Apps de citas, presión estética y autoimagen: jóvenes atrapados entre likes, estándares inalcanzables y salud mental en riesgo

El uso de aplicaciones de citas entre jóvenes incrementa la presión sobre la apariencia física y la autoimagen, revela un estudio de la Universidad de Adelaida (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso de aplicaciones de citas entre jóvenes está vinculado a una mayor presión sobre la apariencia física y a la adopción de conductas para modificar el cuerpo, según un estudio de la Universidad de Adelaida publicado en el Journal of Social and Personal Relationships. La investigación, basada en una muestra de 118 personas de ese grupo etario, detectó diferencias claras entre mujeres y hombres respecto al impacto de estas plataformas en la autoimagen y el bienestar psicológico.

Las investigaciones de la Universidad de Adelaida muestran que las aplicaciones de citas pueden afectar la autoestima y la salud mental de los jóvenes. El refuerzo constante de la importancia de la imagen genera mayor riesgo de ansiedad, insatisfacción corporal, conductas de control de peso poco saludables y aceptación de la cirugía estética. Las mujeres jóvenes son especialmente vulnerables a estos efectos, aunque los hombres también experimentan cambios en la percepción de su propio cuerpo.

A nivel global, más de 350 millones de personas utilizan aplicaciones como Tinder, Bumble o Hinge, y esta cifra podría superar los 450 millones en los próximos años, de acuerdo con los datos del estudio. La franja de 18 a 34 años concentra el mayor uso y es la más expuesta a efectos negativos sobre la autoimagen. El promedio de dedicación diaria a estas plataformas es de 44 minutos entre los encuestados, y cerca de tres cuartas partes utilizan más de una aplicación de forma simultánea.

Más de 350 millones de personas emplean apps de citas como Tinder o Bumble, con la franja de 18 a 34 años particularmente vulnerable a impactos negativos en la autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mecanismos de presión social en las aplicaciones de citas

Las aplicaciones de citas facilitan conexiones mediante perfiles y fotografías seleccionadas. Como explicó la investigadora principal, Georgia Cuthill, estos espacios digitales actúan como espejos que reflejan y configuran la autoimagen de los usuarios: “Las aplicaciones de citas no solo están cambiando la forma en que conocemos gente; están cambiando la forma en que nos vemos a nosotros mismos”.

El estudio indica que la retroalimentación constante, basada en “me gusta”, coincidencias y mensajes, aumenta la importancia de la apariencia y refuerza estándares restrictivos de belleza. Esta dinámica de validación puede crear un ciclo de expectativas y recompensas inmediatas, acentuando comparaciones y debilitando la confianza en el propio cuerpo. De acuerdo con Cuthill, la exposición periódica a perfiles idealizados conduce a que muchos usuarios, especialmente mujeres, sientan que su valor personal depende de su apariencia física.

Este ciclo se traduce en una mayor sensibilidad al rechazo basado en la imagen y en la adopción de conductas orientadas a modificar el cuerpo. Los efectos de la presión social pueden verse en la búsqueda de aceptación, el deseo de parecerse a modelos ideales y el uso de estrategias de control de peso o intervención estética.

Las mujeres jóvenes muestran mayor propensión a la ansiedad, insatisfacción corporal y conductas de control de peso relacionadas con el uso de aplicaciones de citas (Imagen ilustrativa Infobae)

Diferencias entre mujeres y hombres en la autoimagen y conductas

El equipo de investigación identificó diferencias notables según el género. Para las mujeres jóvenes, la autoestima se relaciona estrechamente con la validación obtenida en estas plataformas —cantidad de coincidencias, mensajes e interacciones—, lo que incrementa la vulnerabilidad al rechazo vinculado a la apariencia y fomenta actitudes favorables hacia la cirugía estética y prácticas de control de peso poco saludables.

En los hombres, la presión derivada del uso intenso de aplicaciones de citas está más ligada a la frecuencia e intensidad en el uso que a la búsqueda de validación explícita. El estudio de Cuthill et al. (2025) señala que si bien enfrentan menor presión de estándares de belleza sociales respecto a las mujeres, el uso continuado puede aumentar la preocupación por la apariencia y la insatisfacción corporal.

Las mujeres mostraron mayores niveles de ansiedad frente al rechazo por la imagen, y con más frecuencia recurren a conductas de control de peso o mantienen una actitud positiva hacia la cirugía estética. Los hombres, en cambio, tienden a experimentar una disminución en la satisfacción corporal a medida que participan con mayor frecuencia en estas plataformas y se enfrentan a patrones de competencia e idealización física.

La retroalimentación basada en ‘me gusta’ y coincidencias en apps de citas refuerza estándares restrictivos de belleza y afecta la confianza en el propio cuerpo (Imagen ilustrativa Infobae)

Riesgos para la salud mental y llamadas a la prevención

El doctor John Mingoia, coautor del estudio, advierte sobre posibles riesgos para la salud psicológica asociados al uso diario de aplicaciones de citas: “Sabemos que estos patrones aumentan el riesgo de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y alteraciones de la imagen corporal a largo plazo”. Los riesgos aparecen de manera más intensa en mujeres, aunque los hombres tampoco son inmunes a la disminución de su autoestima y bienestar.

Según los autores, la influencia de estas plataformas puede consolidar un ciclo de insatisfacción corporal y búsqueda constante de validación. Esto puede motivar prácticas como el consumo de suplementos o la consideración de intervenciones quirúrgicas, con el objetivo de cubrir expectativas sociales.

La investigación destaca la necesidad de desarrollar programas de alfabetización mediática y estrategias preventivas, para que los jóvenes usuarios cuenten con herramientas que reduzcan la presión estética y favorezcan una relación más saludable con la imagen corporal.

Al centrar el valor personal en la aprobación visual de otros, las aplicaciones de citas pueden encerrar a los jóvenes en un ciclo de comparación y búsqueda de aceptación difícil de romper, afectando su satisfacción y percepción de sí mismos.