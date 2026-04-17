Panamá

Autoridades panameñas de salud piden a fanáticos vacunarse antes del Mundial por riesgo de sarampión

El llamado surge ante casos reportados en Estados Unidos y Canadá, países donde Panamá disputará partidos del torneo.

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El Minsa recomendó a quienes viajarán al Mundial verificar su esquema de vacunación contra el sarampión. Cortesía Minsa
El Minsa recomendó a quienes viajarán al Mundial verificar su esquema de vacunación contra el sarampión. Cortesía Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá lanzó un llamado a la población que viajará al Mundial 2026 para reforzar su esquema de vacunación contra el sarampión, en medio de un escenario regional donde se han detectado casos en varios países de América, incluyendo algunos que serán sede del torneo.

La advertencia se da en el contexto de la alta movilidad internacional que generará el evento deportivo, lo que incrementa el riesgo de importación de enfermedades.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, enfatizó que la recomendación es clara: verificar y completar el esquema de vacunación antes de viajar, especialmente contra una enfermedad que es altamente contagiosa, pero prevenible.

Según explicó, estar inmunizado no solo protege al viajero, sino que también reduce el riesgo de introducir el virus al regresar al país, un factor clave para la salud pública nacional.

La alerta sanitaria se sustenta en un contexto regional que preocupa a las autoridades. De acuerdo con la circular epidemiológica del Minsa, actualmente existe un escenario de riesgo de reintroducción del sarampión en Panamá, debido a la presencia de casos en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y Guatemala, además del constante flujo de viajeros.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse con vacunación. (Cortesía: Freepik)
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse con vacunación. (Cortesía: Freepik)

Esta situación coloca al país en una posición vulnerable por su condición de hub internacional. En Panamá, el último caso autóctono de sarampión se registró en 1995, mientras que en 2011 se detectaron cuatro casos importados, un antecedente que las autoridades sanitarias suelen tener presente al evaluar el riesgo de reintroducción del virus.

Estos datos reflejan que, aunque el país ha logrado mantener interrumpida la transmisión local durante décadas, la enfermedad sigue representando una amenaza por la movilidad internacional y la posibilidad de ingreso de viajeros infectados.

El documento oficial advierte que, aunque Panamá no registra casos activos en este momento, el riesgo se mantiene elevado debido a la movilidad internacional constante y la presencia de poblaciones susceptibles.

Además, se señala que los contagios pueden ingresar a través de vuelos o cruceros, lo que refuerza la necesidad de mantener altos niveles de vigilancia epidemiológica y cobertura de vacunación en todo el territorio nacional.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que inicia con síntomas como fiebre alta, tos seca, secreción nasal y ojos enrojecidos, seguidos de la aparición de un sarpullido característico que comienza en el rostro y se extiende por todo el cuerpo.

El Mundial 2026 generará un aumento en la movilidad de viajeros panameños. EFE/ Carlos Lemos
El Mundial 2026 generará un aumento en la movilidad de viajeros panameños. EFE/ Carlos Lemos

Aunque en muchos casos puede parecer una enfermedad común, se vuelve peligrosa cuando provoca complicaciones como neumonía, encefalitis (inflamación del cerebro) o deshidratación severa, especialmente en niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

El riesgo aumenta cuando el paciente no está vacunado o tiene un esquema incompleto, ya que el virus puede avanzar rápidamente y generar consecuencias graves e incluso mortales si no se maneja a tiempo.

En este contexto, el Mundial de 2026 representa un factor adicional de atención. La selección de Panamá quedó ubicada en el Grupo L, junto a Ghana, Croacia e Inglaterra, y disputará su primer partido el 17 de junio en Toronto, Canadá, antes de trasladarse a Estados Unidos, específicamente a Nueva Jersey.

Estos países forman parte de la lista donde se han reportado brotes o casos recientes de sarampión, lo que eleva el nivel de exposición para los viajeros panameños.

El último caso autóctono de sarampión en Panamá se registró en 1995, mientras que en 2011 se confirmaron cuatro casos importados sin transmisión local sostenida. Cortesía Minsa
El último caso autóctono de sarampión en Panamá se registró en 1995, mientras que en 2011 se confirmaron cuatro casos importados sin transmisión local sostenida. Cortesía Minsa

Las autoridades sanitarias han sido enfáticas en que la recomendación adquiere mayor relevancia para quienes viajarán con niños, ya que estos forman parte de los grupos más vulnerables frente a la enfermedad.

Como parte de la estrategia, Panamá se prepara para un despliegue nacional de vacunación en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, con el objetivo de garantizar que la población cuente con su esquema completo.

Las autoridades han asegurado que las vacunas están disponibles en todo el país, y que se priorizará la atención en grupos de riesgo, además de reforzar la búsqueda activa de posibles casos sospechosos.

La circular también instruye a los servicios de salud a fortalecer medidas como la detección temprana, notificación inmediata y aislamiento de casos sospechosos, así como la capacitación del personal médico para responder ante posibles brotes.

Se insiste en que, en el caso del sarampión, un solo caso puede convertirse en un brote, lo que hace fundamental actuar con rapidez para evitar la propagación.

Yelkys Gill, directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud. Cortesía Minsa
Yelkys Gill, directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud. Cortesía Minsa

A nivel internacional, el sarampión ha mostrado un repunte en los últimos años, impulsado por la disminución en coberturas de vacunación en algunos países y la reactivación de la movilidad tras la pandemia.

En Estados Unidos, se han reportado brotes en distintos estados, mientras que en Canadá también se han identificado casos recientes, lo que ha llevado a reforzar las alertas sanitarias en la región.

Frente a este escenario, el mensaje de las autoridades panameñas se mantiene en el ámbito de la recomendación y no de la obligatoriedad. Sin embargo, insisten en que la vacunación es una decisión clave para evitar complicaciones de salud y proteger a la comunidad, especialmente en eventos masivos como el Mundial, donde la interacción entre personas de distintos países aumenta significativamente el riesgo de contagio.

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