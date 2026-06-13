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La otra faceta de Luca Zidane, hijo de Zinedine: cómo construyó una imagen cuidada y se volvió referente de estilo

El arquero de Argelia, rival de Argentina el martes en el debut del Mundial 2026, utiliza sus redes para compartir su gusto por la moda y la estética personal

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Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane, se perfila para ser el arquero titular de Argelia ante Argentina en el debut mundialista, el próximo martes 16 de junio
Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane, se perfila para ser el arquero titular de Argelia ante Argentina en el debut mundialista, el próximo martes 16 de junio

Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane —campeón del mundo con Francia en 1998 y una de las grandes leyendas del fútbol internacional—, saldrá al campo este martes 16 de junio como arquero titular de Argelia para enfrentar a la Selección Argentina de Lionel Messi en el debut del Mundial 2026.

Pero fuera de la cancha, el portero de 28 años se distingue en otro terreno menos habitual para los futbolistas: la moda y el cuidado de su imagen personal. Sus redes sociales ofrecen una ventana a esa otra faceta, donde cada prenda, combinación y entorno parecen pensados para expresar una identidad propia, independiente del peso de su apellido.

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El portero, de 28 años, se destaca también afuera de la cancha por su interés en la moda y el cuidado de su imagen personal
El portero, de 28 años, se destaca también afuera de la cancha por su interés en la moda y el cuidado de su imagen personal

Moda y fútbol, las dos canchas de Luca Zidane

Desde sus primeros pasos en Marsella y su formación en las inferiores del Real Madrid, el arquero argelino vivió bajo una doble presión: la herencia argelina de su familia y el inevitable paralelo con uno de los nombres más emblemáticos del fútbol. Zinedine Zidane, su padre, alcanzó fama mundial como mediocampista y entrenador, ganando títulos con la selección francesa y con clubes europeos de primer nivel. Esa figura paterna de alcance global intensificó el desafío de forjar una identidad propia para Luca, tanto en el fútbol como fuera de él.

Luca Zidane creció en Marsella y se formó en las inferiores del Real Madrid, bajo la influencia de su herencia argelina y la fama de su padre
Luca Zidane creció en Marsella y se formó en las inferiores del Real Madrid, bajo la influencia de su herencia argelina y la fama de su padre

Mientras construía su carrera profesional en clubes como Racing de Santander, Rayo Vallecano, Eibar y Granada, el arquero fue afinando un estilo personal que se refleja tanto en su juego como en su forma de vestir. En sus publicaciones, Luca Zidane muestra una inclinación clara por la moda contemporánea masculina.

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La figura de su padre aumentó el desafío de encontrar una identidad propia para Luca, dentro y fuera del fútbol
La figura de su padre aumentó el desafío de encontrar una identidad propia para Luca, dentro y fuera del fútbol

En varias de sus fotos subidas a redes sociales, opta por prendas de líneas limpias, materiales naturales y paletas neutras, combinando la funcionalidad deportiva con la sofisticación del streetwear y el aire relajado del estilo mediterráneo.

La superposición de capas, los fits holgados y los detalles sutiles —como relojes metálicos o gafas de sol clásicas— forman parte de su repertorio habitual. Este enfoque, lejos de lo exhibicionista, subraya una preferencia por la autenticidad y el confort sin perder elegancia.

Un guardarropa versátil y una narrativa visual coherente

La moda representa para el futbolista franco-argelino una forma de diferenciarse y de establecer su propio relato lejos del legado de Zinedine Zidane.

Su armario combina shorts técnicos para deportes acuáticos, camisas estampadas, trajes de lino, polos texturizados y prendas oversize en blanco, beige, negro y marrón.

Las imágenes que comparte refuerzan un mensaje de versatilidad: puede aparecer descalzo en un entorno natural, lucir un abrigo azul marino en la ciudad o mostrar un look monocromático negro con gafas de sol para una salida informal.

A lo largo de su carrera en clubes como Racing de Santander, Rayo Vallecano, Eibar y Granada, Luca fue desarrollando un estilo personal
A lo largo de su carrera en clubes como Racing de Santander, Rayo Vallecano, Eibar y Granada, Luca fue desarrollando un estilo personal

Su narrativa visual evita los excesos y apuesta por la sobriedad actual. Elige accesorios funcionales, cuida el peinado y presta atención a los materiales y los cortes de cada prenda. Su interpretación del athleisure y el normcore lo posiciona como un referente del estilo relajado, alineado con las tendencias de la moda masculina internacional.

La construcción de una imagen personal sólida se vuelve aún más relevante considerando su historia familiar. El arquero nunca ocultó la influencia de sus abuelos argelinos, quienes emigraron a Francia en busca de nuevas oportunidades. Ese legado cultural se tradujo en la decisión de representar a Argelia a nivel internacional, tras recibir la habilitación de la FIFA en 2025. “Cuando pienso en Argelia, pienso en mi abuelo”, declaró tras ser convocado, resumiendo el peso simbólico de su elección.

El uso de capas, fits holgados y detalles sutiles como relojes metálicos y gafas de sol marcan su repertorio habitual
El uso de capas, fits holgados y detalles sutiles como relojes metálicos y gafas de sol marcan su repertorio habitual

En la antesala del Mundial, el heredero de la dinastía Zidane superó una fractura de mandíbula y mentón gracias a una máscara de fibra de carbono, episodio que volvió a situarlo en el centro de la atención mediática. Durante su recuperación, mantuvo su actividad en redes, mostrando looks deportivos y casuales, y consolidando su perfil como figura pública que trasciende el deporte.

La moda es para él una forma de diferenciarse y crear su propio relato, independiente del legado de su padre
La moda es para él una forma de diferenciarse y crear su propio relato, independiente del legado de su padre

El debut ante Argentina, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, tendrá a Luca Zidane como protagonista tanto por su rol bajo los tres palos como por la singularidad de su historia personal y su estética. Su caso reúne elementos poco habituales en el fútbol: la herencia multicultural, la resiliencia ante la adversidad y la construcción de un estilo visual propio, siempre en sintonía con las tendencias globales.

Las imágenes que comparte transmiten versatilidad y coherencia visual, mostrando looks variados en distintos entornos
Las imágenes que comparte transmiten versatilidad y coherencia visual, mostrando looks variados en distintos entornos

Así, mientras se prepara para enfrentar a la campeona del mundo, Luca Zidane reafirma su lugar en dos escenarios. En uno, busca consolidarse como arquero de elite. En el otro, se posiciona como un referente de moda y autenticidad, mostrando que la pasión por el juego y la atención al vestir pueden convivir en una misma figura.

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