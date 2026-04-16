Política

Los gobiernos de Chaco y Entre Ríos proponen suspender las PASO en 2027

El frente político del gobernador Leandro Zdero presentó un proyecto para dejar sin efecto las primarias y ahorrar $4 mil millones, mientras que en la mesa chica de Rogelio Frigerio esa idea gana fuerza. Ambos fueron aliados de Javier Milei en 2025

Guardar
Leandro Zdero y Rogelio Frigerio.
Leandro Zdero y Rogelio Frigerio

La Casa Rosada baraja la posibilidad de dejar de lado otra vez las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En provincias donde hay gobiernos afines, esa alternativa cobra impulso. En Chaco y Entre Ríos, por ejemplo, ya trabajan en ese sentido.

El bloque Chaco Puede, conformado por el espacio del gobernador Leandro Zdero y los libertarios, presentó una iniciativa en la Legislatura provincial para suspender las PASO. El criterio que esgrimen es que permitirá un ahorro significativo de dinero en épocas de vacas flacas.

“Una primaria implica un gasto de $4 mil millones”, dijo a Infobae el libertario Iván Gyoker, presidente de la bancada.

Algo similar se barrunta en Entre Ríos, aunque todavía el proyecto no cobró entidad. Una alta fuente de la administración encabezada por Rogelio Frigerio confió a este medio que la posibilidad es una de las alternativas en estudio. Al frente, que encabeza el gobernador que el año próximo buscará la reelección, no ir a primarias le conviene. Pero no al justicialismo, que necesita reordenarse tras las últimas debacles electorales.

El oficialismo chaqueño presentó el lunes la iniciativa para dejar de lado la interna abierta. En concreto, plantea suspenderla por un año.

(Gobierno)
El espacio político de Zdero ya presentó el proyecto para suspender las PASO, tal como propone el Gobierno

“La organización de un proceso electoral adicional implica un despliegue logístico, operativo y económico de gran magnitud”, indica el proyecto.

Y agrega: “La suspensión de las elecciones primarias se presenta como una medida orientada a optimizar la utilización de los recursos públicos”. Esto permitirá la reasignación de fondos “a áreas prioritarias de gestión y contribuyendo al ordenamiento de las cuentas provinciales”, añade.

En Entre Ríos, en tanto, la posibilidad de cancelar las primarias iría de la mano con el adelantamiento de las elecciones. Pero implicaría desdoblarlas de las nacionales. Esto no es algo que agrade del todo al gobierno central. La alternativa es que sean concomitantes aunque se vote en urnas y cubículos separados, ya que Entre Ríos tiene su propia boleta única.

Cuáles son las razones

Javier Milei y Rogelio Frigerio en Entre Ríos
Rogelio Frigerio aún debe liderar una discusión interna dentro de su alianza antes de proponer la suspensión de las PASO en Entre Ríos

El oficialismo chaqueño puso sobre la mesa el factor del ausentismo y la recarga de elecciones como fenómenos a tener presentes a la hora de suspender las PASO. “Debe considerarse que la participación electoral ha evidenciado una menor convocatoria con el paso del tiempo. En este sentido, la presente medida también tiende a simplificar el calendario electoral, evitando la reiteración de convocatorias a las urnas y facilitando la participación ciudadana”, argumenta la iniciativa legislativa.

Si Frigerio pretende dejar de lado las primarias, tendrá primero que convencer a los propios de la conveniencia táctica de la medida. Es que su frente provincial tiene como eje vertebrado a la UCR, y la interna es el deporte favorito de los “boina blanca”. Tan es así que el histórico dirigente Juan Carlos Pugliese, presidente de la Cámara de Diputados durante la administración de Raúl Alfonsín, solía decir que para los radicales el gobierno es un hecho molesto entre dos internas.

Nadie en la UCR Entre Ríos está en condiciones de disputarle el liderazgo a Frigerio. Para LLA tampoco sería negocio enfrentarlo y dividir el voto. En 2023, el ex ministro del Interior venció al peronista Adán Bahl por un margen escaso. Gran parte de su electorado potencial se inclinó por la opción libertaria que encarnó Sebastián Etchevehere.

Algo de esto charlaron Frigerio, Karina Milei y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem el martes pasado en Casa Rosada. En el pasado reciente está la legislativa 2025. En esa oportunidad fueron juntos y aplastaron al PJ.

La ambición de los herederos entrerrianos de Yrigoyen se centra en los cargos legislativos y los gobiernos locales.

El peronismo de Entre Ríos, por su parte, considera como probable que Frigerio avance con estos dos esquemas. Por eso se pone en guardia para afrontar el período post Mundial como si fuera definitivo. En la mira está una interna en noviembre que le permita llegar al 2027 con nombres definidos para la disputa provincial, al menos.

En Chaco, la iniciativa para tachar las primeras durante 2026 remarca que es una acción de carácter “excepcional y temporal”. “No afecta el normal desarrollo del proceso electoral general ni el funcionamiento del sistema democrático”, puntualiza. Por el contrario, arguye, garantiza que la selección de candidaturas “continúe realizándose en el ámbito de las fuerzas políticas conforme a sus respectivas normativas internas”.

Temas Relacionados

PASOEntre RíosChacoLeandro ZderoRogelio FrigerioElecciones 2027Últimas noticias

Últimas Noticias

Cristian Ritondo cuestionó a Manuel Adorni: “Cometió errores que no te podés permitir”

De cara a las próximas elecciones, habló sobre la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, así como se refirió a la posibilidad de que Mauricio Macri sea candidato

Cristian Ritondo cuestionó a Manuel Adorni: “Cometió errores que no te podés permitir”

La intervenciones en Salta y Jujuy alteran la interna entre el peronismo federal y el kirchnerismo

En el norte crece la tensión por el control del partido en el ámbito local. Reproches, pedidos de elecciones y afrontas judiciales

La intervenciones en Salta y Jujuy alteran la interna entre el peronismo federal y el kirchnerismo

El insólito motivo por el cual la CGT no podrá denunciar la reforma laboral de Milei en la próxima conferencia anual de la OIT

Según el dirigente de la CGT Gerardo Martínez, el organismo internacional tarda uno o dos años en analizar los planteos que se presentan. Cuál es el importante cargo que ocupará el líder de la UOCRA en las deliberaciones que comienzan el 1° de junio

El insólito motivo por el cual la CGT no podrá denunciar la reforma laboral de Milei en la próxima conferencia anual de la OIT

La estrategia de la oposición para acorralar a Adorni en Diputados y que LLA no “embarre la cancha”

El miércoles 29 de abril el jefe de Gabinete brindará su informe de gestión, pero la sesión informativa será una virtual interpelación a raíz de las denuncias por enriquecimiento ilícito. “No hay que entrar en provocaciones ni darle pie para que todo se pudra”, advierten

La estrategia de la oposición para acorralar a Adorni en Diputados y que LLA no “embarre la cancha”

La trama detrás del cambio de uno de los veedores de la AFA: el Gobierno niega que se vaya a dilatar la investigación

Las autoridades nacionales ya tienen prácticamente definida a la persona que va a reemplazar al abogado que estaba al frente de la supervisión del organismo deportivo, que renunció en medio de versiones cruzadas

La trama detrás del cambio de uno de los veedores de la AFA: el Gobierno niega que se vaya a dilatar la investigación
DEPORTES
Los secretos de una de las parejas más populares del mundo del tenis: de la reacción que se hizo meme al desembarco en el cine

Los secretos de una de las parejas más populares del mundo del tenis: de la reacción que se hizo meme al desembarco en el cine

La lista de arqueros que podrían llegar a Boca Juniors tras confirmarse la grave lesión de Agustín Marchesín

10 frases de Coudet tras el triunfo ante Carabobo: qué destacó de River, las lesiones de Fausto Vera y Quintero y el Superclásico ante Boca

El gesto de Marcos Rojo que generó polémica tras la derrota de Racing ante Botafogo por la Copa Sudamericana

River Plate le ganó 1-0 a Carabobo, logró su primera victoria en la Copa Sudamericana y sigue invicto en la era Coudet

TELESHOW
¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

Luis Brandoni debió suspender la temporada teatral de su obra en medio de sus problemas de salud

Griselda Siciliani, rotunda cuando le preguntaron por Luciano Castro: “Estamos separados hace ya un tiempo”

Jimena Barón se emocionó con un participante del ciclo de Guido Kaczka y le cumplió su sueño: “Yo te lo quiero pagar”

Así fue la entrada de Solange Abraham a La Casa de los Famosos de Estados Unidos en el intercambio de Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Trump anunció que los líderes de Israel y el Líbano conversarán este jueves en medio de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego

Trump anunció que los líderes de Israel y el Líbano conversarán este jueves en medio de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego

El jefe del ejército paquistaní se reúne con funcionarios iraníes en Teherán para intentar reactivar las conversaciones con EEUU

Estados Unidos advirtió que está en condiciones de sostener “indefinidamente” el bloqueo económico sobre Irán

La Ruta 66, un “museo lineal” de Chicago a Los Ángeles, cumple 100 años

Panamá destinará $5 millones para atraer vuelos chárter al interior del país