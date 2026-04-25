Tendencias

La antesala de los Martín Fierro de la Moda 2026: secretos y sorpresas que prometen una noche impredecible

Este domingo 26 de abril, el evento más esperado del diseño argentino reunirá a referentes y nuevas caras en una alfombra roja deslumbrante y un homenaje especial, bajo la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza

Guardar
Martin Fierro de la moda - MF - 2024
El evento reúne a las principales figuras del diseño argentino y celebridades emblemáticas en una noche de gala y moda (Prensa Martin Fierro)

En la previa de los Martín Fierro de la Moda 2026, el ambiente se llena de expectativas y rumores sobre lo que ocurrirá en una de las galas de moda más esperadas. Referentes del diseño, figuras consagradas y nuevas promesas se preparan para una ceremonia que promete momentos inesperados y homenajes inéditos.

Los organizadores anticipan una producción cuidada y una puesta en escena pensada para sorprender tanto a los invitados como a la audiencia. La industria de la moda argentina se dispone a vivir una noche donde el reconocimiento y la creatividad serán los principales protagonistas.

La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), se celebrará el domingo 26 de abril a las 21:00 hs en los estudios de Telefé y estará conducida por Iván de Pineda y Valeria Mazza.

Martin Fierro de la moda - MF - 2024 - Banner - Valeria Mazza e Ivan de Pineda
Iván de Pineda y Valeria Mazza conducirán la gala, aportando elegancia y experiencia a una noche emblemática para la moda argentina (Gustavo Gavotti)

La gala promete una puesta en escena única. Entre los momentos más esperados, se destaca un homenaje con show a una figura icónica del espectáculo argentino, con una propuesta artística que apunta a emocionar a todos los presentes. A esto se sumará un show de tendencias a cargo de nuevos talentos, y un fashion film, que abrirá la transmisión antes de la salida de los conductores.

La alfombra roja, conducida por el Chino Leunis y Zaira Nara, abrirá la noche con despliegue de estilo y diseño. Susana Giménez estará entre las principales invitadas, sumando su presencia a una velada cargada de figuras emblemáticas.

Los mejores y peores vestidos de los Martín Fierro 2022, según los expertos
La presencia de Susana Giménez destaca entre los invitados más esperados de la ceremonia

Testimonios y detalles inéditos

Flavia Fernández, organizadora de los Martín Fierro de la Moda, compartió con Infobae su visión sobre la gala: “Este año estamos felices porque ya probamos de hacerlo en estudio de Telefé, donde las luces son perfectas, donde todo es increíble. El equipo de Telefe trabaja perfecto. Y nosotros le aportamos todo con Carla Rodríguez. Somos las dos. Hacemos un buen equipo y nos ocupamos de todo”.

“Nos apoyan todos porque hacemos hablar de moda en el prime time. Entonces, estar en un Martín Fierro de la moda, donde se van a lucir las vestuaristas, porque no es solo el actor, es el actor dominado por la labor de la vestuarista. En un programa de prime time de Telefé, que se hable de vestuaristas, maquilladores, peinadores es espectacular”, destacó.

La edición 2026 tendrá una presencia internacional destacada: Adrián Appiolaza, director creativo de Moschino, que viajará especialmente para asistir a la gala y será reconocido como personalidad destacada de la cultura. Appiolaza mantiene un vínculo cercano con diseñadores argentinos y su última colección inspirada en el país fue un suceso.

Estatuillas Martín Fierro
La alfombra roja, conducida por el Chino Leunis y Zaira Nara, abrirá la gala con estilo y glamour

El catering también estará atravesado por la moda, con propuestas del pastelero Joaquín Pantuso, quien diseñará sus dulces en sintonía con la estética de la gala.

Sobre el espíritu de la premiación y la inclusión de nuevos talentos, Fernández remarcó: “El tema de los nuevos talentos es una terna. La idea nuestra es que no es un premio de la moda, que premiamos la moda en sí. Es un show de moda pensado para la televisión, porque faltan algunas ternas siempre. Vamos variando, porque si no, no haríamos mejor estilo de panelista o mejor estilo de conductora de televisión. Eso es porque es la gente que todos los días mira la tele y que le gusta cómo se viste una, cómo se viste la otra”.

Héctor Vidal Rivas, jurado de la edición y referente fundamental de la moda argentina, destacó a Infobae el valor de este premio: “Yo tengo 50 años en el mundo de la moda. Soy el creador de Argentina Fashion Week, que lleva 66 ediciones, Mar del Plata Moda Show, y asesor de imagen de Mirtha Legrand desde hace mucho tiempo. Además, he trabajado en teatro, televisión y cine como vestuarista y asesor. El Martín Fierro de la Moda está el 98% dedicado a la televisión, el cine, las influencers. Me parece perfecto que se reconozca a todas las figuras de la televisión, cómo se visten, cuáles son las mejores. El trabajo de Flavia Fernández es 10 puntos, lo que ha hecho, lo que ha logrado, y tengo un respeto muy grande hacia el Martín Fierro de la Moda, porque es algo muy importante para la moda”.

Héctor Vidal Rivas y Mirtha Legrand
Héctor Vidal Rivas resalta el orgullo de asesorar a Mirtha Legrand y su rol en la difusión del diseño argentino

Vidal Rivas subrayó la importancia de reconocer la labor de quienes trabajan detrás de escena: “Me parece muy bien que se reconozca a vestuaristas, estilistas, maquilladores, peluqueros y a todos los que forman parte de la industria. El Martín Fierro de la Moda es positivo porque le da valor a todos los que hacen posible que la moda esté en la pantalla y en el espectáculo”.

Sobre el aporte de Mirtha Legrand a la difusión del diseño argentino, Vidal Rivas remarcó: “A mí que Mirtha esté nominada es un reconocimiento. En todos estos años de su programa, siempre se vistió con diseñadores argentinos, difundió a diseñadores nacionales permanentemente y ayudó a que muchos sean reconocidos. A mí, como su asesor de imagen, estar al lado de ella es un orgullo muy grande”.

Carla Rodríguez, editora de moda de TN Estilo y Clarín, agregó: “El Martín Fierro de la Moda llevó la industria a la televisión a lo masivo. Es un premio de moda en la televisión. Se sumaron algunas ternas y tuvimos que bajar otras. Con Flavia Fernández trabajamos con un equipo enorme para incluir la mayor cantidad posible de gente de la moda”.

Temas Relacionados

Martín Fierro de la Moda 2026ModaModa argentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

La puerta de entrada y su impacto real en tu abundancia y bienestar, según el Feng Shui

La selección de colores, el estado de las plantas o una distribución simétrica contribuyen al equilibrio emocional y al desarrollo personal, según la tradición milenaria

La puerta de entrada y su impacto real en tu abundancia y bienestar, según el Feng Shui

El espectacular viaje de los pingüinos desde Punta Tombo al sur de Brasil: secretos y claves sobre su migración

En el marco del Día Mundial del Pingüino, comienza una nueva campaña de monitoreo para seguir sus rutas. Las diferencias entre machos y hembras y las trayectorias más insólitas

El espectacular viaje de los pingüinos desde Punta Tombo al sur de Brasil: secretos y claves sobre su migración

Día Mundial del Veterinario: cómo reducir el estrés de perros y gatos en la consulta

La labor de quienes atienden animales resulta clave para detectar enfermedades, prevenir riesgos y promover hábitos que mejoran la calidad de vida

Día Mundial del Veterinario: cómo reducir el estrés de perros y gatos en la consulta

Nicolás Keenan, el deportista argentino que impone tendencia y se adueña de la escena fashion neerlandesa

Su historia comenzó en Buenos Aires y continuó en Europa, donde el deporte, la diversidad y la visibilidad pública se convirtieron en ejes centrales de su vida. Hoy, su presencia trasciende la cancha y se proyecta en el universo de la moda

Nicolás Keenan, el deportista argentino que impone tendencia y se adueña de la escena fashion neerlandesa

Descubren en Kenia un nuevo coronavirus en murciélagos capaz de infectar células humanas

Investigadores de la Universidad de Cambridge colaboraron con otras instituciones del Reino Unido y Kenia. Por qué recomendaron que se debería fortalecer la vigilancia de patógenos en la vida silvestre

Descubren en Kenia un nuevo coronavirus en murciélagos capaz de infectar células humanas
DEPORTES
Arde el Torneo Apertura: así quedaron las posiciones y los posibles cruces en el playoff a dos fechas del final

Arde el Torneo Apertura: así quedaron las posiciones y los posibles cruces en el playoff a dos fechas del final

Tras la victoria del Central de Di María, San Lorenzo venció a Platense en un duelo clave por el Torneo Apertura

La selección argentina femenina Sub 17 se estrenó con una victoria en el Sudamericano: el golazo desde un ángulo “imposible”

Quién es Ben Whittaker, el semipesado británico que apunta a un título mundial

La dura acusación de un tenista argentino por racismo tras ser eliminado del Masters 1000 de Madrid: “Fue un bochorno”

TELESHOW
Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

Cecilia Ce, la sexóloga que revolucionó las redes y arrasa con su unipersonal: “Arranque sin saber nada de actuación”

Manuela Pal, la niña que nació en un estudio de TV y con la fe intacta en el teatro: “No hay IA que lo reemplace”

La Mari de Chambao en Argentina tras su operación de un segundo cáncer de mama: “La vida vino a enseñarme sus colores”

La mamá de Fabián Cubero habló del conflicto entre el exfutbolista y Nicole Neumann: “Me duele, conozco cómo es mi hijo”

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué se sabe de las negociaciones de paz en Pakistán?

¿Qué se sabe de las negociaciones de paz en Pakistán?

El espectacular viaje de los pingüinos desde Punta Tombo al sur de Brasil: secretos y claves sobre su migración

Uso de cuentas de pago electrónicas aumenta 31.3% en República Dominicana durante primer trimestre de 2026

El Salvador abre paso a una nueva generación universitaria

Olivier Assayas asume el desafío de llevar “El mago del Kremlin” al cine: “La manipulación de la verdad está en el corazón del poder”