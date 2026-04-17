La industria de los niños influencers: el negocio detrás de la infancia digital

La industria de los niños influencers genera millones y redefine el entretenimiento infantil en plataformas digitales

En su columna en Infobae al Mediodía, el filósofo Tomás Balmaceda planteó el impacto y las contradicciones del fenómeno de los niños influencers, chicos y chicas expuestos masivamente en redes sociales desde el nacimiento, muchas veces sin consentimiento ni protección legal.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía —Maru Duffard, Facundo Kablan, Andrei Serbin Pont y Jimena Grandinetti— Balmaceda describió cómo la industria de los “kidsfluencers” se consolidó como una maquinaria millonaria, a la vez que emergen casos de “los primeros niños influencers que le están haciendo juicio a sus padres o están tomando represalias contra las empresas detrás de estos modelos de negocio, cuando ellos realmente no tenían ni siquiera conciencia de lo que sucedía”.

La industria de los niños influencers y el dilema del consentimiento

Balmaceda introdujo la problemática con una definición contundente: “Hoy tenemos personas que nacen, bebés que nacen, que vienen al mundo y ya tienen followers”. El fenómeno, explicó, no es reciente, pero su magnitud creció con la profesionalización de los contenidos familiares en plataformas como YouTube desde 2010. “Se terminó convirtiendo en esta industria verdaderamente millonaria”, afirmó.

Los canales infantiles lideran los rankings de visualizaciones semanales: “Los que son los canales de YouTube infantiles tienen 300 millones por semana de reproducciones. Es una locura”.

Expertos y periodistas reclaman legislación urgente para la protección de los derechos y privacidad de los niños influencers en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señaló que “los sueldos más altos son los de kidsfluencers” y que muchas marcas buscan a estos menores para promocionar productos, desde cochecitos hasta experiencias en parques temáticos, sin su consentimiento explícito. “Todo eso, insisto, sin el consentimiento explícito de estos menores”, remarcó.

En paralelo, el fenómeno transforma el deseo aspiracional de las infancias: “Hoy cuando les preguntás qué querés ser cuando sean grandes, ya no te dicen maestra, deportista... te dicen quiero ser youtuber, quiero ser streamer”.

Audiencia adulta y riesgos de la sobreexposición

Balmaceda advirtió sobre el costado más opaco de la industria: “Hay canales en donde el 92% de los suscriptores son adultos. Porque no sabés qué hay detrás de Internet y quiénes son los que te siguen”. La falta de filtros y la ausencia de estudios profesionales en la producción de estos contenidos dejan a los niños expuestos a audiencias desconocidas y riesgos no previstos por las familias.

Niños influencers denuncian a padres y empresas por explotación, ante el uso de su imagen y trabajo sin consentimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compartió su lectura sobre el libro Like, Follow, Subscribe de la periodista Fortesa Latifi, donde se detalla cómo algunos padres ocultan la pubertad de sus hijas influencers para no perder el modelo de negocio digital. “Hay madres y padres que renuncian a tener sus trabajos para poder simplemente continuar la carrera de este bebé”, advirtió Balmaceda, y alertó: “Eso es parte de lo que están planteando, como el costado, de alguna manera oscuro, de estas influencias”.

Durante la columna, Maru Duffard relató su experiencia personal al exponer en redes a su hija: “Un día estábamos en la plaza y alguien la saluda, que yo no conocía... Y después ella misma me dijo como: ‘No, no, no quiero’”. Duffard decidió dejar de compartir esos videos, reconociendo el impacto no previsto sobre la privacidad de los menores.

Demandas, explotación y el reclamo de un marco legal

Balmaceda abordó los casos judiciales más resonantes en Estados Unidos: “Hay dos canales que tienen juicios en este momento por explotación infantil, maltrato físico y psicológico”, precisó, como “DaddyOFive” y “Fantastic Adventures”. En ambos, los hijos demandan a sus padres por los daños sufridos durante la producción de contenido.

El auge de los kidsfluencers plantea graves dilemas sobre la explotación y los derechos de la infancia en internet (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panel recordó que la problemática trasciende a la era digital y conecta con historias de niños actores de los noventa, pero la masividad actual es inédita. “Solo que acá está masificado”, advirtió Balmaceda.

La columna subrayó la necesidad imperiosa de una legislación específica: “Obviamente, lo que parece ahí es la necesidad de crear legislación que cuide a las infancias”, y explicó que, en rigor, “cada cuenta que seguimos de un niño es una cuenta de alguien que mintió” sobre la edad mínima permitida por las plataformas.

Jimena Grandinetti propuso una mirada que apunte al sentido común y la escucha atenta: “Me parece que es escucharlos y mirarlos, ¿no? Es como un ratito de: che, a ver qué le está pasando con esto”.

El cierre de Balmaceda resumió la tensión central: “Cuando vos ya no querés que sea niño, porque se lo impedís, porque le obligás a hacer cosas que no deberían hacer, aunque sea que sea tipo: ‘Ríete más’. No, eso ya no es ser niño”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.