Día de la Tierra: 6 consecuencias del cambio climático que ya afectan al planeta

El Día de la Tierra invita a reflexionar sobre los impactos del cambio climático y la urgencia de proteger la diversidad y el equilibrio del planeta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos del cambio climático ya se perciben en todos los rincones del mundo: transforman paisajes, desafían el equilibrio de los ecosistemas y modifican la vida cotidiana de millones de personas. El avance del calentamiento global se traduce en fenómenos extremos, cambios inesperados en la biodiversidad y nuevas amenazas para recursos vitales como el agua y los alimentos.

En este Día de la Tierra, celebrado cada 22 de abril desde 1970, el planeta entero vuelve la mirada hacia las huellas tangibles que deja el cambio climático sobre la naturaleza y las sociedades. Los datos científicos y las investigaciones más recientes permiten dimensionar el alcance de estos impactos y subrayan la urgencia de respuestas colectivas para resguardar el equilibrio y la diversidad de la vida en la Tierra.

El avance del calentamiento global se traduce en fenómenos extremos, cambios inesperados en la biodiversidad y nuevas amenazas para recursos vitales como el agua y los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. El ascenso del nivel del mar y el avance de la sal en el agua potable

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima que el nivel medio del mar aumentó entre 21 y 24 centímetros desde 1880, impulsado por el deshielo de capas terrestres y la expansión térmica de los océanos. Este fenómeno global tiene impacto en la costa argentina, donde investigadores del Servicio de Hidrografía Naval y universidades nacionales reconstruyeron la evolución del nivel del mar en 12 puntos clave y hallaron que el ritmo de ascenso se duplicó en Buenos Aires y Puerto Quequén al comparar el período 1965-2023 con el ciclo 1905-1964.

Según el análisis, la tendencia alcanzó 1,70 milímetros por año en Buenos Aires desde 1905 y 2,25 milímetros anuales en Mar del Plata desde 1961. Las diferencias regionales responden a factores locales, como la influencia de ríos, tormentas y corrientes marinas.

El nivel medio del mar aumentó entre 21 y 24 centímetros desde 1880, impulsado por el deshielo y la expansión térmica de los océanos, según la NOAA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el doctor Fernando Oreiro, quien forma parte del Departamento Oceanografía del Servicio de Hidrografía Naval y de la Facultad de Ingeniería de la UBA, autor del informe, “las series de datos son necesarias para conocer el comportamiento del nivel medio del mar a menor escala, debido a la influencia de factores locales”.

El impacto de la elevación del mar no se limita al territorio: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que la intrusión de agua salina en acuíferos y ríos afecta la disponibilidad de agua dulce en zonas costeras. Un estudio publicado en BMJ Global Health analizó a más de 74.000 personas en siete países y demostró que la exposición a aguas con mayor salinidad incrementa la presión arterial y el riesgo de hipertensión en un 26%. Estas consecuencias sobre la salud pública se agravan en aquellas regiones donde la población depende de fuentes subterráneas vulnerables a la intrusión del mar, lo que suma un desafío sanitario a los riesgos ambientales que plantea el cambio climático.

2. Huracanes, lluvias extremas y riesgos para las ciudades

La NOAA registró que los océanos almacenan aproximadamente el 91% del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero. Este aumento de energía modifica la estructura y el comportamiento de los ciclones tropicales. Un estudio publicado en npj Climate and Atmospheric Science, basado en datos satelitales entre 2001 y 2024, concluyó que por cada grado que sube la temperatura en el ambiente donde se forman los huracanes, la cantidad de lluvia extrema puede crecer en promedio un 21% y el área afectada un 12,5%.

Las autoridades climáticas proyectan que los huracanes serán más intensos y persistentes, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y daños en infraestructuras costeras. Desde la NASA afirman que “la intensidad de las tormentas asociadas a los huracanes y las tasas de precipitación aumentarán a medida que el clima continúe calentándose”.

3. Calor extremo y vulnerabilidad urbana

Las ciudades concentran el 45% de la población global, el fenómeno de isla de calor urbana agrava el impacto del cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ciudades concentran el 45% de la población global. El fenómeno de isla de calor urbana provoca que las temperaturas en áreas densamente edificadas sean mucho más altas que en las zonas rurales cercanas. La NASA demostró que la vegetación urbana puede reducir hasta dos grados la temperatura local si existe suficiente cobertura arbórea.

Un estudio publicado en PNAS Nexus, que analizó la movilidad de 13 millones de usuarios en España, reveló que la actividad urbana disminuye hasta un 20% durante las olas de calor. Esta reducción afecta principalmente a adultos mayores y a personas con menos recursos económicos, lo que evidencia una brecha en la capacidad de adaptación. El calor extremo también amplía las desigualdades sociales, ya que quienes deben trabajar al aire libre no pueden evitar la exposición.

El informe liderado por Daniel O’Brien, de la Universidad Northeastern, subraya que la combinación de calor y contaminación del aire en zonas urbanas aumenta los riesgos para la salud, especialmente en barrios con escasa cobertura arbórea. Según la NASA, una mejor planificación urbana y la expansión de áreas verdes resultan esenciales para limitar los impactos del calentamiento global en las ciudades.

4. Incendios forestales y amenaza a la biodiversidad

Desde 1980, según la ONU, cada década registró temperaturas más altas que la anterior, lo que genera condiciones propicias para incendios forestales cada vez más frecuentes e intensos. Los expertos de la organización explican que “los incendios se inician con mayor facilidad y se propagan más rápidamente cuando las condiciones son más cálidas”. Este contexto afecta especialmente a Sudamérica, donde un estudio internacional citado en la revista Nature Climate Change advierte que casi el 40% de las especies amenazadas podría perder la mitad de su hábitat si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

Desde 1980, cada década registró temperaturas más altas que la anterior, lo que genera condiciones propicias para incendios forestales más frecuentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones meteorológicas extremas, como olas de calor, sequías y vientos intensos, favorecen la propagación del fuego en ecosistemas vulnerables. En la Patagonia argentina, por ejemplo, las precipitaciones previas a la temporada de incendios disminuyeron cerca de un 20% respecto de un escenario sin calentamiento global. Investigadores de la ONG World Weather Attribution identificaron al calentamiento causado por la actividad humana como el principal factor detrás del aumento del riesgo de incendios.

El informe internacional también subraya que la desaparición de bosques nativos y la expansión de especies exóticas, como el pino radiata en Chile, incrementan la vulnerabilidad de los ecosistemas. A esto se suma la pérdida de hábitats para especies endémicas y milenarias, como el alerce patagónico, que carecen de mecanismos de resistencia frente a incendios de alta intensidad.

5. Derretimiento de glaciares y consecuencias para el ciclo del agua

El retroceso acelerado de los glaciares constituye una de las señales más visibles del impacto de las temperaturas elevadas. Según el World Glacier Monitoring Service, los glaciares monitoreados perdieron hielo de manera ininterrumpida durante los últimos 36 años. Esta tendencia se confirma en un estudio publicado en npj Climate and Atmospheric Science, que analizó imágenes satelitales tomadas entre 2016 y 2024: los autores demostraron que cada incremento de 1 °C en la temperatura de verano puede extender hasta 21 días el periodo de deshielo en los glaciares de Alaska.

El derretimiento anticipado reduce la disponibilidad de agua dulce y altera la dinámica de los ríos, lo que afecta tanto a las poblaciones humanas como a la biodiversidad. En esta línea, la ONU advierte que la pérdida de glaciares tiene consecuencias directas sobre el ciclo hidrológico, la seguridad alimentaria y la cultura de comunidades que dependen históricamente de estos ecosistemas para su subsistencia.

6. Impacto en la biodiversidad: especies en riesgo y alteración de ciclos vitales

Más de 20.000 ejemplares adultos de pingüino emperador desaparecieron en menos de una década por la ruptura prematura del hielo (EFE/How Hwee Young)

La aceleración del calentamiento global también genera impactos profundos sobre la biodiversidad. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) alertó sobre el riesgo de extinción para especies emblemáticas de la Antártida, como el pingüino emperador y el lobo marino antártico, ante el colapso del hielo marino y la propagación de enfermedades. Imágenes satelitales citadas por la organización muestran que más de 20.000 ejemplares adultos de pingüino emperador desaparecieron en menos de una década por la ruptura prematura del hielo.

El aumento sostenido de las temperaturas también altera los ciclos vitales de los insectos polinizadores. Un estudio realizado en Alemania y publicado en Functional Ecology demostró que abejas y avispas emergen antes de la hibernación bajo condiciones cálidas, lo que puede descoordinar su actividad con la floración de las plantas, reducir su supervivencia y afectar tanto su capacidad reproductiva como la polinización.

A este escenario se suma la pérdida acelerada de bosques. Según la ONU, cada año desaparecen 10 millones de hectáreas a nivel global, lo que limita la capacidad de los ecosistemas para absorber carbono y proteger la biodiversidad. Esta deforestación contribuye a la aceleración de la extinción de especies y a la inestabilidad de los servicios ambientales que sostienen la vida en el planeta.

La magnitud de los impactos descritos deja en claro que el cambio climático ya redefine el presente del planeta. La acción y la toma de decisiones informadas resultan clave para resguardar la diversidad y la estabilidad de los ecosistemas y las sociedades.