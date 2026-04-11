Día Mundial de la Fondue de Queso: recetas irresistibles y los mejores acompañamientos para disfrutar en los días de frío

El Día Mundial de la Fondue de Queso propone un encuentro en torno a uno de los platos más emblemáticos para compartir. Con raíces en los Alpes suizos, trascendió fronteras y encontró un espacio propio en cada rincón del mundo, donde los quesos locales y los acompañamientos variados enriquecen la receta original.
Durante los meses más fríos, la fondue reúne familias y amigos en largas sobremesas, acompañada por vinos y charlas. Se adapta a distintos gustos y ocasiones al sumar opciones creativas para disfrutar de una experiencia cálida y colectiva.
Receta de fondue de queso original suiza
La fondue de queso original es una mezcla cremosa de quesos suizos derretidos, vino blanco y un toque de ajo, servida en una olla especial llamada caquelón. Es ideal para mojar trozos de pan, generando una textura envolvente y un sabor profundo.
Tiempo de preparación
- Total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 200 g de queso gruyère
- 200 g de queso emmental
- 1 diente de ajo
- 250 ml de vino blanco seco
- 1 cucharadita de fécula de maíz
- 1 chorrito de kirsch (opcional)
- 1 pan de campo cortado en cubos
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Cómo hacer fondue de queso original, paso a paso
- Rallar ambos quesos y reservar.
- Frotar el interior del caquelón con el ajo, luego descartarlo.
- Verter el vino blanco y calentar a fuego bajo hasta que comience a burbujear, pero sin hervir.
- Agregar los quesos de a poco, revolviendo en forma de ocho hasta derretir por completo.
- Disolver la fécula en el kirsch y sumar a la olla, mezclando hasta que la fondue espese un poco.
- Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Mantener la olla sobre un calentador de mesa y sumergir los cubos de pan, girando para cubrir bien con el queso.
- No dejar hervir la mezcla para evitar que el queso se corte.
Fondue de queso italo-argentina
Esta variante suma quesos nacionales y toque de orégano, ideal para quienes buscan un perfil de sabor más local.
Ingredientes
- 200 g de queso fontina
- 150 g de queso mozzarella
- 100 g de queso parmesano rallado
- 1 diente de ajo
- 250 ml de vino blanco seco
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de fécula de maíz
- 1 pan de campo o baguette
- Pimienta a gusto
Pasos principales
- Rallar los quesos.
- Frotar el ajo en la olla y añadir el vino, calentando suavemente.
- Agregar los quesos y revolver hasta derretir.
- Sumar orégano y fécula disuelta en un poco de vino.
- Mezclar hasta que tome textura cremosa.
- Servir bien caliente y evitar que hierva.
Fondue de queso y cerveza
Para los amantes de los sabores robustos y modernos, la cerveza reemplaza al vino, generando una fondue más intensa.
Ingredientes
- 200 g de queso pategrás
- 200 g de queso gouda
- 150 ml de cerveza rubia
- 1 diente de ajo
- 1 cucharadita de fécula de maíz
- 1 cucharadita de mostaza en polvo
- 1 pan de campo o negro
- Sal y pimienta
Pasos principales
- Rallar los quesos y mezclar con la mostaza.
- Frotar el caquelón con el ajo.
- Calentar la cerveza y agregar los quesos de a poco, revolviendo.
- Disolver la fécula en un poco de cerveza y añadir.
- Revolver hasta obtener una crema espesa.
- Agregar sal y pimienta, servir inmediatamente.
3 acompañamientos para fondue de queso
Pancitos saborizados caseros
Perfectos para mojar en la fondue, estos pancitos son esponjosos y resistentes.
Ingredientes
- 500 g de harina 000
- 10 g de levadura seca
- 300 ml de agua tibia
- 30 g de manteca blanda
- 10 g de sal
- 1 cucharadita de azúcar
- 60 g de queso rallado (para saborizar) (opcional: 1 cucharada de provenzal, 1/2 cebolla rehogada, semillas de sésamo, o el ingrediente que se prefiera)
Cómo hacer pancitos saborizados
- Mezclar la harina con la sal y el azúcar en un bowl grande.
- Disolver la levadura en el agua tibia y dejar reposar 5 minutos hasta que empiece a burbujear.
- Hacer un hueco en la harina, agregar la manteca blanda y la levadura activada.
- Integrar todo y amasar hasta obtener una masa lisa.
- Incorporar el queso rallado o el saborizante elegido y amasar para distribuir bien.
- Tapar el bowl y dejar leudar 1 hora o hasta que doble el volumen.
- Formar bollitos de 30-40 g y colocar en placa enmantecada, dejando espacio entre ellos.
- Dejar leudar 20 minutos más.
- Pintar con un poco de agua o huevo batido, y espolvorear semillas si se desea.
- Hornear a 180 °C por 18-20 minutos o hasta dorar.
- Dejar enfriar sobre rejilla para que mantengan su textura.
Bastones de vegetales al vapor o grillados
Aportan color, textura y frescura, y resisten bien el queso caliente.
Ingredientes
- 2 zanahorias grandes
- 1 brócoli chico
- 1/2 coliflor
- 150 g de chauchas
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de oliva para grillar (opcional)
Cómo hacer bastones de vegetales
- Pelar las zanahorias y cortarlas en bastones gruesos de 5-6 cm de largo.
- Separar el brócoli y la coliflor en flores pequeñas.
- Limpiar las chauchas y cortarlas en 2 o 3 partes.
- Cocinar los vegetales al vapor 4-5 minutos, deben quedar firmes y coloridos (no blandos).
- Opcional: saltear rápidamente en sartén con un chorrito de aceite de oliva para dorar levemente.
- Condimentar con sal y pimienta recién molida antes de servir.
Papas noisette al horno
Bolitas de papa doradas, ideales para pinchar y mojar en la fondue.
Ingredientes
- 500 g de papas noisette (pueden ser caseras o congeladas)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de tomillo seco o romero picado (opcional)
Cómo hacer papas noisette al horno
- Si se usan papas noisette congeladas, descongelar previamente según el envase.
- Si se hacen caseras: pelar papas y usar una cucharita especial para sacar bolitas. Hervir 5 minutos en agua con sal, colar y secar bien.
- Colocar las bolitas en una placa, rociar con aceite de oliva, sal, pimienta y tomillo.
- Mezclar para que se impregnen bien.
- Hornear a 200 °C por 25-30 minutos, removiendo a mitad de cocción, hasta que estén doradas y crocantes por fuera.
- Servir calientes para que mantengan su textura ideal.