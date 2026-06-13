De Londres a Buenos Aires: el gin celebra su día con estas cinco recetas fáciles de hacer en casa

El gin, símbolo de creatividad y diversidad, se consolida como la bebida preferida en bares de todo el mundo

En distintas ciudades, desde Londres hasta Buenos Aires, el gin se convirtió en la bebida que une generaciones y estilos. Este 13 de junio, bares, restaurantes y aficionados festejan el Día Mundial del Gin, una efeméride que se celebra el segundo sábado del mes y nació en 2009 por la iniciativa de dos bartenders británicos y que cada año gana más adeptos.

En la actualidad, el gin ocupa un lugar privilegiado en la mixología global. Su base de enebro le otorga una identidad propia, mientras que otros botánicos –cortezas, cítricos, especias– completan un perfil aromático complejo y adaptable. A esto se suma su versatilidad: es la base de clásicos como el Gin Tonic, pero también la protagonista de creaciones contemporáneas que desafían los límites tradicionales de la barra.

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El Día Mundial del Gin, celebrado cada 13 de junio, surgió por la iniciativa de bartenders británicos en 2009 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento del consumo de gin en la última década es tan notorio como su reinvención. Las cifras muestran que las ventas globales de gin superaron los 80 millones de cajas anuales en los últimos años, impulsadas por consumidores jóvenes y la proliferación de bares especializados.

La tendencia se replica en América Latina, donde cada vez más productores apuestan por versiones artesanales que incorporan hierbas y frutas locales para crear productos únicos.

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En este contexto, el gin es mucho más que una moda pasajera: representa una nueva forma de acercarse a la coctelería y de reinterpretar recetas clásicas.

El Día Mundial del Gin es la excusa perfecta para experimentar con nuevas recetas y redescubrir un destilado que atraviesa modas y fronteras. La diversidad de combinaciones posibles demuestra que este trago tiene un lugar asegurado en la coctelería contemporánea y que su historia sigue creciendo con cada copa.

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A continuación, cinco recetas para reinventar este clásico de la coctelería:

Gin Mule: frescura y picante en un solo trago

Una variante refrescante que combina gin, lima y ginger beer, ideal para quienes buscan un trago sencillo y con carácter (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Gin

Jugo de lima

Ginger beer

Hojas de menta

Rodaja de lima para decorar

Modo de preparación: Servir el gin y el jugo de lima en un vaso con hielo. Añadir ginger beer hasta completar. Decorar con hojas de menta y una rodaja de lima. El Gin Mule es una variante del clásico Moscow Mule, donde el gin reemplaza al vodka y se fusiona con la frescura de la lima y el toque picante del ginger beer. Su sencillez lo volvió uno de los favoritos en bares de todo el mundo y es ideal para quienes buscan una opción refrescante y fácil de preparar en casa.

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Gimlet de pepino y albahaca: sutileza vegetal

Un cóctel suave y vegetal que resalta los perfiles herbales del gin con notas frescas de pepino y albahaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Gin

Jugo de lima

Sirope simple

Rodajas de pepino

Hojas de albahaca

Modo de preparación: Macerar las rodajas de pepino y las hojas de albahaca en una coctelera para liberar sus aromas. Añadir gin, jugo de lima y sirope simple. Agitar con energía y colar en un vaso bajo con hielo. Esta versión del clásico Gimlet resalta el perfil herbal y vegetal del gin, aportando frescura y suavidad. Es una opción sofisticada, perfecta para quienes prefieren bebidas ligeras y aromáticas.

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Negroni blanco: reinterpretación de un clásico

Reinterpretación aromática del clásico italiano, con gin, vermut blanco y aperitivo, para quienes prefieren sabores equilibrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Gin

Vermut blanco seco

Aperitivo tipo Suze o Lillet Blanc

Piel de limón para decorar

Modo de preparación: Mezclar partes iguales de gin, vermut blanco seco y aperitivo tipo Suze o Lillet Blanc en un vaso mezclador con hielo. Revolver suavemente para enfriar y servir en vaso bajo con hielo. Decorar con piel de limón. El Negroni blanco es una reinterpretación del clásico italiano, con un perfil más aromático y menos amargo. La combinación de ingredientes resulta en una bebida equilibrada, ideal para quienes buscan sabores complejos pero accesibles.

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Gin Sour de maracuyá: acidez y exotismo

El gin se fusiona con maracuyá y limón para ofrecer una mezcla ácida y frutal, con textura cremosa y toques exóticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Gin

Pulpa de maracuyá

Jugo de limón

Sirope simple

Clara de huevo (opcional)

Semillas de maracuyá para decorar

Modo de preparación: Colocar el gin, la pulpa de maracuyá, el jugo de limón, el sirope simple y la clara de huevo (si se desea) en una coctelera. Agitar enérgicamente sin hielo para emulsionar la clara y luego volver a agitar con hielo. Servir en copa fría y decorar con semillas de maracuyá. El Gin Sour de maracuyá aporta notas ácidas y frutales, con una textura cremosa que lo hace irresistible. Es una receta que destaca por su color y su equilibrio entre dulzor y acidez, ideal para quienes disfrutan de sabores intensos.

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Spritz de gin y frutos rojos: burbujas y color

Una opción vibrante y burbujeante que une gin, prosecco y frutas frescas, perfecta para celebraciones al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Gin

Agua con gas

Prosecco

Frutos rojos frescos (frambuesas, moras, arándanos)

Sirope de frambuesa o mora

Hielo

Modo de preparación: Colocar frutos rojos frescos en una copa grande. Añadir gin y sirope. Completar con hielo, prosecco y agua con gas. El Spritz de gin y frutos rojos se caracteriza por su color vibrante y su sabor refrescante, con burbujas que realzan los aromas del gin y las frutas. Es una opción ideal para tardes al aire libre, celebraciones o simplemente para disfrutar un trago diferente.

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