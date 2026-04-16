Los gobiernos de Chaco y Entre Ríos proponen suspender las PASO en 2027

Leandro Zdero y Rogelio Frigerio

La Casa Rosada baraja la posibilidad de dejar de lado otra vez las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En provincias donde hay gobiernos afines, esa alternativa cobra impulso. En Chaco y Entre Ríos, por ejemplo, ya trabajan en ese sentido.

El bloque Chaco Puede, conformado por el espacio del gobernador Leandro Zdero y los libertarios, presentó una iniciativa en la Legislatura provincial para suspender las PASO. El criterio que esgrimen es que permitirá un ahorro significativo de dinero en épocas de vacas flacas.

“Una primaria implica un gasto de $4 mil millones”, dijo a Infobae el libertario Iván Gyoker, presidente de la bancada.

Algo similar se barrunta en Entre Ríos, aunque todavía el proyecto no cobró entidad. Una alta fuente de la administración encabezada por Rogelio Frigerio confió a este medio que la posibilidad es una de las alternativas en estudio. Al frente, que encabeza el gobernador que el año próximo buscará la reelección, no ir a primarias le conviene. Pero no al justicialismo, que necesita reordenarse tras las últimas debacles electorales.

El oficialismo chaqueño presentó el lunes la iniciativa para dejar de lado la interna abierta. En concreto, plantea suspenderla por un año.

El espacio político de Zdero ya presentó el proyecto para suspender las PASO, tal como propone el Gobierno

“La organización de un proceso electoral adicional implica un despliegue logístico, operativo y económico de gran magnitud”, indica el proyecto.

Y agrega: “La suspensión de las elecciones primarias se presenta como una medida orientada a optimizar la utilización de los recursos públicos”. Esto permitirá la reasignación de fondos “a áreas prioritarias de gestión y contribuyendo al ordenamiento de las cuentas provinciales”, añade.

En Entre Ríos, en tanto, la posibilidad de cancelar las primarias iría de la mano con el adelantamiento de las elecciones. Pero implicaría desdoblarlas de las nacionales. Esto no es algo que agrade del todo al gobierno central. La alternativa es que sean concomitantes aunque se vote en urnas y cubículos separados, ya que Entre Ríos tiene su propia boleta única.

Cuáles son las razones

Rogelio Frigerio aún debe liderar una discusión interna dentro de su alianza antes de proponer la suspensión de las PASO en Entre Ríos

El oficialismo chaqueño puso sobre la mesa el factor del ausentismo y la recarga de elecciones como fenómenos a tener presentes a la hora de suspender las PASO. “Debe considerarse que la participación electoral ha evidenciado una menor convocatoria con el paso del tiempo. En este sentido, la presente medida también tiende a simplificar el calendario electoral, evitando la reiteración de convocatorias a las urnas y facilitando la participación ciudadana”, argumenta la iniciativa legislativa.

Si Frigerio pretende dejar de lado las primarias, tendrá primero que convencer a los propios de la conveniencia táctica de la medida. Es que su frente provincial tiene como eje vertebrado a la UCR, y la interna es el deporte favorito de los “boina blanca”. Tan es así que el histórico dirigente Juan Carlos Pugliese, presidente de la Cámara de Diputados durante la administración de Raúl Alfonsín, solía decir que para los radicales el gobierno es un hecho molesto entre dos internas.

Nadie en la UCR Entre Ríos está en condiciones de disputarle el liderazgo a Frigerio. Para LLA tampoco sería negocio enfrentarlo y dividir el voto. En 2023, el ex ministro del Interior venció al peronista Adán Bahl por un margen escaso. Gran parte de su electorado potencial se inclinó por la opción libertaria que encarnó Sebastián Etchevehere.

Algo de esto charlaron Frigerio, Karina Milei y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem el martes pasado en Casa Rosada. En el pasado reciente está la legislativa 2025. En esa oportunidad fueron juntos y aplastaron al PJ.

La ambición de los herederos entrerrianos de Yrigoyen se centra en los cargos legislativos y los gobiernos locales.

El peronismo de Entre Ríos, por su parte, considera como probable que Frigerio avance con estos dos esquemas. Por eso se pone en guardia para afrontar el período post Mundial como si fuera definitivo. En la mira está una interna en noviembre que le permita llegar al 2027 con nombres definidos para la disputa provincial, al menos.

En Chaco, la iniciativa para tachar las primeras durante 2026 remarca que es una acción de carácter “excepcional y temporal”. “No afecta el normal desarrollo del proceso electoral general ni el funcionamiento del sistema democrático”, puntualiza. Por el contrario, arguye, garantiza que la selección de candidaturas “continúe realizándose en el ámbito de las fuerzas políticas conforme a sus respectivas normativas internas”.