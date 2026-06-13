Tendencias

De Londres a Buenos Aires: el gin celebra su día con estas cinco recetas fáciles de hacer en casa

Cítricos, hierbas y frutas abren el juego a nuevas combinaciones con este destilado que conquistó barras y reuniones, con propuestas que marcan el pulso de la coctelería actual en todo el mundo

Guardar
Google icon
Gin tonic Freepik
El gin, símbolo de creatividad y diversidad, se consolida como la bebida preferida en bares de todo el mundo

En distintas ciudades, desde Londres hasta Buenos Aires, el gin se convirtió en la bebida que une generaciones y estilos. Este 13 de junio, bares, restaurantes y aficionados festejan el Día Mundial del Gin, una efeméride que se celebra el segundo sábado del mes y nació en 2009 por la iniciativa de dos bartenders británicos y que cada año gana más adeptos.

En la actualidad, el gin ocupa un lugar privilegiado en la mixología global. Su base de enebro le otorga una identidad propia, mientras que otros botánicos –cortezas, cítricos, especias– completan un perfil aromático complejo y adaptable. A esto se suma su versatilidad: es la base de clásicos como el Gin Tonic, pero también la protagonista de creaciones contemporáneas que desafían los límites tradicionales de la barra.

PUBLICIDAD

Botella de gin transparente con botánicos: enebro, frutos rojos, cítricos, flores. Medallas doradas y plateadas. Mesa de madera, montañas y lago de Patagonia de fondo.
El Día Mundial del Gin, celebrado cada 13 de junio, surgió por la iniciativa de bartenders británicos en 2009 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento del consumo de gin en la última década es tan notorio como su reinvención. Las cifras muestran que las ventas globales de gin superaron los 80 millones de cajas anuales en los últimos años, impulsadas por consumidores jóvenes y la proliferación de bares especializados.

La tendencia se replica en América Latina, donde cada vez más productores apuestan por versiones artesanales que incorporan hierbas y frutas locales para crear productos únicos.

PUBLICIDAD

En este contexto, el gin es mucho más que una moda pasajera: representa una nueva forma de acercarse a la coctelería y de reinterpretar recetas clásicas.

El Día Mundial del Gin es la excusa perfecta para experimentar con nuevas recetas y redescubrir un destilado que atraviesa modas y fronteras. La diversidad de combinaciones posibles demuestra que este trago tiene un lugar asegurado en la coctelería contemporánea y que su historia sigue creciendo con cada copa.

A continuación, cinco recetas para reinventar este clásico de la coctelería:

Gin Mule: frescura y picante en un solo trago

Un Gin Mule helado en vaso de cobre con menta y lima. Alrededor, botella de gin, ginger beer, limas y menta sobre madera clara con vapor frío.
Una variante refrescante que combina gin, lima y ginger beer, ideal para quienes buscan un trago sencillo y con carácter (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • Gin
  • Jugo de lima
  • Ginger beer
  • Hojas de menta
  • Rodaja de lima para decorar

Modo de preparación: Servir el gin y el jugo de lima en un vaso con hielo. Añadir ginger beer hasta completar. Decorar con hojas de menta y una rodaja de lima. El Gin Mule es una variante del clásico Moscow Mule, donde el gin reemplaza al vodka y se fusiona con la frescura de la lima y el toque picante del ginger beer. Su sencillez lo volvió uno de los favoritos en bares de todo el mundo y es ideal para quienes buscan una opción refrescante y fácil de preparar en casa.

Gimlet de pepino y albahaca: sutileza vegetal

Gimlet con pepino y albahaca en vaso de cristal, con rodajas de pepino y hojas de albahaca. Junto a él, pepino fresco cortado, albahaca, sirope y gin sobre mármol.
Un cóctel suave y vegetal que resalta los perfiles herbales del gin con notas frescas de pepino y albahaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • Gin
  • Jugo de lima
  • Sirope simple
  • Rodajas de pepino
  • Hojas de albahaca

Modo de preparación: Macerar las rodajas de pepino y las hojas de albahaca en una coctelera para liberar sus aromas. Añadir gin, jugo de lima y sirope simple. Agitar con energía y colar en un vaso bajo con hielo. Esta versión del clásico Gimlet resalta el perfil herbal y vegetal del gin, aportando frescura y suavidad. Es una opción sofisticada, perfecta para quienes prefieren bebidas ligeras y aromáticas.

Negroni blanco: reinterpretación de un clásico

Vaso bajo con Negroni blanco, hielo grande y piel de limón en espiral, sobre una barra dorada. Al fondo, botellas de gin, vermut blanco y aperitivo desenfocadas.
Reinterpretación aromática del clásico italiano, con gin, vermut blanco y aperitivo, para quienes prefieren sabores equilibrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • Gin
  • Vermut blanco seco
  • Aperitivo tipo Suze o Lillet Blanc
  • Piel de limón para decorar

Modo de preparación: Mezclar partes iguales de gin, vermut blanco seco y aperitivo tipo Suze o Lillet Blanc en un vaso mezclador con hielo. Revolver suavemente para enfriar y servir en vaso bajo con hielo. Decorar con piel de limón. El Negroni blanco es una reinterpretación del clásico italiano, con un perfil más aromático y menos amargo. La combinación de ingredientes resulta en una bebida equilibrada, ideal para quienes buscan sabores complejos pero accesibles.

Gin Sour de maracuyá: acidez y exotismo

Gin Sour de maracuyá amarillo vibrante con espuma y semillas en copa, junto a rodaja de lima, maracuyá cortada, sirope, botella de ginebra y cáscara de huevo.
El gin se fusiona con maracuyá y limón para ofrecer una mezcla ácida y frutal, con textura cremosa y toques exóticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • Gin
  • Pulpa de maracuyá
  • Jugo de limón
  • Sirope simple
  • Clara de huevo (opcional)
  • Semillas de maracuyá para decorar

Modo de preparación: Colocar el gin, la pulpa de maracuyá, el jugo de limón, el sirope simple y la clara de huevo (si se desea) en una coctelera. Agitar enérgicamente sin hielo para emulsionar la clara y luego volver a agitar con hielo. Servir en copa fría y decorar con semillas de maracuyá. El Gin Sour de maracuyá aporta notas ácidas y frutales, con una textura cremosa que lo hace irresistible. Es una receta que destaca por su color y su equilibrio entre dulzor y acidez, ideal para quienes disfrutan de sabores intensos.

Spritz de gin y frutos rojos: burbujas y color

Copa de spritz de gin y frutos rojos con hielo y burbujas, decorada con frambuesas, moras y arándanos. Botellas de prosecco y agua con gas, y más frutos en mesa de madera clara.
Una opción vibrante y burbujeante que une gin, prosecco y frutas frescas, perfecta para celebraciones al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • Gin
  • Agua con gas
  • Prosecco
  • Frutos rojos frescos (frambuesas, moras, arándanos)
  • Sirope de frambuesa o mora
  • Hielo

Modo de preparación: Colocar frutos rojos frescos en una copa grande. Añadir gin y sirope. Completar con hielo, prosecco y agua con gas. El Spritz de gin y frutos rojos se caracteriza por su color vibrante y su sabor refrescante, con burbujas que realzan los aromas del gin y las frutas. Es una opción ideal para tardes al aire libre, celebraciones o simplemente para disfrutar un trago diferente.

Temas Relacionados

Día mundial del ginGinCocteleríaBebidasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

4 mitos sobre una cocina ordenada que frenan la funcionalidad en casa

Especialistas en organización señalan por qué algunas ideas populares no funcionan en la práctica y proponen ajustes simples para ordenar mejor, facilitar tareas diarias y conseguir un espacio más eficiente

4 mitos sobre una cocina ordenada que frenan la funcionalidad en casa

El arte de discutir: técnicas respaldadas por terapeutas para parejas más sanas

Especialistas sostienen que planificar la conversación, medir el estado emocional y pactar reglas reduce la tensión y mejora la escucha, al convertir desacuerdos comunes en instancias de vínculo y cooperación cotidiana

El arte de discutir: técnicas respaldadas por terapeutas para parejas más sanas

3 ejercicios de yoga que pueden aliviar molestias digestivas y mejorar el tránsito intestinal

Especialistas explican cómo compresiones suaves, torsiones y respiración profunda favorecen la movilidad del sistema digestivo y ayudan a reducir el malestar, con respaldo de evidencia científica y clínica

3 ejercicios de yoga que pueden aliviar molestias digestivas y mejorar el tránsito intestinal

El detalle que transforma ambientes y suma luz en espacios reducidos

Consejos de expertas permiten aprovechar la versatilidad de este recurso para sumar luz, perspectiva y personalidad en cualquier rincón del hogar

El detalle que transforma ambientes y suma luz en espacios reducidos

Detectaron “químicos eternos” en pingüinos de la Patagonia: qué implica el hallazgo, según los científicos

Investigadores de Argentina y Estados Unidos probaron por primera vez una técnica no invasiva para rastrear contaminantes industriales persistentes en la costa de Chubut. Cómo se demostró que sustancias prohibidas en el país siguen presentes en el entorno de esas aves migratorias

Detectaron “químicos eternos” en pingüinos de la Patagonia: qué implica el hallazgo, según los científicos

DEPORTES

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La innovación durante los himnos que ideó una leyenda del fútbol y se estrenó durante el Mundial 2026: “Somos todos parte del mismo equipo”

Mundial 2026 en VIVO: últimas noticias de hoy, 13 de junio, el minuto a minuto, los partidos de la jornada y las perlitas del día

La “filosofía del miedo” que Carlo Ancelotti desarrolló en Brasil antes del estreno contra Marruecos en el Mundial

El problema extra para el Gran Premio de Barcelona que podría alterar los planes de los equipos y genera esperanza en Alpine

TELESHOW

Romina Gaetani habló sobre su denuncia por violencia de género: “Creo que se va a archivar como tantas”

Romina Gaetani habló sobre su denuncia por violencia de género: “Creo que se va a archivar como tantas”

Daniela Christiansson explicó por qué volvió a Suiza tras la mudanza a Argentina con Maxi López

Arturo Puig debutó como modelo a los 81 años y generó una ovación en las redes sociales: “Guapísimo”

Hockey, frío y convivencia: así fue la mañana en que La China Suárez, Mauro Icardi y Nicolás Cabré alentaron juntos a Rufina

El motivo por el que Mario Pergolini estuvo a “dos segundos” de abrazar a Luis Machin: “Amigos para siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Violencia en Haití: un grupo armado secuestró a un alto funcionario del Ministerio de Defensa

Violencia en Haití: un grupo armado secuestró a un alto funcionario del Ministerio de Defensa

Siete víctimas mortales y 415 emergencias atendidas marcan la temporada de lluvias en Guatemala

Honduras: En Olancho y Yoro erradican más de 20 mil arbustos de hoja de coca

Condenan en Panamá a 50 años de prisión a 12 responsables de la masacre de 2019 en La Joyita

En los municipios que más ha aumentado la recepción de remesas se ha incrementado la pobreza, según economista salvadoreño