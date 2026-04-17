Crimen y Justicia

Detuvieron a un joven de 24 años por atropellar y matar a un hombre cuando corría picadas en Córdoba

El hecho ocurrió el pasado 20 de marzo y la investigación continúa. El pedido de justicia de la familia

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Detuvieron a un joven por atropellar y matar a un hombre cuando corría picadas en Córdoba
La policía secuestró teléfonos celulares y objetos relevantes para avanzar en la hipótesis de participación de picadas ilegales

Un joven de 24 años fue detenido en Córdoba por atropellar y matar a Mario Galleguillo, un hombre de 50 años. El hecho ocurrió el pasado 20 de marzo, cuando el acusado, según determinó la Justicia, corría picadas en el barrio de San Jorge.

El joven fue arrestado en las últimas horas durante un operativo en el barrio Cooperativa Suquía. El procedimiento, realizado por la División Accidentología Vial de la Policía de Córdoba, se ordenó en el marco de la investigación por un siniestro fatal registrado en la intersección de Colectora Norte y Soriano de Arévalo.

El choque involucró a los dos motociclistas y terminó con ambos conductores hospitalizados. Sin embargo, Galleguillo tuvo que ser trasladado por la gravedad de sus lesiones al Hospital de Urgencias, donde falleció más tarde. Según indicaron medios locales, la víctima ingresó con fractura de cráneo y cadera, múltiples fracturas en el tórax y un pulmón perforado.

Detuvieron a un joven por atropellar y matar a un hombre cuando corría picadas en Córdoba
Mario Galleguillo, la víctima de 50 años, sufrió fractura de cráneo, cadera, tórax y un pulmón perforado

La causa del accidente sigue bajo indagación de la Unidad Judicial de Accidentología Vial, que continúa reuniendo pruebas y realizando diligencias para esclarecer la secuencia de los hechos.

Según las primeras investigaciones, la hipótesis apunta a que el joven aprehendido, junto con otro individuo que logró escapar, habría estado participando de picadas ilegales momentos antes del impacto fatal.

El secuestro de teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés por la causa permitió ahondar en esta línea investigativa, que busca determinar con precisión las circunstancias que rodearon el choque.

El caso generó reacciones inmediatas en el entorno de la víctima. En declaraciones al medio cordobés Canal C, Gisel Galleguillo, hija del fallecido, expresó que experimenta “alivio y paz” tras la detención del sospechoso, aunque se mantiene “expectante para ver cómo avanza la investigación”.

En su momento, en diálogo con El Doce TV, durante una marcha en la que la familia pedía justicia, Gisel dijo: “Sabemos quién es la persona que lo atropelló. Está imputado pero no está detenido”.

Gisel también subrayó: “A mi papá nadie me lo va a devolver, pero siento que se está haciendo justicia por su muerte”. Pese al difícil momento, remarcó que no siente alegría ni desea el mal a nadie. “Es un homicidio culposo. Nos arrebataron a un padre, a un abuelo, a un amigo”, agregó en aquel entonces.

Amigos y familiares piden justicia y lo recuerdan en las redes sociales
Amigos y familiares piden justicia y lo recuerdan en las redes sociales

Gisel manifestó su determinación de “pelear para que no quede impune”, e insistió en la búsqueda de justicia.

A través de las redes sociales, algunos de los amigos de la víctima fatal todavía se despiden y recuerdan con cariño. Uno de ellos compartió una foto junto a Galleguillo en Facebook y escribió: “Qué recuerdo, siempre te voy a recordar así negro, Mario Galleguillo”.

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