250 ml de crema de leche
- 150 g de queso rallado (emmental, gruyere, mozzarella o una mezcla)
- 2 dientes de ajo (opcional)
- 1 cucharada de manteca para enmantecar la fuente
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Cómo hacer papas a la crema, paso a paso
- Pelar y cortar las papas en rodajas muy finas (ideal con mandolina).
- Enmantecar una fuente para horno y frotar el fondo con ajo partido (opcional).
- Colocar capas de papas, sazonando con sal, pimienta y nuez moscada entre cada capa.
- Verter la crema de leche sobre las papas, asegurándose de que se distribuya bien.
- Espolvorear el queso rallado por arriba.
- Cubrir con papel aluminio y llevar al horno precalentado a 180 °C durante 30 minutos.
- Retirar el papel y hornear 15 minutos más o hasta dorar bien la superficie.
4. Receta de papas hasselback con manteca y especias
Las papas hasselback son una delicia que parece compleja, pero es sorprendentemente fácil y luce increíble en cualquier mesa. Combinan lo crocante de la papa al horno con la textura tierna de su interior. Ideales para impresionar en una reunión o simplemente para cambiar la rutina.
Tiempo de preparación
- Lavado y corte de papas: 15 minutos
- Horneado: 1 hora
Total aproximado: 1 hora 15 minutos
Ingredientes
- 4 papas medianas o grandes (bien firmes)
- 60 g de manteca
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de perejil o romero picado
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer papas hasselback con manteca y especias, paso a paso
- Lavar y secar bien las papas (no pelarlas).
- Colocar la papa entre dos cucharas de mango plano o palillos y realizar cortes finos en toda su longitud, sin llegar a la base.
- Derretir la manteca, mezclarla con el aceite, ajo picado y las hierbas.
- Colocar las papas cortadas en una bandeja de horno, pincelarlas con la mezcla de manteca y espolvorear con sal y pimienta.
- Hornear a 200 °C durante unos 60 minutos, pincelando cada 20 minutos para que absorban los sabores y se doren parejo.
- Servir calientes, decoradas con más hierbas frescas.
5. Receta de sopa cremosa de papa y puerro (Vichyssoise)
La sopa de papa y puerro, conocida globalmente como “vichyssoise”, es una de las sopas más elegantes y reconfortantes. Suave, cremosa y muy fácil de preparar, permite servirse tanto caliente en invierno como fría en verano, lo que la hace sumamente versátil.
Tiempo de preparación
- Pelado y corte de verduras: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
- Procesado y final: 5 minutos
Total aproximado: 45 minutos
Ingredientes
- 500 g de papas
- 2 puerros grandes
- 1 litro de caldo de verduras
- 150 ml de crema de leche
- 2 cucharadas de manteca
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Cebollín o ciboulette para decorar (opcional)
Cómo hacer sopa cremosa de papa y puerro (Vichyssoise), paso a paso
- Lavar bien los puerros y cortarlos en rodajas finas, usando solo la parte blanca y verde claro.
- Pelar y cortar las papas en cubos pequeños.
- En una cacerola grande, derretir manteca y rehogar los puerros a fuego bajo hasta que estén tiernos pero sin dorar.
- Agregar las papas, mezclar y cubrir con el caldo de verduras. Cocinar a fuego suave hasta que las papas estén bien tiernas (unos 20-25 minutos).
- Procesar la preparación con una licuadora de mano o de vaso hasta obtener una textura lisa.
- Volver a calentar si se va a servir caliente, agregar la crema de leche, sal, pimienta y nuez moscada.
- Servir en platos hondos, decorando con ciboulette picado a gusto.