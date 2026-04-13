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Cuáles son las apps de citas que usan los famosos y millonarios: qué requisitos exigen para entrar

Acceso restringido, validación social y perfiles cuidadosamente seleccionados: el detrás de escena de un universo digital al que muy pocos logran ingresar

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Las apps de citas exclusivas como Raya, Luxy, Millionaire Match y The League exigen estrictos requisitos de ingreso y validación social

En el mundo de las aplicaciones de citas, existen plataformas creadas para un grupo reducido de personas influyentes y adineradas. Raya, Luxy, Millionaire Match y The League son aplicaciones que exigen requisitos estrictos de ingreso, privacidad y validación social. El objetivo de cada una es conectar a quienes buscan relaciones atravesadas por el estatus, el dinero y la exclusividad,

Entre los parámetros de admisión, la fama, la imagen pública y los ingresos económicos aparecen como filtros excluyentes. Estas apps no solo sirven para encuentros románticos, sino también para ampliar vínculos profesionales y de negocios. El acceso está severamente restringido, según detalló en Infobae en Vivo A las Nueve, Tatiana Schapiro.

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La confidencialidad, la verificación de datos y el análisis de redes sociales son algunas de las normas en estas plataformas. Los criterios de selección buscan garantizar que solo accedan usuarios que cumplan con el perfil social que las define.

Filtros de ingreso y funcionamiento de Raya

Según precisó Schapiro, Raya es reconocida por su exclusividad. No permite que cualquier persona se registre de manera independiente. “La verdad es que el 90% de la gente no lo logra si no es recomendada por alguien que ya está adentro”, señaló la periodista.

Uno de los aspectos centrales de Raya es la recomendación: solo se considera a quienes son referidos por un miembro activo. Cumplido ese paso, un comité de aproximadamente 500 personas en todo el mundo evalúa las solicitudes. El proceso incluye un análisis sobre “quién sos, cuántos seguidores tenés, qué imágenes compartís y con quién te relacionás en redes sociales”, explicó Schapiro.

En las apps de citas para millonarios, el algoritmo favorece la visibilidad para quienes acreditan mayor fortuna y solvencia económica comprobada Imagen Ilustrativa
En las apps de citas para millonarios, el algoritmo favorece la visibilidad para quienes acreditan mayor fortuna y solvencia económica comprobada Imagen Ilustrativa

La aplicación implementa restricciones técnicas para proteger la privacidad, como la imposibilidad de realizar capturas de pantalla en el perfil de otros miembros. Entre las reglas más estrictas figura el secreto sobre lo que ocurre dentro de la plataforma. La confidencialidad es central para su funcionamiento.

El porcentaje de admisión es bajo. “En Raya aceptan únicamente al 8% de las personas que intentan darse de alta”, subrayó Schapiro. Figuras como Franco Colapinto, Ben Affleck, Sharon Stone y Harry Styles estuvieron conectados a esta red, de acuerdo con la periodista.

Para quienes no son aceptados, el rechazo del comité es definitivo. En muchos casos, la lista de espera puede durar meses si el cupo de usuarios se encuentra completo. Quienes acceden a la red encuentran un entorno en el que prevalecen artistas, creativos, influencers y celebridades, detalló Schapiro.

Plataformas centradas en el nivel de ingresos

A diferencia de Raya, que prioriza la fama o la validación social, existen aplicaciones que filtran a sus integrantes por el nivel de ingresos. Schapiro mencionó dos: Luxy y Millionaire Match.

Luxy exige a sus postulantes una prueba de ingresos de al menos USD 200.000 al año. “Tenés que presentar la documentación que lo demuestre”, dijo Schapiro. Quienes cumplen con este requisito pueden acceder a perfiles que oscilan entre magnates de diversos sectores y personas reconocidas en el ámbito empresarial.

Por su parte, Millionaire Match tiene una antigüedad considerable en el sector. El criterio de ingreso es también económico. En estos entornos, los usuarios muestran certificados y documentos que validan su patrimonio. La aplicación valora que los perfiles reflejen la riqueza, y ajusta el algoritmo para mostrar más personas a quienes tengan más dinero validado. “Cuanta más plata tenés, más te muestra el algoritmo”, señaló Schapiro sobre la lógica de selección.

Referencias recientes subrayan que, en estas plataformas, la documentación de ingresos es un aspecto ineludible. La acreditación funciona como un filtro objetivo. El acceso, por lo tanto, resulta más fácil de comprobar que en el caso de Raya, donde lo social prima.

Imagen de usuarios interactuando en una aplicación de citas en su smartphone. Exploran vínculos, practican sexting y buscan matches significativos. Una representación visual de la moderna escena de las citas en línea. (Imagen ilustrativa Infobae)
Raya solo admite al 8% de los solicitantes, centrando su selección en la fama, la imagen pública y las recomendaciones de miembros activos (Imagen ilustrativa Infobae)

El caso de The League y criterios de elite profesional

Otra aplicación citada por Schapiro es The League, orientada a profesionales con trayectorias destacadas y formación académica reconocida. “Es como si fuera una universidad de elite. Ahí van científicos, profesionales salidos de universidades de primerísima línea”, describió.

En The League las coincidencias se dan entre personas con intereses y niveles de estudio similares, según sus reglas internas. La exigencia inicial se orienta hacia la pertenencia a círculos académicos reconocidos y el desarrollo profesional.

Aunque cada plataforma tiene requisitos diferentes, la exigencia de acceso se sostiene por variables objetivas: validación social, ingresos o trayectoria profesional. En todos los casos, las reglas son claras y el comité de admisión garantiza la selección de los perfiles.

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