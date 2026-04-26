Peso muerto: las claves de expertos para levantar más peso sin estancarse ni lesionarse

El perfeccionamiento de la técnica es el principal consejo de entrenadores expertos para progresar en el peso muerto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes buscan avanzar en el peso muerto suelen enfrentar obstáculos que pueden superarse mediante estrategias prácticas y recomendaciones precisas. Entrenadores de fuerza con experiencia coinciden en que la clave para progresar radica en perfeccionar la técnica, estructurar el entrenamiento y priorizar la recuperación, según reportó un experto de GQ.

Para incrementar el peso levantado en el ejercicio de peso muerto de manera segura y eficiente, es esencial trabajar la postura inicial, incorporar ejercicios complementarios para fortalecer la cadena posterior, establecer ciclos de carga y descarga, y prestar atención a la alimentación y el descanso. La selección de accesorios, ajustada al objetivo individual, también favorece un avance sostenible.

La técnica constituye el eje del levantamiento de peso muerto. Una postura adecuada desde el inicio, con la espalda recta y una base estable, previene lesiones y optimiza el reparto de la carga entre los grupos musculares principales. Especialistas advierten que comenzar el movimiento con la espalda curvada limita el progreso y eleva el riesgo de lesión, por lo que la corrección técnica es prioritaria.

La calidad en la ejecución distribuye el esfuerzo entre más músculos, potencia la fuerza y reduce la presión sobre la zona lumbar, permitiendo sesiones más productivas y seguras. Según entrenadores consultados, una técnica depurada es el factor que más incide en la progresión constante en el peso muerto.

Ejercicios complementarios para fortalecer la cadena posterior

El peso muerto rumano, realizado con la espalda recta, es un ejercicio auxiliar fundamental que puede incluirse como parte del calentamiento en la sesión principal o en una segunda jornada semanal con menor carga. Esta variante fortalece la cadena posterior—integrada por isquiotibiales, glúteos y zona lumbar—y mejora la transferencia de fuerza al peso muerto convencional.

Los ejercicios complementarios, como el peso muerto rumano, los jalones verticales y los remos horizontales, fortalecen la cadena posterior e impulsan el progreso en el entrenamiento de peso muerto (Crédito: Freepik)

De acuerdo con la revista GQ, incorporar ejercicios complementarios que trabajen la cadena posterior resulta clave para optimizar el rendimiento y prevenir lesiones en el entrenamiento de fuerza. Mantener el rango de movimiento solo hasta donde la espalda permanezca plana es esencial para evitar lesiones.

Otros ejercicios recomendados son los jalones verticales, remos horizontales y variantes de sentadilla, que incrementan la potencia inicial del levantamiento. Añadir extensiones lumbares y curl de isquiotibiales tras el trabajo principal contribuye al desarrollo de la fuerza y la capacidad de trabajo a largo plazo.

Cómo estructurar el entrenamiento de fuerza

Para superar marcas personales en el peso muerto, la Asociación Internacional de Deportes de Fuerza (AIS) recomienda alternar ciclos de entrenamiento con diferentes rangos de repeticiones. Un plan frecuente contempla varias semanas con series de ocho repeticiones, seguidas por ciclos progresivos de seis, cinco y tres repeticiones. Es aconsejable dedicar al menos tres semanas a cada rango, incrementando el peso entre 2% y 5% semanalmente antes de avanzar a la siguiente etapa. Este método permite acumular fuerza gradualmente y reduce el riesgo de estancamiento o lesión.

Las semanas de descarga implican entrenar con menor peso, poniendo especial énfasis en la técnica y en el agarre doble pronación. Estas fases facilitan la recuperación del organismo y ayudan a sostener la motivación. Trabajar con aproximadamente 60% del peso máximo durante los bloques de mayor volumen es una práctica extendida para mantener el progreso de forma segura.

El descanso y una alimentación adecuada, incluidos el consumo de proteínas y la hidratación, son factores esenciales para mejorar el rendimiento y evitar lesiones en el levantamiento de peso muerto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El progreso en el peso muerto depende en gran medida de factores externos al entrenamiento. Dormir lo suficiente, mantener una alimentación adecuada y una hidratación constante, así como gestionar el estrés, impactan directamente en el rendimiento y la prevención de lesiones.

Según GQ, modificaciones como incrementar la ingesta de proteínas o aumentar el consumo diario de agua generan beneficios acumulativos en fuerza y salud general. Consolidar una rutina estable de descanso favorece la recuperación muscular y el avance sostenido.

El uso de correas en el peso muerto

El uso de correas de levantamiento genera debate entre los practicantes. En el powerlifting, su empleo está restringido, ya que la normativa competitiva no las permite, mientras que en el strongman forman parte habitual del equipo. Quienes utilizan la técnica hook grip pueden beneficiarse de las correas para reducir el desgaste en las manos y mantener la intensidad del entrenamiento.

Para quienes buscan fuerza general o entrenan con fines de musculación sin competir, las correas pueden emplearse sin inconveniente. Según entrenadores experimentados, el riesgo de desgarro de bíceps con agarre mixto sin correas es bajo, aunque alternar entre entrenar con y sin correas favorece el desarrollo del agarre.

Las correas permiten un entrenamiento seguro para quienes buscan fuerza general o hipertrofia sin competir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es frecuente que levantadores intermedios trabajen siempre con cargas elevadas y repeticiones bajas, lo que puede conducir al estancamiento y la sobrecarga muscular. No reducir el peso para perfeccionar la técnica dificulta la corrección de vicios posturales y la construcción de una base sólida.

Según los expertos, omitir la variación en volumen e intensidad, así como las semanas de descarga, limita la capacidad de adaptación y progreso. Asumir el desafío de aumentar repeticiones con menor peso ayuda a incrementar la fuerza de manera sostenible y reduce el riesgo de lesiones.

El levantamiento de peso muerto implica disciplina y constancia, y sus beneficios pueden trasladarse a otros ámbitos de la vida diaria. La búsqueda de superación en este ejercicio impulsa la adopción de hábitos más saludables y promueve el bienestar fuera del gimnasio.