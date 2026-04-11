Día Mundial de la Fondue de Queso: recetas irresistibles y los mejores acompañamientos para disfrutar en los días de frío

La fondue de queso se disfruta en largas sobremesas de otoño e invierno, uniendo familias y amigos en torno a la olla y al vino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial de la Fondue de Queso propone un encuentro en torno a uno de los platos más emblemáticos para compartir. Con raíces en los Alpes suizos, trascendió fronteras y encontró un espacio propio en cada rincón del mundo, donde los quesos locales y los acompañamientos variados enriquecen la receta original.

Durante los meses más fríos, la fondue reúne familias y amigos en largas sobremesas, acompañada por vinos y charlas. Se adapta a distintos gustos y ocasiones al sumar opciones creativas para disfrutar de una experiencia cálida y colectiva.

Receta de fondue de queso original suiza

La fondue de queso se disfruta en largas sobremesas de otoño e invierno, uniendo familias y amigos en torno a la olla y al vino (Freepik)

La fondue de queso original es una mezcla cremosa de quesos suizos derretidos, vino blanco y un toque de ajo, servida en una olla especial llamada caquelón. Es ideal para mojar trozos de pan, generando una textura envolvente y un sabor profundo.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

200 g de queso gruyère 200 g de queso emmental 1 diente de ajo 250 ml de vino blanco seco 1 cucharadita de fécula de maíz 1 chorrito de kirsch (opcional) 1 pan de campo cortado en cubos Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Cómo hacer fondue de queso original, paso a paso

Rallar ambos quesos y reservar. Frotar el interior del caquelón con el ajo, luego descartarlo. Verter el vino blanco y calentar a fuego bajo hasta que comience a burbujear, pero sin hervir. Agregar los quesos de a poco, revolviendo en forma de ocho hasta derretir por completo. Disolver la fécula en el kirsch y sumar a la olla, mezclando hasta que la fondue espese un poco. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Mantener la olla sobre un calentador de mesa y sumergir los cubos de pan, girando para cubrir bien con el queso. No dejar hervir la mezcla para evitar que el queso se corte.

Fondue de queso italo-argentina

La fondue italo-argentina combina quesos fontina, mozzarella y parmesano, y suma orégano para lograr un perfil más local y aromático (Freepik)

Esta variante suma quesos nacionales y toque de orégano, ideal para quienes buscan un perfil de sabor más local.

Ingredientes

200 g de queso fontina 150 g de queso mozzarella 100 g de queso parmesano rallado 1 diente de ajo 250 ml de vino blanco seco 1 cucharadita de orégano seco 1 cucharadita de fécula de maíz 1 pan de campo o baguette Pimienta a gusto

Pasos principales

Rallar los quesos. Frotar el ajo en la olla y añadir el vino, calentando suavemente. Agregar los quesos y revolver hasta derretir. Sumar orégano y fécula disuelta en un poco de vino. Mezclar hasta que tome textura cremosa. Servir bien caliente y evitar que hierva.

Fondue de queso y cerveza

La fondue con cerveza reemplaza el vino por cerveza rubia y suma mostaza en polvo, generando una versión moderna y de sabor intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los amantes de los sabores robustos y modernos, la cerveza reemplaza al vino, generando una fondue más intensa.

Ingredientes

200 g de queso pategrás 200 g de queso gouda 150 ml de cerveza rubia 1 diente de ajo 1 cucharadita de fécula de maíz 1 cucharadita de mostaza en polvo 1 pan de campo o negro Sal y pimienta

Pasos principales

Rallar los quesos y mezclar con la mostaza. Frotar el caquelón con el ajo. Calentar la cerveza y agregar los quesos de a poco, revolviendo. Disolver la fécula en un poco de cerveza y añadir. Revolver hasta obtener una crema espesa. Agregar sal y pimienta, servir inmediatamente.

3 acompañamientos para fondue de queso

Pancitos saborizados caseros

Los pancitos saborizados caseros, esponjosos y resistentes, son ideales para mojar en la fondue y pueden personalizarse con distintos ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfectos para mojar en la fondue, estos pancitos son esponjosos y resistentes.

Ingredientes

500 g de harina 000 10 g de levadura seca 300 ml de agua tibia 30 g de manteca blanda 10 g de sal 1 cucharadita de azúcar 60 g de queso rallado (para saborizar) (opcional: 1 cucharada de provenzal, 1/2 cebolla rehogada, semillas de sésamo, o el ingrediente que se prefiera)

Cómo hacer pancitos saborizados

Mezclar la harina con la sal y el azúcar en un bowl grande. Disolver la levadura en el agua tibia y dejar reposar 5 minutos hasta que empiece a burbujear. Hacer un hueco en la harina, agregar la manteca blanda y la levadura activada. Integrar todo y amasar hasta obtener una masa lisa. Incorporar el queso rallado o el saborizante elegido y amasar para distribuir bien. Tapar el bowl y dejar leudar 1 hora o hasta que doble el volumen. Formar bollitos de 30-40 g y colocar en placa enmantecada, dejando espacio entre ellos. Dejar leudar 20 minutos más. Pintar con un poco de agua o huevo batido, y espolvorear semillas si se desea. Hornear a 180 °C por 18-20 minutos o hasta dorar. Dejar enfriar sobre rejilla para que mantengan su textura.

Bastones de vegetales al vapor o grillados

Bastones de zanahoria, brócoli, coliflor y chauchas aportan color y textura, y resisten bien el queso caliente en reuniones con fondue (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aportan color, textura y frescura, y resisten bien el queso caliente.

Ingredientes

2 zanahorias grandes 1 brócoli chico 1/2 coliflor 150 g de chauchas Sal y pimienta a gusto Aceite de oliva para grillar (opcional)

Cómo hacer bastones de vegetales

Pelar las zanahorias y cortarlas en bastones gruesos de 5-6 cm de largo. Separar el brócoli y la coliflor en flores pequeñas. Limpiar las chauchas y cortarlas en 2 o 3 partes. Cocinar los vegetales al vapor 4-5 minutos, deben quedar firmes y coloridos (no blandos). Opcional: saltear rápidamente en sartén con un chorrito de aceite de oliva para dorar levemente. Condimentar con sal y pimienta recién molida antes de servir.

Papas noisette al horno

Las papas noisette al horno se sirven doradas y crocantes, perfectas para acompañar la fondue y disfrutar de su textura con el queso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bolitas de papa doradas, ideales para pinchar y mojar en la fondue.

Ingredientes

500 g de papas noisette (pueden ser caseras o congeladas) 2 cucharadas de aceite de oliva Sal y pimienta a gusto 1 cucharadita de tomillo seco o romero picado (opcional)

Cómo hacer papas noisette al horno

Si se usan papas noisette congeladas, descongelar previamente según el envase. Si se hacen caseras: pelar papas y usar una cucharita especial para sacar bolitas. Hervir 5 minutos en agua con sal, colar y secar bien. Colocar las bolitas en una placa, rociar con aceite de oliva, sal, pimienta y tomillo. Mezclar para que se impregnen bien. Hornear a 200 °C por 25-30 minutos, removiendo a mitad de cocción, hasta que estén doradas y crocantes por fuera. Servir calientes para que mantengan su textura ideal.