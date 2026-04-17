Cómo reducir la exposición a microplásticos en casa según expertos

Investigaciones de Harvard y la OMS alertan sobre el riesgo sanitario invisible de los microplásticos en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de microplásticos en el hogar constituye un riesgo sanitario invisible. Investigaciones del Harvard T.H. Chan School of Public Health y la Organización Mundial de la Salud advierten que millones de partículas plásticas minúsculas circulan en el aire doméstico y logran penetrar en los pulmones.

La exposición dentro de las viviendas supera con frecuencia la registrada en espacios exteriores, lo que exige atención especial a los hábitos cotidianos y las elecciones de consumo.

Cada año, los habitantes de viviendas urbanas pueden inhalar millones de partículas plásticas presentes en el aire interior, según estudios citados por la revista médica The Lancet. La inhalación de microplásticos en espacios cerrados es una vía de exposición más relevante que la ingestión alimentaria, de acuerdo con investigaciones de la Universidad Emory y de la Organización Mundial de la Salud.

Los especialistas subrayan que elegir textiles de fibras naturales como algodón y lana, lavar ropa solo cuando sea imprescindible, instalar filtros en lavadoras y ventilar regularmente permite reducir significativamente el ingreso de microplásticos en el organismo, aunque no elimina el riesgo por completo.

Los microplásticos se forman por la degradación de productos plásticos mayores y se acumulan en interiores debido al uso de tejidos sintéticos, muebles tapizados y alfombras, como explicó la BBC. En Estados Unidos, se estima que una persona podría inhalar hasta 22 millones de partículas al año, según el portal de estadísticas alemán Statista. Esta cifra varía según los materiales presentes, los hábitos de limpieza y la calidad de la ventilación en cada hogar.

Fuentes principales de microplásticos en el hogar

La principal vía de generación de microplásticos en espacios cerrados es la presencia de tejidos sintéticos en ropa, mobiliario, cortinas y alfombras. Acciones diarias como cambiarse de ropa, sacudir prendas o lavar telas liberan microfibras que quedan suspendidas en el aire y pueden ser inhaladas con facilidad.

La ropa, el mobiliario y las cortinas fabricadas con tejidos sintéticos generan la mayor cantidad de microplásticos en espacios cerrados (Imagen Ilustrativa Infobae).

Electrodomésticos como lavadoras y secadoras contribuyen de manera considerable a la dispersión de microfibras. Si la lavadora no cuenta con filtro especial, puede liberar partículas tanto al aire doméstico como a las aguas residuales. Instalar un filtro para lavadora permite retener hasta el 90% de las microfibras presentes en el agua de lavado, según la BBC.

El polvo doméstico también actúa como reservorio: en un metro cúbico de aire interior pueden encontrarse más de 500 fragmentos plásticos. Esta cantidad aumenta en espacios poco ventilados y frecuentados, ya que cualquier movimiento puede remover el polvo y sus partículas.

Estrategias para reducir la exposición a microplásticos en interiores

Elegir ropa y textiles de fibras naturales como algodón, lana o lino reduce la generación de microfibras plásticas. Dana Barr, de la Universidad Emory, señaló a la BBC que pequeños cambios de hábitos pueden disminuir la exposición. Se recomienda lavar la ropa solo cuando sea necesario, preferir cargas grandes y secar al aire libre para evitar emisiones de microplásticos.

Para la limpieza, lo más efectivo es usar aspiradora con filtro HEPA y vaciar el depósito en espacios ventilados. Ventilar frecuentemente y utilizar purificadores HEPA ayuda a eliminar hasta el 99,97% de partículas; en contraste, el aire acondicionado puede dispersarlas. Sobre la ropa de segunda mano, WWF aconseja elegir textiles orgánicos como algodón o lana. Mantener los filtros, limpiar con paños húmedos y optar por productos sin microplásticos refuerza la estrategia preventiva.

Ventilar frecuentemente el hogar es esencial para mejorar la calidad del aire y disminuir la concentración de partículas (Freepik)

La reducción de microplásticos en el hogar exige una combinación de hábitos: seleccionar textiles naturales, limitar el uso de secadoras y priorizar la limpieza con sistemas de filtrado eficientes. Además, ventilar los ambientes y mantener los filtros en buen estado disminuye la presencia de partículas en suspensión.

Si bien estas medidas no eliminan el riesgo por completo, contribuyen de manera significativa a reducir la exposición diaria.

Efectos en la salud y panorama científico

Aunque los microplásticos son omnipresentes, los efectos sobre la salud respiratoria aún no han sido plenamente esclarecidos. Stephanie Wright, investigadora del Imperial College London, subrayó que el uso cotidiano de textiles y superficies plásticas es un factor clave en la exposición. Las partículas más pequeñas pueden penetrar profundamente en los pulmones y alcanzar tejidos y órganos.

Algunos estudios publicados en The Lancet advierten que las fibras microplásticas pueden causar inflamación y daños en los tejidos, abriendo la posibilidad de síndrome asmático y otras afecciones respiratorias. Además, los microplásticos pueden transportar toxinas y bacterias, lo que incrementa la incertidumbre sobre sus riesgos a largo plazo, según la Organización Mundial de la Salud.

Investigadores advierten que los efectos de los microplásticos sobre la salud respiratoria aún no están totalmente claros (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe consenso definitivo sobre el nivel de peligro, pero los expertos coinciden en que es imposible eliminar completamente la exposición y que reducirla resulta fundamental. Incluso medidas como los filtros HEPA y cambios de hábitos ayudan a limitar el ingreso de microplásticos al organismo.

Frente a la magnitud del problema y la imposibilidad de su erradicación total, especialistas consultados por la BBC y Harvard insisten en que la selección rigurosa de materiales y hábitos cotidianos es determinante para enfrentar el desafío de los microplásticos en el hogar.