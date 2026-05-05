Tendencias

Receta de pastel de batata con bondiola, rápida y fácil

El aporte de ingredientes de estación y la mezcla jugosa hacen que cada porción resulte única

Guardar
Un pastel de batata con bondiola dorado, cortado y mostrando la carne, en un plato sobre un individual en una mesa de madera con un vaso de agua y un tenedor.
La combinación de batatas y bondiola ofrece una alternativa sabrosa a los platos tradicionales de invierno en la cocina argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de batata con bondiola es de esos platos que sorprenden en cualquier momento del día: la suavidad y dulzura del tubérculo se funde con la intensidad jugosa de la carne de cerdo. Si bien se trata de una comida que no es habitual, debido a la existencia de la variedad de papa con carne picada, esta receta permite sorprender y agregar una diversidad en las cocinas de cada hogar.

En muchas mesas argentinas, este menú surge como variante criolla para salir del clásico de todos los inviernos. Aparece mucho en épocas donde el frío penetra, cuando las batatas están en su punto y la bondiola invita a prender el horno. Se disfruta tanto en almuerzos familiares como en cenas de entrecasa, y siempre queda bien con una ensalada fresca.

PUBLICIDAD

Asimismo, la preparación permite aprovechar ingredientes de estación según preferencias: algunos suman verduras salteadas o un toque de queso en la cubierta para aportar más cremosidad. De este modo, este plato refleja creatividad y la búsqueda de sabores perfectos para las temperaturas más bajas.

Receta de pastel de batata con bondiola

El pastel de batata con bondiola es una preparación salada y al horno: lleva una capa de puré de batata bien cremoso y otra de bondiola de cerdo cocida y desmenuzada. Todo se gratina hasta dorar, logrando una corteza tentadora y un interior suculento.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 800 g de bondiola de cerdo (deshuesada)
  • 1,5 kg de batatas
  • 1 cebolla grande
  • 1 morrón rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 100 g de queso cremoso o mozzarella
  • 50 g de queso rallado
  • 40 g de manteca
  • 100 cc de leche
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de orégano seco
Primer plano de manos con guantes de cocina rojos y a rayas sacando una fuente de vidrio con pastel de batata y bondiola gratinado del horno.
El gratinado dorado y cremoso se logra al sumar queso mozzarella o rallado sobre la capa superior antes de llevar al horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pastel de batata con bondiola, paso a paso

  1. Hervir las batatas en agua con sal hasta que estén tiernas (aprox. 20 minutos). Pelar y pisar en caliente con la manteca y la leche. Condimentar con sal y pimienta.
  2. Cortar la bondiola en cubos chicos. En una sartén grande, dorar con el aceite a fuego fuerte. Retirar y reservar.
  3. En la misma sartén, rehogar la cebolla, el morrón y el ajo, todos picados, hasta que estén tiernos y fragantes.
  4. Sumar la bondiola dorada a las verduras, sazonar con sal, pimienta, pimentón y orégano. Cocinar todo junto a fuego bajo, tapado, 10 minutos, hasta que la carne esté bien cocida y fácil de desmenuzar.
  5. Desmenuzar la bondiola con dos tenedores y mezclar con el salteado.
  6. En una fuente para horno (previamente aceitada), colocar la mitad del puré de batata como base. Encima, distribuir la bondiola con su fondo de cocción.
  7. Cubrir con el resto del puré y alisar la superficie.
  8. Agregar el queso cremoso cortado en cubitos sobre la capa superior y espolvorear con queso rallado.
  9. Llevar a horno fuerte (200°C) durante 15 minutos o hasta que la superficie esté bien dorada y burbujeante.

Consejo clave: para un gratinado parejo, colocar la fuente en la parte alta del horno los últimos 3 minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación y la cantidad de ingredientes, da como resultado un plato que rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 520 kcal
  • Grasas: 21 g
  • Carbohidratos: 48 g
  • Proteínas: 32 g

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico, el paso a paso y la cantidad de cada porción deseda.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por 1 mes ya cocido y enfriado; para recalentar, llevar directamente del freezer al horno.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo identificar si existe una fijación emocional en la pareja y claves para construir vínculos más sanos

Especialistas consultados por Infobae explicaron cómo se expresa esta dinámica relacional, marcada por la urgencia de aprobación y la dificultad para tolerar la incertidumbre afectiva

Cómo identificar si existe una fijación emocional en la pareja y claves para construir vínculos más sanos

Receta de calabaza rellena con queso al horno, rápida y fácil

Una propuesta práctica e ideal para resolver una comida casera sin esfuerzo con ingredientes cotidianos

Receta de calabaza rellena con queso al horno, rápida y fácil

Así será la lluvia de meteoros Eta Acuáridas: cuándo y cómo observar los restos del cometa Halley

Considerada uno de los eventos más destacados del calendario astronómico, alcanzará su punto máximo esta noche, con la posibilidad de observar hasta 50 destellos luminosos por hora en el hemisferio sur

Así será la lluvia de meteoros Eta Acuáridas: cuándo y cómo observar los restos del cometa Halley

Curiosidad y autocompasión: las claves para transformar la experiencia de criar hijos

El episodio de un pódcast conducido por una psicóloga y una emprendedora abordó cómo el cuestionamiento abierto y el trato compasivo generan mejores ambientes familiares y alivian la presión por cumplir expectativas sociales y personales

Curiosidad y autocompasión: las claves para transformar la experiencia de criar hijos

Para qué sirve frotar un limón en puertas y ventanas en otoño

Este método casero y sin químicos puede convertirse en el aliado más inesperado contra las visitas no deseadas que llegan con el frío

Para qué sirve frotar un limón en puertas y ventanas en otoño

DEPORTES

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid pierde contra Arsenal por las semifinales de la Champions League

“Cerré mis ojos y quise despertarte”: la emotiva despedida de los seres queridos del polista que falleció durante un partido

El modelo matemático que acertó el campeón de los últimos tres Mundiales pronostica un ganador inédito: cómo le iría a Argentina

El consejo del ingeniero de Alpine que fue clave para que Franco Colapinto lograra su mejor resultado en la Fórmula 1

TELESHOW

Zulemita Menem, operada y en plena rehabilitación: así comunicó su estado de salud

Zulemita Menem, operada y en plena rehabilitación: así comunicó su estado de salud

Thelma Fardin habló luego de la confirmación de la condena a Juan Darthés: "Ganamos otra vez"

Pamela Pombo detalló la violencia que sufrió de su exmarido: “En el momento no te das cuenta”

Muni Seligmann celebró la vida de su hijo Vicente en su primer cumpleaños: “¡Hermoso y desafiante!"

“Marginal, fondo de olla y cringe”: Yanina Latorre arremetió con dureza contra Furia

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades de EEUU alertan por llamadas fraudulentas que vacían cuentas bancarias en minutos

Autoridades de EEUU alertan por llamadas fraudulentas que vacían cuentas bancarias en minutos

El obispo Báez exhorta a los nicaragüenses a mantener la fe durante la persecución religiosa

El presidente Arévalo declara al área Ixil primer territorio libre de pisos de tierra en Guatemala

La industria de la piña en Costa Rica anticipa oportunidades de negocio por la Copa Mundial de la FIFA

Turismo en El Salvador rompe récord en abril con la llegada de 473,000 visitantes extranjeros