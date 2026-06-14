Honduras

Honduras: Mujer de 22 años fallece por sospecha de dengue

Una joven falleció tras presentar síntomas compatibles con dengue, mientras la Secretaría de Salud investiga si se trata de la primera muerte confirmada por esa enfermedad durante 2026 en territorio hondureño

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Primer plano de un mosquito con el abdomen rojo de sangre, posado sobre piel humana clara con textura visible. El fondo es un desenfoque verde.
Mujer de 22 años murió en Catacamas por una sospecha de dengue y el caso podría convertirse en la primera muerte registrada por esa enfermedad en Honduras este año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mujer de 22 años, originaria de Dulce Nombre de Culmí, falleció en Catacamas, departamento de Olancho, por una sospecha de dengue, lo que podría convertirse en la primera muerte por dengue registrada en Honduras en lo que va del año. Así lo confirmó Homer Mejía, jefe de vigilancia de salud de la Secretaría de Salud (Sesal), en una entrevista para el programa Hoy Mismo.

La víctima, comenzó a presentar síntomas compatibles con el dengue el 7 de junio. Experimentó fiebre, dolor retroocular, cefalea, mialgias y artralgias. Estos síntomas, descritos como manifestaciones clínicas típicas del dengue, persistieron varios días mientras la paciente permanecía en su domicilio.

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Posteriormente, según Mejía, el 11 de junio, la condición de la enfermera se agravó. Sus familiares la trasladaron al hospital de Catacamas, donde se sumaron nuevos signos de alarma, como dolor abdominal y náuseas. El personal médico decidió referirla al Hospital Escuela por la gravedad de su cuadro, aunque la familia optó por llevarla a una clínica privada en la localidad, donde falleció 4 horas después de haber sido admitida.

Mujer latina con mascarilla azul y cabello rizado tose en el codo, una mano en el pecho. Fondo de sala de espera con sillas y carteles informativos.
La familia optó por trasladarla a una clínica privada de Catacamas, donde la enfermera murió cuatro horas después de haber sido admitida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación se mantiene en curso

Mejía detalló que la paciente tenía una prueba rápida DNS1 positiva para dengue, aunque la confirmación definitiva se realizará mediante una prueba de PCR en tiempo real, en coordinación con la Comisión de Expertos de Mortalidad de Dengue. El funcionario recalcó la importancia del diagnóstico preciso: “Estamos a la espera de verificar el diagnóstico el día lunes, ya que debe confirmarse si se trata de dengue u otra arbovirosis”, explicó el jefe de vigilancia.

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En la entrevista, Mejía indicó que, de acuerdo con la información recogida tanto en el hospital público como en la clínica privada, la paciente llegó tarde a recibir atención médica, lo que complicó su estado y derivó en un shock séptico asociado a su cuadro respiratorio.

El caso ha generado alerta para las autoridades sanitarias, que reiteran la necesidad de acudir de inmediato a un centro hospitalario ante la aparición de síntomas compatibles con dengue. Mejía recordó a la ciudadanía: “Toda persona que presente fiebre y dolor en la parte posterior de los ojos debe pensar en dengue y buscar atención médica. Si hay dolor muscular, articular, cefalea, dolor abdominal, náuseas, vómitos o disminución en la frecuencia urinaria, no puede quedarse en casa”.

El funcionario recomendó utilizar sales de rehidratación oral durante el traslado a un hospital y advirtió que el uso de aspirina puede agravar el cuadro clínico. “No debe tomarse aspirina porque complica la salud”, puntualizó en el citado noticiero.

Primer plano de una mano morena sosteniendo un termómetro digital que marca 38.9°C, con una mujer latina borrosa en cama al fondo.
Las autoridades sanitarias instan a acudir al hospital ante síntomas de dengue como fiebre, dolor ocular, muscular o abdominal. Recomiendan no permanecer en casa si aparecen signos de alarma y buscar atención médica inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos sobre el dengue en Honduras

Mejía ofreció un balance epidemiológico, informando que entre la semana 1 y la 22 del presente año se han registrado 3,823 casos de dengue en el territorio hondureño, de los cuales 66 corresponden a formas graves de la enfermedad. Las zonas con mayor afectación incluyen La Paz, Lempira, Yoro, San Pedro Sula y Tegucigalpa. La mayoría de los pacientes son menores de 15 años

Según los datos oficiales, la cifra de casos representa una reducción del 49% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sesal insisten en que la vigilancia epidemiológica y la atención temprana son esenciales para evitar complicaciones mortales asociadas al dengue.

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