Cristian Ritondo cuestionó a Manuel Adorni: “Cometió errores que no te podés permitir”

El diputado nacional cuestionó cómo el jefe de Gabinete manejó las acusaciones en su contra y aseguró que "debe dar respuestas rápidas en la Justicia"

El jefe del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, habló sobre el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y consideró que el alto funcionario “cometió errores que no te podés permitir”.

Las declaraciones de Ritondo se conocen horas después de que la Justicia confirmara que el alto funcionario viajó en primera clase a Aruba junto a toda su familia durante las celebraciones de Año Nuevo de 2025. Esta información surge en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita. Todo comenzó a partir de una foto que le tomaron al ministro cordinador con su esposa, quien lo acompañó en la comitiva oficial en Nueva York. Luego, se conoció otro viaje. Fue en avión privado a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval.

Al ser consultado por Luis Novaresio sobre esta situación durante una entrevista en A24, el diputado sostuvo: “El tema afectó mucho al Gobierno y se ve en las encuestas”. Sin embargo, aclaró que “hay algo que sabe el Presidente que decide dejarlo”.

“No hay que sumarse a ningún show pero tenés que dar las respuestas rápidas en la Justicia y explicar todo”, insistió el referente del PRO.

De esta manera, consideró que “Adorni se equivocó con el concepto ‘me deslomo’”. “Se desloma el tipo que se levanta a las 4 de la mañana, la mujer que es empleada doméstica y trabaja por hora en cuatro casas distintas o el docente que trabaja en varias escuelas. Yo elegí ser diputado, él ser vocero y sabés los riesgos que corres y te sometes a esto”, explicó.

Con respecto a los viajes que dieron pie a la investigación sobre su patrimonio, Ritondo planteó: “Cometió errores que no podés permitir cometer, no tenés que llevar a tu mujer en el avión presidencial cuando tenés un discurso tan fuerte de austeridad. Por eso le pegan a Milei. Los que viven más sucios que una papa, dicen estos son iguales. Adorni debe explicar en la Justicia y eso tiene un tiempo”.

El referente del PRO habló de la posibilidad de que Macri sea candidato

Una vez finalizado el tema de Adorni, el diputado habló sobre el estado de la relación entre La Libertad Avanza y el PRO; sobre todo, de cara a las próximas elecciones del año entrante. “Compartimos muchas ideas. Desde el día que dijimos que íbamos a apoyar, dijimos que iba a ser activo. Pusimos el país y la provincia por arriba de los egos y de nuestro propio beneficio como partido”. De igual forma, marcó cierta distancia política y aseguró: “No me afiliaré a la LLA, acompaño, pero no soy la LLA”.

Sobre este punto, profundizó: “No apoyo a la LLA, apoyo las ideas y si la idea es buena no importa si es LLA. Queremos que le vaya bien a la Argentina y al Gobierno. Si le va bien al Gobierno le va bien a los argentinos y sabemos que todo lo que se hizo hasta ahora se tiene que ver reflejado en la mejora de los argentinos”.

Ritondo continuó en esa línea al decir que el PRO “nunca será funcional al populismo porque sabe como termina". “Tenemos un voto similar a la LLA. Primero está la idea y después los egos personales. El querer ser candidato no puede interrumpir un proceso. Nosotros tenemos una idea y apoyamos lo que nos parece bien. Fue así con la Ley Bases, la reforma laboral, la baja imputabilidad, el RIGI, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Quiero ayudar porque lo otro sé lo que es”, recalcó.

Ritondo aseguró que el Presidente “tiene una calidad humana diferente. Le tengo respeto y cariño”

De cara al 2027 y sobre la posibilidad de que Mauricio Macri sea el candidato del PRO, el legislador remarcó: “Él es el líder del espacio político. Me hubiera gustado que fuera candidato en la elección anterior pero no lo veo con la intención de ser candidato” y resaltó: “Si no hubiese habido esa disputa en la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, Macri era el presidente”.

A su vez, posicionó al minsitro del Interior, Diego Santilli, como el “mejor candidato” para competir en la Provincia de Buenos Aires. “No podemos ir separados”, sostuvo.

Finalmente, también dejó sus reflexiones sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y señaló: “No va a ser presidente. Que se ocupe de la Provincia, de gestionar y no echar más culpas. Hizo todo al revés".

Así, lo definió como “una persona no capacitada para gestionar“. ”Es incapaz, no está apto para gestionar. Cada cosa que erró la pagamos. Tiene un discursos que atrasan, que van en contra del mundo. Argentina debe tomar el camino de los países democráticos, ellos en cambio, condecoran a Chaves, a dictaduras y no es el pensamiento de los argentinos”, concluyó.