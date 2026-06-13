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La regla de los “tres materiales” ordena los pisos y cambia el clima visual del hogar

Un criterio simple propone restringir los acabados predominantes en toda la vivienda para lograr continuidad estética, reducir cortes innecesarios entre ambientes y sumar carácter con combinaciones estratégicas

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Acuarela de salón moderno. Sofá verde, sillón marrón. Al fondo, comedor y cocina separados por cristal.
La regla de los tres materiales propone limitar los acabados del suelo para unificar la estética del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de la regla de los tres materiales ha ganado relevancia en el diseño de interiores como una estrategia para seleccionar los pisos del hogar y lograr una cohesión visual efectiva.

Según House Beautiful, revista especializada en diseño de interiores, este enfoque, adoptado por numerosos expertos, propone limitarse a tres materiales principales en toda la vivienda para unificar el ambiente sin perder funcionalidad ni estilo.

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La “regla de los tres materiales” sugiere elegir tres acabados predominantes para los suelos de la casa, como madera maciza, baldosas o piedra, y alfombra o tapetes. Esto permite mantener una estética armoniosa, facilita la continuidad visual entre espacios y previene que la vivienda se perciba fragmentada o con excesivos contrastes.

Un salón-comedor moderno con un sofá blanco grande, una mesa de centro de madera natural, alfombra de yute y lámparas de techo colgantes de mimbre sobre un suelo de madera.
La continuidad visual entre ambientes reduce la sensación de fragmentación en la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fundamento de la regla se sustenta en la experiencia de profesionales consultados por el medio citado. Robin Flaherty, diseñadora de North & Madison, afirma que los planes exitosos de pisos generan una unidad visual que permite destacar a cada ambiente.

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“Los planes de pisos más exitosos se sienten cohesivos, permitiendo a cada espacio y material destacar y funcionar de forma óptima”, señala Flaherty, citada por el medio.

Otra experta referida por el medio, Amy Peltier, resalta que aplicar demasiados materiales en los pisos puede crear una sensación de desorden e inconexión.

Comedor de estilo moderno con mesa de madera, sillas y dos lámparas colgantes redondas. Un árbol interior y ventanales con vista a un jardín de bambú.
Menos transiciones en los pisos favorecen un recorrido más fluido de la mirada. (Imagen Ilustrativa)

Cuantos más cambios de piso realizas, más segmentada se siente la vivienda”, advierte Peltier para la publicación. Limitar el número de materiales, según la especialista, ayuda a que la mirada recorra la casa con mayor naturalidad, haciendo que los espacios parezcan más amplios y armónicos.

Ventajas de limitar los materiales en los pisos del hogar

Reducir la cantidad de materiales empleada no solo unifica el diseño, sino que mejora el tránsito visual y aporta equilibrio. Limitar las transiciones contribuye a que cada elemento sume personalidad sin interferir con el resto.

Comedor moderno con mesa de madera rectangular, seis sillas negras, jarrón oscuro con ramas amarillas, arte abstracto en pared beige y lámpara colgante de mimbre.
La madera maciza funciona como base cálida y versátil en la mayoría de los ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Peltier, elegir materiales con tonalidades próximas permite una “transición más fluida” y que el paso de una habitación a otra sea casi imperceptible.

En la práctica, la madera maciza se emplea comúnmente como base y se complementa con baldosas o piedra en espacios específicos, como cocinas o baños. Esta combinación genera contraste y practicidad sin perder el nexo visual en el conjunto de la vivienda.

De acuerdo con House Beautiful, la mezcla de calidez y resistencia que ofrece este esquema resulta especialmente confiable para quienes buscan un hogar funcional y acogedor.

Un salón luminoso y moderno con una silla acogedora de textura cremosa, una chimenea de piedra, una gran ventana y decoración en tonos neutros.
Las alfombras y los tapetes aportan textura y confort sin sumar un material dominante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinaciones recomendadas y errores a evitar según los expertos

Los profesionales prefieren pocas combinaciones, pero seleccionadas estratégicamente. El trío integrado por madera maciza, piedra o baldosas y alfombra o tapetes en áreas de descanso es habitual en muchos proyectos.

Entre las advertencias que destaca House Beautiful, sobresale la importancia de evitar mezclar madera maciza auténtica con imitaciones como laminados o baldosas tipo madera. Peltier enfatiza que ningún sustituto iguala la profundidad ni la belleza de la madera genuina, y que sumar varios acabados similares puede crear una apariencia inconsistente y poco natural.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Usar tonalidades cercanas entre superficies ayuda a lograr transiciones casi imperceptibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para añadir textura y suavidad, los especialistas suelen optar por tapetes o alfombras superpuestas en lugar de añadir un cuarto material. De este modo, es posible adaptar zonas extensas o frías sin comprometer la uniformidad ni aumentar la complejidad del diseño.

¿Cuándo conviene flexibilizar la regla de los tres materiales?

Algunos diseñadores consideran que esta regla debería adaptarse a las necesidades funcionales o al estilo de vida de los habitantes. Martin Horner, director de Soucie Horner Design Collective, explica en House Beautiful que la pauta sirve como guía inicial, pero admite excepciones en función del clima, la ubicación o las rutinas familiares.

Sala moderna con tres sofás de cuero marrón, mesa de centro redonda, alfombra gris, lámpara de pie y pared de paneles de madera iluminada.
Mezclar madera auténtica con imitaciones puede generar una apariencia inconsistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En regiones secas, es viable emplear materiales más variados. En zonas húmedas o de alto tránsito, conviene dar prioridad a superficies resistentes.

Para Peltier, la mejor selección surge al analizar el modo de vida de los residentes: la cantidad de integrantes, la presencia de mascotas o la rutina diaria condicionan las necesidades de cada ambiente y pueden hacer recomendable modificar la combinación de materiales.

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