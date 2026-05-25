Receta de salsa picante para locro criollo, rápida y fácil

Una cucharada de salsa roja, caliente y fragante, puede darle un giro especial al locro criollo. Esta preparación simple y llena de sabor se convierte en un agregado ideal para potenciar el guiso, aportarle un toque picante y sumar aroma a las clásicas mesas de invierno y celebraciones patrias.
Esta salsa picante, conocida como quiquirimichi, puede convertirse en la aliada de cualquier locro en Argentina. Siempre se sirve aparte, para que cada comensal elija su dosis de calor y color.
Receta de salsa picante para locro criollo
La salsa picante para locro criollo es una mezcla rápida de aceite, cebolla de verdeo, pimentón y ají molido, que se cocina apenas unos minutos para potenciar los aromas sin quemar las especias. Se sirve caliente y puede llevar un toque de caldo para aligerar la textura.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 10 minutos.
- Preparación: 5 minutos.
- Cocción: 5 minutos.
Ingredientes
- 100 ml de aceite (girasol o maíz)
- 2 cebollas de verdeo (parte tierna), picadas finito
- 2 cucharadas de pimentón dulce
- 1 cucharada de ají molido (ajustar según el picante deseado)
- 2 cucharadas de caldo del locro (opcional)
- Sal a gusto
Cómo hacer salsa picante para locro criollo, paso a paso
- Calentar el aceite en una sartén a fuego bajo.
- Agregar la cebolla de verdeo picada y saltear sin dejar que se dore.
- Retirar la sartén del fuego y sumar el pimentón (si se desea, disolverlo previamente en un poco de caldo caliente).
- Volver la sartén unos segundos al fuego y mezclar bien.
- Incorporar el ají molido y sal a gusto.
- Servir la salsa caliente en una salsera, o colocar 1 cucharada sobre cada plato de locro.
Consejos técnicos:
- No dejes que el pimentón se queme, ya que amarga la salsa.
- El aceite debe estar caliente, pero nunca humeante al sumar el pimentón.
- Ajustá el ají molido según el gusto de los comensales.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 8 a 10 porciones de locro.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 90 kcal
- Grasas: 10 g
- Carbohidratos: 1 g
- Proteínas: 0,5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 5 días en frasco o recipiente hermético. Freezer: no recomendado, ya que puede perder sabor y textura.
