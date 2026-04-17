Juanse reflexionó sobre la amistad, la trascendencia y el rol del artista: “No creo en los ídolos”

El cantante de rock estuvo en Infobae a la Tarde y recordó las grandes amistades en la industria (Video: Infobae a la Tarde-Youtube)

Juanse fue el invitado central en Infobae a la Tarde, el ciclo conducido por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, y su presencia generó un intercambio tan filosófico como descontracturado. El líder de Ratones Paranoicos, que viene presentando su trabajo PappoxJuanse, donde versiona las canciones del gran guitarrista, lejos de los lugares comunes del rock, se animó a cuestionar el mito de la leyenda, el peso de la figura del ídolo y la trascendencia en la música argentina, dejando frases que invitan a repensar la admiración y el ego en el arte.

La charla arrancó con Manu Jove preguntándole: “¿Está mal si te presento como una leyenda del rock nacional?”. Juanse fue tajante: “Sí, está mal. Porque la leyenda no se sabe. Al ser una transmisión de la tradición, nunca se comprueba, ¿viste? La leyenda es como la previa a ser un ídolo, que es lo que yo detesto por completo, ¿no? Porque yo no creo en los ídolos”. Y agregó: “El ídolo es un desvío de la atención hacia lo espiritual... volcar todo tu contenido hacia la adoración de algo que no consiste en nada. Es una creación”. Con una mirada escéptica sobre el culto a la personalidad, remató: “Como de colgarte una piedra acá porque hay gente que te tira mala onda. Entonces, te vas por el piso con el cuello...”.

Cuando la conversación giró hacia las creencias, Juanse afirmó: “En Dios. ¿Creo en Dios? Bah, yo no creo en Dios, yo le creo a Dios”, diferenciando así la fe como experiencia probada en la vida cotidiana: “Ya es muy consistente la comprobación con todas nuestras miserias y todas nuestras caídas y nuestras cosas”. Defendió la posibilidad de dar testimonio de fe a través de la vida cotidiana más que de la música misma: “Vos podés hacer tu vida normal. Ahora, vos podés dar testimonio de tu forma de presentarte frente al resto para que sea atractivo Dios”.

Juanse recordó su amistad con Spinetta, Charly y los grandes de la música del rock

Lejos de la lógica del fanatismo, reconoció que nunca fue fan de ningún rockero, aunque con los años construyó lazos profundos: “Conocí y fui ya más que amigo del músico más grande que yo conocí en toda mi vida, que es Luis Alberto Spinetta. Y después, bueno, los demás los admiro y los quiero mucho a todos, porque yo tengo amistad con todos. Yo no, no tengo aversión hacia nadie”. Para él, Spinetta fue “el más complejo, pero a la vez es el que una vez que vos lo empezás a comprender, ya de ahí no se vuelve”.

Juanse también recordó su rol como mediador en el ambiente rockero, evocando cómo logró juntar a Charly García y Pappo en un viaje a Miami: “Yo trato de unir, de juntar, no de enfrentar... Nunca me pasó eso. Qué sé yo. Tengo otros millones de defectos. Tengo pie plano. Y veo mucha televisión, pero no, no, nunca sentí envidia, digamos. Realmente lo digo”. Sobre el ego, fue claro: “Lo que hay que mantener es los pies sobre la tierra... El problema es cuando vos tenés que asumir un personaje que te hace creer a vos mismo que sos el mejor, que, que todo el mundo te quiere. Nunca me sentí así. Lo hago en broma, sí, con mis amigos, en la sala, en el estudio, pero realmente no, no”. Y sobre la eternidad, sentenció: “El tipo que cree que no se va a morir está en problemas. Está loco. Yo creo que sí”.

En su visita por Infobae a la Tarde habló de su trabajo con Andrew Loog Oldham (Video: Infobae a la Tarde- Youtube)

En el repaso de su carrera, hubo lugar para anécdotas sobre el vínculo profesional con Andrew Loog Oldham, mítico productor de los Rolling Stones. Consultado sobre cómo fue trabajar con él, Juanse fue directo: “Extenuante. Sí, pero muy bueno, muy positivo”. La relación se construyó a lo largo de seis discos y el primer contacto fue tan casual como audaz: “Lo llamé por teléfono porque encontré el teléfono de él en una valija de un ingeniero, Mario Breuer. Mario se fue al baño y le saqué la hoja y copié el número y lo llamé por teléfono. Y Andrew me dijo que le pase los discos por teléfono. Teníamos tres discos grabados, se los pasé y vino”.

Sobre el trabajo con Oldham, Juanse recordó que grabaron en Argentina y que “la persona que nos formó y nos instruyó y nos descubrió fue Gustavo Gauvry. Y en base a esa experiencia que ya teníamos, Andrew fue como que nos pulió, digamos, ¿no?”. Consultado sobre la mayor enseñanza que le dejó el productor, fue directo: “Saber a qué hora irme a dormir”. Y explicó que, más allá de la broma, eso resumía una forma de vida: “Es una forma de definir un estilo de vida que uno lleva a una determinada edad y después ya… Empezás a prestar atención más a la cuestión personal, ¿viste? Al principio, por ahí sí te dejás llevar o seducir por el éxito, pero después no”.

Cuando le preguntaron si se acostumbró al éxito, Juanse fue fiel a su estilo: “Eh, no, yo no sé qué es el éxito. No, no soy artista así tan, tan exitoso”. Para él, la clave está en otro lado: “Victoria sobre lo que uno se propuso vivir de lo que a uno le gusta”.

La entrevista transitó entre anécdotas, homenajes y reflexiones sobre la música, el arte y los vínculos. Juanse, lejos de la pose de estrella, defendió la autenticidad y la humildad en cada respuesta: “Todos somos muy importantes en cada una de nuestras funciones... hay que conservar un poco el niño que tenemos en nuestro interior”. Así, reafirmó su lugar como figura clave del rock argentino, pero siempre desde una mirada terrenal, autocrítica y honesta.

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