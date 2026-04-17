Millones de personas en EEUU podrán abrir cuentas bancarias y alquilar vivienda sin Seguro Social con estos documentos

El sistema regulatorio de Estados Unidos autoriza a inmigrantes sin Seguro Social a abrir cuentas bancarias y alquilar vivienda con pasaporte o ITIN válido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema regulatorio de Estados Unidos permite que inmigrantes sin Seguro Social accedan a cuentas bancarias y alquiler de vivienda utilizando documentos extranjeros válidos, como el pasaporte o el ITIN, de acuerdo con directrices de organismos federales. Esta política impacta a millones de residentes extranjeros y personas en tránsito que necesitan integrarse al sistema financiero y acceder a servicios básicos.

La normativa, vigente desde 2025, responde a la demanda de soluciones inclusivas, otorga nuevas alternativas para quienes no poseen documentación local tradicional y se alinea con las recomendaciones de la agencia federal de vivienda HUD, el regulador bancario FDIC, la Oficina del Contralor de la Moneda OCC y el Servicio de Impuestos Internos IRS, que reconocen la validez de documentación alternativa tanto en la firma de contratos de alquiler como en la apertura de cuentas.

La agencia federal de vivienda HUD, el regulador bancario FDIC y la Oficina del Contralor de la Moneda OCC han publicado guías y normativas que autorizan a bancos y entidades financieras a aceptar documentos como pasaportes extranjeros y el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) en reemplazo del tradicional Número de Seguro Social (SSN). La aceptación de estos documentos alternativos también cuenta con el aval del Servicio de Impuestos Internos IRS.

El uso de procedimientos flexibles surge en un contexto donde, según el centro de estudios Migration Policy Institute, más de 44 millones de personas nacidas en el extranjero residen en el país. La bancarización y el acceso formal a la vivienda son fundamentales para la integración y protección de este grupo, conforme a informes de HUD y FDIC.

¿Qué documentos acepta la banca estadounidense para inmigrantes sin Seguro Social?

La FDIC aclara en su guía para consumidores que los bancos pueden solicitar diversas formas de identificación para abrir cuentas. La lista incluye:

Pasaporte extranjero vigente ITIN, emitido por el IRS

Licencia de conducir extranjera

Tarjeta de identificación consular

Prueba de domicilio en Estados Unidos (factura de servicios, carta de empleo o contrato de alquiler)

Formulario W-8 BEN para clientes extranjeros no residentes fiscales

Desde la OCC explican que los bancos deben cumplir con la normativa de “Conozca a su Cliente” (KYC) y pueden aceptar documentos alternativos siempre que permitan verificar la identidad del solicitante. En el portal oficial de la FDIC se indica: “no existe una ley federal que prohíba a los bancos abrir cuentas para personas sin Seguro Social, siempre que se cumplan los requisitos de identificación y prevención de lavado de dinero”.

Bancos como Bank of America, Chase y Wells Fargo publican en sus páginas institucionales que la apertura de cuentas para extranjeros requiere cita presencial y la presentación de la documentación mencionada. El IRS puntualiza que el ITIN se expide a personas que no cumplen requisitos para el SSN pero necesitan identificarse para fines fiscales.

Según la guía para nuevos residentes de la FDIC: “Las instituciones financieras pueden aceptar un pasaporte extranjero válido o un ITIN para abrir cuentas, conforme a la Ley Patriota de Estados Unidos”.

La política de documentación alternativa facilita el acceso de más de 44 millones de extranjeros al sistema financiero y de vivienda formal en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los pasos para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos sin Seguro Social?

El proceso depende de la política interna de cada banco, aunque los pasos suelen repetirse entre instituciones:

Solicitar una cita presencial en una sucursal.

Presentar un pasaporte extranjero vigente como documento principal. Algunos bancos también aceptan una identificación consular o licencia de conducir extranjera.

Aportar comprobante de domicilio en Estados Unidos (contrato de alquiler, factura de servicios o carta de empleo).

Proporcionar el ITIN si está disponible; de no tenerlo, se puede completar el formulario W-8 BEN del IRS para certificar que el solicitante no es residente fiscal estadounidense.

Firmar los documentos requeridos por el banco y depositar un monto mínimo, si corresponde.

El IRS informa que el ITIN puede solicitarse en línea o mediante cita en centros autorizados. La verificación de identidad debe realizarse personalmente y el número se entrega tras varias semanas.

¿Qué requisitos existen para alquilar vivienda sin historial crediticio ni Seguro Social?

De acuerdo con la agencia federal de protección financiera CFPB y el HUD, no existe una ley federal que obligue a los arrendadores a exigir el SSN para firmar un contrato de alquiler. Los propietarios y agencias inmobiliarias pueden aceptar documentación extranjera siempre que se ajuste a las leyes estatales y locales.

Los requisitos generales son:

Presentación de pasaporte extranjero, visa o tarjeta de residencia

Comprobante de ingresos (recibos de nómina, estados de cuenta bancarios o carta de empleo)

En ocasiones, un aval local con buen historial crediticio

Pago anticipado de depósitos de seguridad, que puede equivaler a varias mensualidades (por ejemplo, dos a tres meses para suplir la falta de historial)}

Consentimiento para una verificación de antecedentes penales, según lo exige la ley local

Las recomendaciones de HUD y CFPB aconsejan negociar condiciones específicas y reunir toda la documentación que acredite solvencia y capacidad de pago. Además, recuerdan a los arrendadores que la Ley Federal de Vivienda Justa prohíbe la discriminación por origen nacional o estatus migratorio.

Órganos como la FDIC, OCC, HUD e IRS respaldan el uso de pasaportes extranjeros y el ITIN en reemplazo del SSN en trámites bancarios y alquileres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué bancos permiten abrir cuentas a inmigrantes sin Seguro Social?

La FDIC y la OCC detallan que la aceptación de documentos alternativos depende de la política de cada banco, siempre respetando la ley federal. Instituciones como Bank of America, Chase, Citibank y Wells Fargo han reconocido la apertura de cuentas para extranjeros mediante pasaporte o ITIN.

La FDIC recalca que los bancos informan a los clientes sobre los requisitos y alternativas disponibles. El IRS mantiene actualizado el procedimiento para obtener el ITIN, que puede tramitarse sin necesidad de SSN y sirve como referencia fiscal en cuentas bancarias e inversiones.

¿Qué alternativas existen para inmigrantes que no pueden presentar un SSN o ITIN?

En casos donde el solicitante no dispone de SSN ni ITIN, la FDIC y el IRS indican que algunos bancos aceptan el formulario W-8 BEN, que manifiesta la condición de no residente fiscal en Estados Unidos. Este documento suele ser aceptado para cuentas básicas, aunque limita el acceso a algunos servicios.

Se recomienda solicitar el ITIN a quienes planean residir y trabajar en el país, ya que amplía opciones financieras y simplifica el cumplimiento de obligaciones fiscales. El IRS proporciona atención en español y cuenta con oficinas distribuidas en todo el territorio nacional para orientación sobre el trámite.

La Ley Federal de Vivienda Justa y la Ley de Igualdad de Oportunidades protegen a los inmigrantes frente a la discriminación en servicios bancarios y alquiler de vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice la ley sobre la discriminación en el acceso a servicios bancarios y vivienda?

Las leyes federales y estatales resguardan a los inmigrantes contra la discriminación en el acceso a servicios esenciales. La Ley Federal de Vivienda Justa y la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíben negar servicios bancarios o alquiler de vivienda por razones de nacionalidad, raza o estatus migratorio.

La CFPB ofrece un canal de denuncias para quienes consideren vulnerados sus derechos en operaciones financieras o inmobiliarias. El HUD mantiene recursos para inquilinos y propietarios, y actualiza sus guías de requisitos de arrendamiento.

En su orientación para consumidores, la CFPB señala: “Los propietarios y bancos deben cumplir con la legislación federal y no pueden exigir documentos que la ley no contempla como obligatorios para el acceso a servicios”.

¿Qué impacto tiene este marco regulatorio en la vida cotidiana de los inmigrantes?

La inclusión de documentos extranjeros y alternativas al SSN ha permitido una mayor integración de los inmigrantes al sistema financiero y a la vivienda formal. De acuerdo con la FDIC, el porcentaje de hogares sin cuenta bancaria ha disminuido de 7,1% en 2021 a 5,8% en 2025, vinculado en parte a la flexibilización de requisitos de identificación.

El HUD y la CFPB reportan un incremento en la formalización de contratos de alquiler a nombre de extranjeros que presentan pasaportes y avales locales, lo que reduce la exposición a prácticas informales y mejora la integración económica y social.

Las autoridades federales monitorean el cumplimiento legal y actualizan periódicamente las guías para asegurar el acceso igualitario. El IRS mantiene disponible la gestión del ITIN y proporciona asesoría gratuita en varios idiomas.

El número de hogares sin cuenta bancaria disminuyó al 5,8% en 2025 gracias a la flexibilidad en la aceptación de documentos para inmigrantes, informa la FDIC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben saber los inmigrantes para acceder a cuentas bancarias y vivienda en Estados Unidos?

Las personas extranjeras que buscan abrir cuentas bancarias o alquilar vivienda pueden presentar su pasaporte vigente, ITIN y comprobantes de domicilio o ingresos como principales requisitos. El procedimiento varía según la entidad financiera o el arrendador, pero las leyes federales validan estos documentos para tales trámites.

El conocimiento de los derechos y la recopilación de la documentación adecuada son necesarios para acceder a servicios básicos, según las recomendaciones del IRS, la FDIC y el HUD. Los organismos oficiales actualizan de manera periódica sus guías y ofrecen asistencia directa a inmigrantes y nuevos residentes.

El marco legal vigente permite a este grupo acceder a servicios esenciales y fomenta su integración en la vida económica del país. Las autoridades anticipan ajustes y nuevas disposiciones para responder a la evolución del contexto migratorio y financiero.