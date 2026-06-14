Cultura

La distancia cotidiana y el costo silencioso de vínculos cada vez más frágiles, a través del arte

A través de obras de cinco siglos, se observa cómo la convivencia puede volverse una forma sofisticada de lejanía, cuando la presencia se vuelve intermitente y la atención deja de sostener al otro

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Calle de Paris en un día de lluvia - Caillebotte
Calle de París en un día de lluvia, de Gustave Caillebotte, muestra miradas bajas y contacto visual omitido como signo de lejanía en el espacio urbano (Foto: Art Institute of Chicago)

Sin importar la época, las explicaciones cambian de nombre y se presentan como promesas de progreso. Pero la necesidad de cercanía, contacto y vínculos sanos ha sido, generación tras generación, un punto estructural de la sociedad. De ella dependen no solo la vida social, sino también el crecimiento emocional, la cohesión de la comunidad y la posibilidad de una forma de desarrollo verdaderamente humana. Cuando ese eje se debilita, lo que avanza no siempre es la sociedad, sino una forma más sofisticada de distancia entre nosotros.

Aquí, la lejanía no se presenta visible ni extraordinaria. Es en la rutina donde se inmiscuye con un particular modo de aparecer, en lo cotidiano, casi imperceptible, en conversaciones que se desarrollan sin llegar a encontrarse, en gestos que se cruzan sin detenerse a mirarse, en la sensación de compartir un espacio con otros sin lograr reconocimiento. Nuevas formas para los vínculos que parecen funcionar y fusionarse, pero algo esencial queda suspendido. No es la ausencia del otro; más bien parece la dificultad de hacerse verdaderamente presente.

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Como en una esquina cualquiera, en Calle de París en un día de lluvia (1877), de Gustave Caillebotte, la tensión se vuelve visible en detalles: miradas bajas, rostros parcialmente ocultos, personas que avanzan sin girar. No hay confrontación ni drama; solo aparece suspendido el contacto visual. El vínculo no está negado, simplemente fue omitido.

Al retroceder en el tiempo, la misma lógica reaparece en otras formas y otros lienzos. En Melancolía (1514), de Albrecht Dürer, la figura central no busca el afuera: permanece absorta en una interioridad rodeada de objetos que no la activan. Su mirada no se dirige a otro ser humano, sino hacia una acumulación de saberes que no devuelven nada. Temprana forma de aislamiento que no depende del espacio ni de los objetos que rodean, sino de la imposibilidad de salir de sí.

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El caminante sobre el mar de nubes - Caspar David Friedrich
'El caminante sobre el mar de nubes', de Caspar David Friedrich, refuerza la idea de una presencia solitaria al ocultar el rostro y ofrecer solo la espalda del personaje (Foto: Hamburger Kunsthalle)

Detrás de su espalda, El caminante sobre el mar de nubes (1818), de Caspar David Friedrich, suma al espectador a su vista del paisaje: él armó toda la escena. Como al llegar a una reunión de trabajo o familia, está en el paisaje, es el anfitrión. La información, también aquí, es parcial. No se ve el rostro de este caballero y, por ende, se pierde su expresión. Solo ofrece su espalda, que se muestra segura en la contemplación. Aunque no pueda vérselo, se lo percibe inmenso en su solitaria posición. Con o sin fondo de nubes o montañas, la misma situación se repite con frecuencia.

Con la modernidad urbana, esta estructura se vuelve más compleja. En Un bar en el Folies-Bergère (1882), de Édouard Manet, la figura femenina aparece rodeada de intercambio social, pero su mirada no logra alinearse del todo con el entorno. El reflejo y su disposición introducen una tensión silenciosa: la escena ocurre frente a otros, pero no necesariamente con otros. El contacto se fragmenta en múltiples direcciones sin llegar a consolidarse.

En Automat (1927), de Edward Hopper, la lógica se vuelve más íntima y contenida. La mujer baja la mirada hacia la taza de café, evitando cualquier posibilidad de intercambio. La luz intensifica la sensación de aislamiento, como si el espacio urbano hubiera aprendido a alojar presencias sin exigir reciprocidad. No hay espaldas visibles, pero sí una postura que arrastra una historia guardada en una mirada que se retira antes de encontrarse.

En Hotel Room (1931), de Edward Hopper, la escena añade una dimensión pero sostiene la misma condición. Una mujer aparece sentada en una habitación, rodeada por la geometría silenciosa de los muebles. Su cuerpo, ligeramente inclinado, sugiere una espera sin objeto claro. La soledad no es la única presencia: en esa intimidad, toda la habitación parece contener una posible tristeza, angustia o ausencia. Los sentimientos se ocultan, no se exteriorizan. Y la mirada no busca ni encuentra dirección.

En otro registro, Los amantes (1928), de René Magritte, revelan con su paradójico contacto una pareja que intenta aproximarse, pero los rostros cubiertos lo impiden. Incluso en el gesto más íntimo, la posibilidad de la mirada desaparece. El vínculo se representa, pero no puede completarse. La cercanía física convive con una imposibilidad radical de acceso al otro, como si ambos estuvieran acostumbrados a la conformidad de lo parcial.

Un bar en el Folies-Bergére - Manet
'Un bar en el Folies-Bergère', de Édouard Manet, expone un intercambio social fragmentado en el que la figura femenina no logra alinearse con su entorno (Foto: Galería Courtauld)

En Nighthawks (1942), de Edward Hopper, la ausencia se convierte en sistema. Los personajes comparten un mismo espacio, como sucede tantas veces, pero sus miradas no convergen. Cada uno permanece contenido en su propio eje, sin interrumpir al otro. Incluso cuando el espacio urbano los reúne, la escena no logra transformarse en una mínima conversación. La convivencia se mantiene, pero el encuentro no sucede.

A lo largo de estas obras se repite una línea silenciosa: cuerpos aproximados, miradas que se desvían, personas que comparten un espacio sin consolidar vínculos. Cambian los siglos, los contextos y las formas de habitar el mundo, pero persiste una misma dificultad: la de sostener la atención necesaria para que el otro deje de ser solo una presencia y se vuelva un encuentro.

Tal vez por eso estas imágenes siguen interpelando el presente. Porque la distancia que muestran no pertenece únicamente a otros siglos, sino a una forma de relación que se actualiza constantemente bajo nuevas condiciones, nuevos ritmos y nuevas formas de distracción. En ese movimiento, los vínculos no desaparecen, pero se vuelven frágiles, intermitentes, más expuestos a aquello que compite por nuestra mirada y tantas veces gana.

Y es allí, en esa tensión silenciosa que baila entre la cercanía y la dispersión, donde estas escenas encuentran su continuidad más actualizada, que pide a gritos atención presente.

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