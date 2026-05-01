Ya se puede ver la primera microluna llena del año: cuántos kilómetros la separan de la Tierra

La Microluna de las Flores 2026, el plenilunio más pequeño y tenue del año, será visible globalmente el 12 de mayo, inaugurando una serie de eventos celestes (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de la historia mirar al cielo fue un acto cargado de significado. En la actualidad, la llegada de la llamada “Luna de las Flores” de mayo renueva el asombro colectivo y suma una novedad: en 2026, no solo brilla como símbolo de la primavera boreal sino que lo hace en su versión más pequeña del año.

El fenómeno, conocido como microluna, ofrece una oportunidad especial para observar el satélite natural en condiciones únicas y marca el inicio de un calendario astronómico repleto de atractivos.

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Las tradiciones de los pueblos originarios del hemisferio norte bautizaron a la Luna llena de mayo como la “Luna de las Flores”, en alusión al florecimiento que transforma bosques y praderas en esta época.

La Microluna de las Flores 2026, el plenilunio más pequeño y tenue del año, será visible globalmente el 12 de mayo, inaugurando una serie de eventos celestes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este año, la Luna alcanzará su plenitud exactamente a las 16:56 GMT del 12 de mayo, de acuerdo con la NASA y el Real Observatorio de Greenwich. En Argentina, el momento máximo ocurrirá a las 13:56; en México, a las 10:56, y en Colombia, a las 11:56. La fase de plenilunio se mantendrá durante varias noches, permitiendo observar la Luna llena el 11, el 12 y la madrugada del 13 de mayo, según la ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas.

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El apogeo de la microluna

La Luna llena de mayo de 2026 será la más pequeña y tenue del año, un fenómeno que ocurre porque la Luna coincide en su fase de plenilunio con el apogeo, el punto más alejado de su órbita respecto a la Tierra. En ese momento, la Luna se situará a una distancia considerablemente mayor de lo habitual, lo que causa que su diámetro aparente sea menor y su brillo, algo más tenue que el de otras lunas llenas.

En mayo, la Luna llena tendrá un diámetro de 29,72 minutos de arco frente a los 31 minutos de arco promedio, según la NASA y el Observatorio de Greenwich (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según cálculos astronómicos, el disco lunar tendrá un diámetro de 29,72 minutos de arco, frente a los 31 minutos de arco promedio. La diferencia, aunque real, resulta apenas perceptible para el ojo humano. “La mayoría de la gente no lo notará, y ciertamente no le restará magia a la observación lunar”, explican desde la NASA.

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Este fenómeno, conocido como microluna, contrasta con la popular “superluna”, que se produce cuando la Luna llena coincide con el perigeo, el punto más cercano a la Tierra. En la superluna, el satélite aparece más grande y brillante; en la microluna, el efecto es el contrario: la Luna parece encogerse y su resplandor disminuye ligeramente. Aunque la diferencia en tamaño ronda el 10% y el brillo es aproximadamente un 2% menor, el espectáculo conserva su atractivo y permite explorar los matices de la superficie lunar bajo condiciones especiales.

Para quienes disfrutan de la astronomía, la Luna de las Flores inaugura una temporada ideal para la observación. La recomendación de los expertos es alejarse de la contaminación lumínica urbana y, si es posible, utilizar binoculares o telescopios pequeños. Estos instrumentos revelan detalles fascinantes, como los cráteres y los mares lunares, zonas más oscuras que destacan sobre la superficie blanca del satélite.

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La doctora en astrofísica e investigadora del CONICET, Beatriz García, explicó a Infobae que el mejor momento para observar la Luna llena será cuando salga por el este este 1º de mayo, donde se marca el punto medio entre el equinoccio de marzo y el solsticio de junio.

El fenómeno de la microluna ocurre cuando la Luna llena se encuentra en su punto más alejado de la Tierra lo que reduce su tamaño aparente

“Esta Luna es la primera microluna del año, lo que significa que ocurre cuando está cerca del apogeo, su punto más alejado de la Tierra en su órbita ligeramente elíptica. La Luna estará a unos 402.000 kilómetros de la Tierra, aproximadamente un 5% más lejos de lo normal. Por lo tanto, se verá un poco más pequeña y tenue de lo habitual. La diferencia es sutil, pero contrasta con las superlunas más grandes y brillantes que se observan cuando la Luna está más cerca de la Tierra, en perigeo. La temporada de superlunas de este año comienza en noviembre”, afirmó García.

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Y añadió: “En este mes de mayo, se producirán 2 Lunas llenas, una el 1 y otra el 31 de mayo. La segunda Luna llena en un mismo mes, recibe el ‘nombre de fantasía’ de Luna azul”.

Un espectáculo que une ciencia, tradición y calendario

La Luna llena de mayo sale al atardecer y se eleva lentamente sobre el horizonte sureste. Al hacerlo, suele adquirir un característico tono amarillento o anaranjado. Este efecto cromático no es exclusivo de la microluna, sino que responde a la dispersión de Rayleigh: la luz solar que se refleja en la superficie lunar atraviesa la parte más densa de la atmósfera terrestre, filtrando el azul y dejando pasar los colores cálidos. Así, el disco lunar se vuelve un faro color miel para quienes lo observan cerca del horizonte.

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La diferencia entre la microluna y una Luna llena promedio es apenas perceptible para el ojo humano, pero no le resta atractivo al fenómeno (Freepik)

A medida que la noche avanza, la Luna describe una trayectoria baja y arqueada sobre el sur, para finalmente ponerse en el suroeste al amanecer. Junto a este espectáculo, el cielo de mayo ofrece otros protagonistas. Tras la puesta de sol, Venus brilla intensamente en el oeste, mientras que Júpiter se sitúa justo por encima. Más arriba, las estrellas Cástor y Pólux relucen en la constelación de Géminis y, cerca de la Luna, Arcturus y Spica se destacan entre los astros más brillantes. La Luna llena eclipsa las estrellas más tenues de la constelación de Libra, pero quienes busquen con atención podrán disfrutar de este desfile celeste.

El fenómeno de la microluna marca el inicio de un mes repleto de oportunidades para los aficionados y curiosos del cielo. En mayo de 2026, la agenda astronómica incluye conjunciones planetarias, ocultaciones estelares y la posibilidad de observar objetos de espacio profundo, como cúmulos y galaxias. La Luna llena de mayo prepara, además, el escenario para un evento poco frecuente: una “Luna Azul” que ocurrirá el 31 de mayo, cuando se registren dos lunas llenas en un mismo mes. Este fenómeno, que sucede cada dos años y medio, añade una dosis extra de interés para los observadores.

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La Luna y su simbolismo: de la agricultura ancestral a la ciencia moderna

El nombre “Luna de las Flores” proviene de la tradición algonquina, que asociaba el plenilunio de mayo con el máximo florecimiento de la primavera en el hemisferio norte. Otras denominaciones, como “luna de leche”, tienen raíces en la cultura agrícola europea y reflejan la importancia que la observación de los ciclos lunares tuvo en la organización de la vida rural.

Las lunas llenas guiaron la siembra, la cosecha y los rituales de muchas comunidades. La NASA y el Real Observatorio de Greenwich recuerdan que cada nombre tradicional de la Luna llena está vinculado a la naturaleza y a la economía de las sociedades que bautizaron el satélite.

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En el presente, la fascinación lunar se nutre tanto de la ciencia como del folclore. El estudio de la órbita elíptica de la Luna, sus fases y sus fenómenos asociados permitió calcular con precisión los momentos de plenilunio, apogeo y perigeo, y anticipar espectáculos como la microluna. La Luna de mayo, pese a su menor tamaño aparente, mantiene intacto su poder de convocar miradas y despertar preguntas.

El ciclo lunar de 29,5 días permite ocasionalmente dos lunas llenas en un mes calendario lo que da origen al evento conocido como Luna Azul (Europa Press)

El ciclo lunar, de aproximadamente 29,5 días, suele ajustarse al calendario mensual, dando lugar a doce lunas llenas al año. Sin embargo, cada 2,5 años, el pequeño desfase entre los ciclos lunares y el mes calendario se acumula y produce trece lunas llenas en un año. Esto explica la aparición ocasional de dos lunas llenas en un mismo mes, fenómeno que motiva la denominación de “Luna Azul” para la segunda luna llena. En algunas tradiciones, se llama también Luna Azul a la tercera luna llena en una estación con cuatro plenilunios, aunque el color de la Luna no cambia en ninguno de los casos.

El color de la Luna sí varía cuando se encuentra cerca del horizonte. En esas ocasiones, la atmósfera terrestre dispersa los colores fríos y deja pasar los tonos cálidos, de modo que la Luna puede lucir amarilla, naranja o incluso rojiza. Este efecto, aunque efímero, añade un componente estético al evento y conecta la experiencia visual con los misterios de la física de la luz.

La Luna llena de mayo de 2026 será visible a simple vista desde cualquier ciudad del mundo, siempre que el clima lo permita. Para quienes deseen una experiencia óptima, los especialistas recomiendan buscar paisajes despejados, lejos de la polución lumínica de las grandes urbes. El uso de binoculares o telescopios no es imprescindible, pero sí puede enriquecer la observación al resaltar detalles de la superficie lunar.

El fenómeno de la microluna refuerza la idea de que el cielo es un escenario dinámico, en el que cada noche puede ofrecer una sorpresa distinta.

La Luna de las Flores, la más pequeña del año, invita a mirar hacia arriba, redescubrir tradiciones y disfrutar de la ciencia en acción, mientras la primavera avanza y el calendario celeste promete nuevas maravillas para quienes permanecen atentos al firmamento.