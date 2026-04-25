La antesala de los Martín Fierro de la Moda 2026: secretos y sorpresas que prometen una noche impredecible

El evento reúne a las principales figuras del diseño argentino y celebridades emblemáticas en una noche de gala y moda (Prensa Martin Fierro)

En la previa de los Martín Fierro de la Moda 2026, el ambiente se llena de expectativas y rumores sobre lo que ocurrirá en una de las galas de moda más esperadas. Referentes del diseño, figuras consagradas y nuevas promesas se preparan para una ceremonia que promete momentos inesperados y homenajes inéditos.

Los organizadores anticipan una producción cuidada y una puesta en escena pensada para sorprender tanto a los invitados como a la audiencia. La industria de la moda argentina se dispone a vivir una noche donde el reconocimiento y la creatividad serán los principales protagonistas.

La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), se celebrará el domingo 26 de abril a las 21:00 hs en los estudios de Telefé y estará conducida por Iván de Pineda y Valeria Mazza.

Iván de Pineda y Valeria Mazza conducirán la gala, aportando elegancia y experiencia a una noche emblemática para la moda argentina (Gustavo Gavotti)

La gala promete una puesta en escena única. Entre los momentos más esperados, se destaca un homenaje con show a una figura icónica del espectáculo argentino, con una propuesta artística que apunta a emocionar a todos los presentes. A esto se sumará un show de tendencias a cargo de nuevos talentos, y un fashion film, que abrirá la transmisión antes de la salida de los conductores.

La alfombra roja, conducida por el Chino Leunis y Zaira Nara, abrirá la noche con despliegue de estilo y diseño. Susana Giménez estará entre las principales invitadas, sumando su presencia a una velada cargada de figuras emblemáticas.

La presencia de Susana Giménez destaca entre los invitados más esperados de la ceremonia

Testimonios y detalles inéditos

Flavia Fernández, organizadora de los Martín Fierro de la Moda, compartió con Infobae su visión sobre la gala: “Este año estamos felices porque ya probamos de hacerlo en estudio de Telefé, donde las luces son perfectas, donde todo es increíble. El equipo de Telefe trabaja perfecto. Y nosotros le aportamos todo con Carla Rodríguez. Somos las dos. Hacemos un buen equipo y nos ocupamos de todo”.

“Nos apoyan todos porque hacemos hablar de moda en el prime time. Entonces, estar en un Martín Fierro de la moda, donde se van a lucir las vestuaristas, porque no es solo el actor, es el actor dominado por la labor de la vestuarista. En un programa de prime time de Telefé, que se hable de vestuaristas, maquilladores, peinadores es espectacular”, destacó.

La edición 2026 tendrá una presencia internacional destacada: Adrián Appiolaza, director creativo de Moschino, que viajará especialmente para asistir a la gala y será reconocido como personalidad destacada de la cultura. Appiolaza mantiene un vínculo cercano con diseñadores argentinos y su última colección inspirada en el país fue un suceso.

La alfombra roja, conducida por el Chino Leunis y Zaira Nara, abrirá la gala con estilo y glamour

El catering también estará atravesado por la moda, con propuestas del pastelero Joaquín Pantuso, quien diseñará sus dulces en sintonía con la estética de la gala.

Sobre el espíritu de la premiación y la inclusión de nuevos talentos, Fernández remarcó: “El tema de los nuevos talentos es una terna. La idea nuestra es que no es un premio de la moda, que premiamos la moda en sí. Es un show de moda pensado para la televisión, porque faltan algunas ternas siempre. Vamos variando, porque si no, no haríamos mejor estilo de panelista o mejor estilo de conductora de televisión. Eso es porque es la gente que todos los días mira la tele y que le gusta cómo se viste una, cómo se viste la otra”.

Héctor Vidal Rivas, jurado de la edición y referente fundamental de la moda argentina, destacó a Infobae el valor de este premio: “Yo tengo 50 años en el mundo de la moda. Soy el creador de Argentina Fashion Week, que lleva 66 ediciones, Mar del Plata Moda Show, y asesor de imagen de Mirtha Legrand desde hace mucho tiempo. Además, he trabajado en teatro, televisión y cine como vestuarista y asesor. El Martín Fierro de la Moda está el 98% dedicado a la televisión, el cine, las influencers. Me parece perfecto que se reconozca a todas las figuras de la televisión, cómo se visten, cuáles son las mejores. El trabajo de Flavia Fernández es 10 puntos, lo que ha hecho, lo que ha logrado, y tengo un respeto muy grande hacia el Martín Fierro de la Moda, porque es algo muy importante para la moda”.

Héctor Vidal Rivas resalta el orgullo de asesorar a Mirtha Legrand y su rol en la difusión del diseño argentino

Vidal Rivas subrayó la importancia de reconocer la labor de quienes trabajan detrás de escena: “Me parece muy bien que se reconozca a vestuaristas, estilistas, maquilladores, peluqueros y a todos los que forman parte de la industria. El Martín Fierro de la Moda es positivo porque le da valor a todos los que hacen posible que la moda esté en la pantalla y en el espectáculo”.

Sobre el aporte de Mirtha Legrand a la difusión del diseño argentino, Vidal Rivas remarcó: “A mí que Mirtha esté nominada es un reconocimiento. En todos estos años de su programa, siempre se vistió con diseñadores argentinos, difundió a diseñadores nacionales permanentemente y ayudó a que muchos sean reconocidos. A mí, como su asesor de imagen, estar al lado de ella es un orgullo muy grande”.

Carla Rodríguez, editora de moda de TN Estilo y Clarín, agregó: “El Martín Fierro de la Moda llevó la industria a la televisión a lo masivo. Es un premio de moda en la televisión. Se sumaron algunas ternas y tuvimos que bajar otras. Con Flavia Fernández trabajamos con un equipo enorme para incluir la mayor cantidad posible de gente de la moda”.