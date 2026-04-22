El avance de las drogas sintéticas en la región: mezclas impredecibles y un desafío sanitario creciente

Las drogas sintéticas transformaron el nercotráfico en América, incrementando los riesgos para los usuarios y generando nuevos desafíos para la salud pública y la seguridad de los países (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región atraviesa una transformación acelerada en el mercado de las drogas sintéticas, definida por la proliferación de mezclas complejas y cambiantes, según advirtió el último informe del Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID).

El estudio, desarrollado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, documentó un fenómeno inédito: la volatilidad y adaptabilidad del mercado, en el que la incertidumbre sobre la composición de las sustancias constituye hoy la principal amenaza para la salud pública.

Marya Hynes, jefa del OID y coordinadora general del estudio, subrayó -en diálogo con Infobae- que “el mercado ya no está definido por la aparición de nuevas sustancias, sino por la proliferación de mezclas cada vez más complejas e impredecibles”; al tiempo que agregó: “La imprevisibilidad misma se ha convertido en el principal riesgo”.

El mercado de drogas sintéticas en las Américas evoluciona con mezclas tóxicas y exige sistemas de alerta temprana y cooperación internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio estructural: del auge de las moléculas nuevas al dominio de las mezclas

Desde el lanzamiento del Sistema de Alerta Temprana de las Américas (SATA) en 2019, las alertas han evolucionado de identificar sustancias individuales como MDMA o cannabinoides sintéticos, a describir combinaciones de estimulantes, opioides, sedantes, benzodiacepinas, disociativos y aditivos industriales. Según el informe, “las alertas del SATA ya no describen una sola sustancia, sino combinaciones de sustancias”, lo que incrementa la toxicidad y la imprevisibilidad de los efectos para los consumidores.

Hynes sostuvo que este cambio, que comenzó a notarse entre 2022 y 2023, marcó una nueva etapa: “Ya no hablamos solo de nuevas drogas, sino de nuevas combinaciones, que se adaptan rápidamente y cruzan fronteras con gran velocidad”.

El fenómeno se expresa, por ejemplo, en la expansión del “tuci” o “cocaína rosa”, cuyo contenido puede variar ampliamente: “Se comercializa como un producto único, pero en realidad puede contener múltiples compuestos con efectos muy distintos”, precisó la experta a este medio.

Pastillas azules marcadas, que parecen ser fentanilo, una droga sintética altamente peligrosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “tuci” y las mezclas polisustancia: riesgos y composición

El informe detalló que el “tuci” suele contener ketamina, MDMA, metanfetamina, cafeína, catinonas sintéticas, benzodiacepinas y opioides. En algunos casos, las muestras analizadas han tenido hasta nueve sustancias distintas. “El consumidor no sabe qué está tomando, ni en qué dosis”, explicó Hynes.

Esta incertidumbre aumenta el riesgo de sobredosis accidentales, interacciones farmacológicas impredecibles y complicaciones clínicas difíciles de tratar.

El caso de la “cocaína rosa” ilustra cómo los productos reformulados, con identidades comerciales cambiantes, pueden expandirse rápidamente y adaptarse a nuevas realidades del mercado.

Para 2024-2025, la circulación de mezclas polisustancia ha superado a la aparición de moléculas nuevas como el principal desafío sanitario en la región.

El informe destaca la obligación de fortalecer la coordinación entre los sistemas de alerta nacional, los servicios de salud y las fuerzas de seguridad (Archivo)

Expansión de opioides sintéticos y sedantes veterinarios

El informe documentó la propagación de nitacenos, opioides sintéticos de altísima potencia, inicialmente detectados en América del Norte en 2022 y ahora presentes en Sudamérica.

Al mismo tiempo, sedantes veterinarios como la xilacina y la medetomidina aparecen con frecuencia en suministros de fentanilo, dificultando el tratamiento de sobredosis y generando lesiones cutáneas o necrosis en consumidores.

“La aparición de estos compuestos fuera de América del Norte indica que los riesgos se están expandiendo a nivel regional. Los pacientes que ingresan en tratamiento con antecedentes de consumo de xilacina pueden presentar lesiones cutáneas o necrosis”, explicó el informe.

Además, la reversión de sobredosis se vuelve más compleja, y la letalidad aumenta.

Incautación de fentanilo en Estados Unidos (Archivo)

Episodios críticos y lecciones para la región

Un caso emblemático resaltado por el informe es la intoxicación masiva en Argentina en 2022, donde la circulación de cocaína adulterada con carfentanilo provocó 24 muertes y 80 hospitalizaciones en 48 horas. Las autoridades emitieron una alerta epidemiológica y los forenses confirmaron la presencia de un opioide sintético ultra potente.

Para Hynes, este episodio demostró “la importancia de contar con sistemas de alerta temprana funcionales, fortalecer la coordinación entre salud, forense y seguridad, y emitir alertas públicas rápidamente”.

El informe subrayó que “las consecuencias pueden ser inmediatas y masivas cuando no se detecta a tiempo una mezcla tóxica”. Por eso, la integración de datos de salud, seguridad y forense, y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de alerta temprana, aparecen como prioridades urgentes.

Una persona con guantes azules sostiene una bolsa de plástico transparente con pequeñas piezas de fentanilo blanco (AP)

Cooperación regional y desafíos institucionales

La velocidad de propagación de estas mezclas y la movilidad del crimen organizado obligan a respuestas coordinadas. El Sistema de Alerta Temprana de las Américas permite compartir alertas entre países, identificar patrones de difusión y anticipar riesgos antes de que escalen.

Según Hynes, “el intercambio de información en tiempo real es absolutamente central. El crimen organizado transnacional que trafica drogas sintéticas no respeta fronteras”.

El informe llamó a consolidar y expandir los sistemas de alerta temprana nacionales y fortalecer el SATA como plataforma hemisférica. El desafío es pasar de sistemas reactivos a modelos anticipatorios capaces de responder a un mercado más dinámico y peligroso, donde la colaboración regional es indispensable.

Marya Hynes, jefa del Observatorio Interamericano sobre Drogas (Foto: OEA)

La entrevista completa a Marya Hynes

- ¿Cuáles considera los hallazgos más relevantes del informe?

- Uno de los hallazgos más importantes es que el mercado de drogas sintéticas en las Américas ya no está definido por la aparición de nuevas sustancias, sino por la proliferación de mezclas cada vez más complejas e impredecibles.

Hoy vemos que las alertas ya no describen una sola sustancia, sino combinaciones de opioides, estimulantes, sedantes y otros compuestos. En muchos casos, la imprevisibilidad misma se ha convertido en el principal riesgo.

Otro punto clave es que estas dinámicas ya no están concentradas en un solo país o subregión. Estamos viendo una difusión rápida a nivel hemisférico, lo que refuerza la necesidad de respuestas coordinadas.

- ¿Cómo ha evolucionado el mercado de las drogas sintéticas en la región en los últimos años, según los datos del SATA (Sistema de Alerta Temprana de las Américas)?

- Los datos del SATA muestran una evolución muy clara en tres fases:

Primero, entre 2019 y 2021, predominaban sustancias individuales como MDMA o cannabinoides sintéticos.

Luego, a partir de 2022–2023, comienzan a aparecer mezclas más complejas.

Y hoy, en 2024–2025, el mercado está dominado por polidrogas y productos “reformulados”, como el “tuci”.

Esto refleja un cambio estructural: ya no hablamos solo de nuevas drogas, sino de nuevas combinaciones, que se adaptan rápidamente y cruzan fronteras con gran velocidad.

- El informe destaca la aparición de mezclas como el “tuci” o “cocaína rosa”. ¿Por qué este fenómeno representa una preocupación particular para la salud pública?

- El “tuci” es especialmente preocupante porque no es una sustancia, sino una mezcla. Se comercializa como un producto único, pero en realidad puede contener múltiples compuestos con efectos muy distintos. Esto significa que el consumidor no sabe qué está tomando, ni en qué dosis.

Desde la salud pública, esto es crítico porque aumenta el riesgo de:

Sobredosis accidentales.

Interacciones farmacológicas impredecibles.

Y complicaciones clínicas difíciles de tratar.

En pocas palabras, el “tuci” ilustra el cambio hacia un mercado donde la incertidumbre es el principal riesgo.

- ¿Qué componentes suelen encontrarse en estas mezclas y qué riesgos específicos implican para los consumidores?

Los análisis muestran que el “tuci” suele contener combinaciones de:

Ketamina.

MDMA.

Metanfetamina.

Cafeína.

Y otros compuestos como catinonas sintéticas o incluso opioides.

En algunos casos, se han detectado hasta nueve sustancias en una sola muestra .

Esto implica riesgos muy elevados porque:

Combina efectos estimulantes y depresores.

Puede generar sobrecarga cardiovascular o neurológica.

Y dificulta la respuesta médica, ya que no se sabe qué sustancias están involucradas.

- Se observa un crecimiento en la presencia de opioides sintéticos, como los nitacenos y la xilacina. ¿Qué impacto han tenido estas sustancias en la región y qué diferencia presentan respecto a otras drogas sintéticas?

- Estamos viendo la expansión de sustancias extremadamente potentes, como los nitacenos, que son incluso más fuertes que el fentanilo. Al mismo tiempo, aparecen adulterantes como la xilacina, que no es un opioide sino un sedante veterinario, lo que complica aún más el tratamiento de sobredosis.

El impacto principal es que:

Aumentan significativamente el riesgo de muerte.

Dificultan la reversión con naloxona.

Y generan nuevas complicaciones clínicas.

Además, su aparición fuera de América del Norte indica que estos riesgos se están expandiendo a nivel regional.

- En 2022, se registró un caso grave de intoxicaciones masivas con cocaína adulterada en Argentina. ¿Qué enseñanzas dejó ese episodio para los sistemas de alerta y la coordinación regional?

El caso de Argentina fue un punto de inflexión. En menos de 48 horas hubo decenas de intoxicaciones y múltiples muertes por cocaína adulterada. La principal lección es que cuando no se detecta a tiempo una mezcla tóxica, las consecuencias pueden ser inmediatas y masivas.

También demostró la importancia de:

Contar con sistemas de alerta temprana funcionales.

Fortalecer la coordinación entre salud, forense y seguridad.

Y emitir alertas públicas rápidamente.

Es un ejemplo claro de por qué necesitamos pasar de la reacción a la anticipación.

- ¿Qué rol cumple el intercambio de información en tiempo real entre países para anticipar y mitigar riesgos emergentes?

- El intercambio de información en tiempo real es absolutamente central. El crimen organizado transnacional que trafica drogas sintéticas no respeta fronteras. Una sustancia o mezcla detectada en un país puede aparecer en otro en cuestión de semanas.

El SATA permite:

Compartir alertas entre países.

Identificar patrones de difusión.

Y anticipar riesgos antes de que escalen.

En ese sentido, el valor del sistema es transformar datos en acción temprana que salva vidas.

- Por último, desde su perspectiva, ¿cómo debe evolucionar la cooperación regional frente a un fenómeno que se caracteriza por la velocidad y variedad en la aparición de nuevas sustancias?

- La cooperación regional debe evolucionar en tres direcciones:

Fortalecer los sistemas nacionales de alerta temprana para que todos los países puedan detectar sustancias rápidamente. Integrar datos de salud, forense y seguridad para convertir información en inteligencia accionable. Acelerar el intercambio regional e internacional porque la velocidad del mercado exige respuestas igual de rápidas.

En última instancia, el reto es claro: pasar de sistemas reactivos a sistemas anticipatorios, capaces de responder a un mercado cada vez más dinámico y complejo.