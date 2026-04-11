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Día Mundial de la Fondue de Queso: recetas irresistibles y los mejores acompañamientos para disfrutar en los días de frío

Cada año, esta fecha reúne a fanáticos del clásico suizo alrededor del mundo para rendir homenaje a una costumbre que atraviesa culturas y estaciones. Las propuestas que invitan a transformar cualquier encuentro

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La fondue de queso se disfruta en largas sobremesas de otoño e invierno, uniendo familias y amigos en torno a la olla y al vino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial de la Fondue de Queso propone un encuentro en torno a uno de los platos más emblemáticos para compartir. Con raíces en los Alpes suizos, trascendió fronteras y encontró un espacio propio en cada rincón del mundo, donde los quesos locales y los acompañamientos variados enriquecen la receta original.

Durante los meses más fríos, la fondue reúne familias y amigos en largas sobremesas, acompañada por vinos y charlas. Se adapta a distintos gustos y ocasiones al sumar opciones creativas para disfrutar de una experiencia cálida y colectiva.

Receta de fondue de queso original suiza

Receta de fondue de queso
La fondue de queso se disfruta en largas sobremesas de otoño e invierno, uniendo familias y amigos en torno a la olla y al vino (Freepik)

La fondue de queso original es una mezcla cremosa de quesos suizos derretidos, vino blanco y un toque de ajo, servida en una olla especial llamada caquelón. Es ideal para mojar trozos de pan, generando una textura envolvente y un sabor profundo.

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 200 g de queso gruyère
  2. 200 g de queso emmental
  3. 1 diente de ajo
  4. 250 ml de vino blanco seco
  5. 1 cucharadita de fécula de maíz
  6. 1 chorrito de kirsch (opcional)
  7. 1 pan de campo cortado en cubos
  8. Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Cómo hacer fondue de queso original, paso a paso

  1. Rallar ambos quesos y reservar.
  2. Frotar el interior del caquelón con el ajo, luego descartarlo.
  3. Verter el vino blanco y calentar a fuego bajo hasta que comience a burbujear, pero sin hervir.
  4. Agregar los quesos de a poco, revolviendo en forma de ocho hasta derretir por completo.
  5. Disolver la fécula en el kirsch y sumar a la olla, mezclando hasta que la fondue espese un poco.
  6. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
  7. Mantener la olla sobre un calentador de mesa y sumergir los cubos de pan, girando para cubrir bien con el queso.
  8. No dejar hervir la mezcla para evitar que el queso se corte.

Fondue de queso italo-argentina

Fondue
La fondue italo-argentina combina quesos fontina, mozzarella y parmesano, y suma orégano para lograr un perfil más local y aromático (Freepik)

Esta variante suma quesos nacionales y toque de orégano, ideal para quienes buscan un perfil de sabor más local.

Ingredientes

  1. 200 g de queso fontina
  2. 150 g de queso mozzarella
  3. 100 g de queso parmesano rallado
  4. 1 diente de ajo
  5. 250 ml de vino blanco seco
  6. 1 cucharadita de orégano seco
  7. 1 cucharadita de fécula de maíz
  8. 1 pan de campo o baguette
  9. Pimienta a gusto

Pasos principales

  1. Rallar los quesos.
  2. Frotar el ajo en la olla y añadir el vino, calentando suavemente.
  3. Agregar los quesos y revolver hasta derretir.
  4. Sumar orégano y fécula disuelta en un poco de vino.
  5. Mezclar hasta que tome textura cremosa.
  6. Servir bien caliente y evitar que hierva.

Fondue de queso y cerveza

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La fondue con cerveza reemplaza el vino por cerveza rubia y suma mostaza en polvo, generando una versión moderna y de sabor intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los amantes de los sabores robustos y modernos, la cerveza reemplaza al vino, generando una fondue más intensa.

Ingredientes

  1. 200 g de queso pategrás
  2. 200 g de queso gouda
  3. 150 ml de cerveza rubia
  4. 1 diente de ajo
  5. 1 cucharadita de fécula de maíz
  6. 1 cucharadita de mostaza en polvo
  7. 1 pan de campo o negro
  8. Sal y pimienta

Pasos principales

  1. Rallar los quesos y mezclar con la mostaza.
  2. Frotar el caquelón con el ajo.
  3. Calentar la cerveza y agregar los quesos de a poco, revolviendo.
  4. Disolver la fécula en un poco de cerveza y añadir.
  5. Revolver hasta obtener una crema espesa.
  6. Agregar sal y pimienta, servir inmediatamente.

3 acompañamientos para fondue de queso

Pancitos saborizados caseros

Bollos suaves y esponjosos, pan recién horneado, textura dorada y suave, ideal para acompañar con mantequilla o mermelada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pancitos saborizados caseros, esponjosos y resistentes, son ideales para mojar en la fondue y pueden personalizarse con distintos ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfectos para mojar en la fondue, estos pancitos son esponjosos y resistentes.

Ingredientes

  1. 500 g de harina 000
  2. 10 g de levadura seca
  3. 300 ml de agua tibia
  4. 30 g de manteca blanda
  5. 10 g de sal
  6. 1 cucharadita de azúcar
  7. 60 g de queso rallado (para saborizar) (opcional: 1 cucharada de provenzal, 1/2 cebolla rehogada, semillas de sésamo, o el ingrediente que se prefiera)

Cómo hacer pancitos saborizados

  1. Mezclar la harina con la sal y el azúcar en un bowl grande.
  2. Disolver la levadura en el agua tibia y dejar reposar 5 minutos hasta que empiece a burbujear.
  3. Hacer un hueco en la harina, agregar la manteca blanda y la levadura activada.
  4. Integrar todo y amasar hasta obtener una masa lisa.
  5. Incorporar el queso rallado o el saborizante elegido y amasar para distribuir bien.
  6. Tapar el bowl y dejar leudar 1 hora o hasta que doble el volumen.
  7. Formar bollitos de 30-40 g y colocar en placa enmantecada, dejando espacio entre ellos.
  8. Dejar leudar 20 minutos más.
  9. Pintar con un poco de agua o huevo batido, y espolvorear semillas si se desea.
  10. Hornear a 180 °C por 18-20 minutos o hasta dorar.
  11. Dejar enfriar sobre rejilla para que mantengan su textura.

Bastones de vegetales al vapor o grillados

Pila de bastones de batata sazonados con sal y especias, junto a un cuenco de dip de yogur con cilantro y aceite de oliva, sobre una tabla de madera.
Bastones de zanahoria, brócoli, coliflor y chauchas aportan color y textura, y resisten bien el queso caliente en reuniones con fondue (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aportan color, textura y frescura, y resisten bien el queso caliente.

Ingredientes

  1. 2 zanahorias grandes
  2. 1 brócoli chico
  3. 1/2 coliflor
  4. 150 g de chauchas
  5. Sal y pimienta a gusto
  6. Aceite de oliva para grillar (opcional)

Cómo hacer bastones de vegetales

  1. Pelar las zanahorias y cortarlas en bastones gruesos de 5-6 cm de largo.
  2. Separar el brócoli y la coliflor en flores pequeñas.
  3. Limpiar las chauchas y cortarlas en 2 o 3 partes.
  4. Cocinar los vegetales al vapor 4-5 minutos, deben quedar firmes y coloridos (no blandos).
  5. Opcional: saltear rápidamente en sartén con un chorrito de aceite de oliva para dorar levemente.
  6. Condimentar con sal y pimienta recién molida antes de servir.

Papas noisette al horno

Vista superior de un plato blanco lleno de papas noisette redondas y doradas, espolvoreadas con pequeños trozos de cebollino verde, sobre una mesa oscura.
Las papas noisette al horno se sirven doradas y crocantes, perfectas para acompañar la fondue y disfrutar de su textura con el queso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bolitas de papa doradas, ideales para pinchar y mojar en la fondue.

Ingredientes

  1. 500 g de papas noisette (pueden ser caseras o congeladas)
  2. 2 cucharadas de aceite de oliva
  3. Sal y pimienta a gusto
  4. 1 cucharadita de tomillo seco o romero picado (opcional)

Cómo hacer papas noisette al horno

  1. Si se usan papas noisette congeladas, descongelar previamente según el envase.
  2. Si se hacen caseras: pelar papas y usar una cucharita especial para sacar bolitas. Hervir 5 minutos en agua con sal, colar y secar bien.
  3. Colocar las bolitas en una placa, rociar con aceite de oliva, sal, pimienta y tomillo.
  4. Mezclar para que se impregnen bien.
  5. Hornear a 200 °C por 25-30 minutos, removiendo a mitad de cocción, hasta que estén doradas y crocantes por fuera.
  6. Servir calientes para que mantengan su textura ideal.

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