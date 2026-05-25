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Receta de puré de calabaza con queso, rápida y fácil

La guarnición combina zapallo hervido, manteca y dos variedades lácteas para lograr un resultado suave y elástico, ideal para carnes, milanesas o una alternativa sin carne con sabor casero

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Un tazón de cerámica lleno de puré de calabaza naranja brillante, cubierto con queso desmoronado blanco, semillas de calabaza y hierbas frescas.
El puré de calabaza con queso combina textura cremosa y un sabor dulce-salado que conquista paladares en toda Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La textura cremosa y el sabor dulce-salado del puré de calabaza con queso despiertan recuerdos de mesas familiares y platos compartidos en noches frescas. Es ese acompañamiento infalible que, con apenas unos pocos ingredientes, transforma cualquier comida sencilla en algo reconfortante.

En Argentina, el puré de calabaza se disfruta tanto en almuerzos diarios como en asados, y la variante con queso se ganó un lugar propio por su suavidad y toque lácteo. Es una receta que suele aparecer en la mesa cuando hay chicos en casa, o cuando se busca una guarnición fácil, económica y sabrosa.

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Receta de puré de calabaza con queso

El puré de calabaza con queso es un preparado donde la calabaza cocida se pisa y se mezcla con queso fresco y rallado, logrando una textura suave y elástica. El queso fundido aporta cremosidad y un sabor distintivo, ideal para acompañar carnes, milanesas o como plato principal vegetariano.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de calabaza (tipo anco o zapallo)
  • 150 gr de queso fresco (tipo cuartirolo o mozzarella)
  • 50 gr de queso rallado (reggianito, sardo o similar)
  • 1 cucharada de manteca
  • Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada a gusto (opcional)
  • 2 cucharadas de leche (opcional, para ajustar textura)
Imagen de tres calabazas anco enteras, de piel lisa y color beige anaranjado claro, colocadas sobre una superficie de madera veteada.
El uso de zapallo tipo anco aporta textura suave y sabor dulce a la preparación de calabaza al horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer puré de calabaza con queso, paso a paso

  1. Pelar y cortar la calabaza en cubos pequeños para acelerar la cocción.
  2. Hervir la calabaza en abundante agua con sal hasta que esté bien tierna (aprox. 20 minutos).
  3. Escurrir muy bien para evitar que el puré quede aguado.
  4. Pisarla caliente en un bol con un pisa-puré o tenedor hasta obtener una textura homogénea.
  5. Incorporar la manteca y mezclar para que se funda con el calor de la calabaza.
  6. Agregar el queso fresco cortado en cubos y el queso rallado. Mezclar hasta que se derritan y el puré quede bien cremoso.
  7. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Si es necesario, sumar leche para aligerar el puré.
  8. Servir inmediatamente para disfrutar el queso bien fundido y el puré caliente (si se enfría, el queso puede endurecerse).

Consejos claves: Escurrí bien la calabaza, usá queso fresco de buena calidad y serví el puré apenas preparado para la mejor textura.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes como guarnición, o 2 porciones como plato principal vegetariano.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente cerrado. Se puede recalentar suavemente en microondas o cacerola, agregando un chorrito de leche si fuera necesario. No se recomienda freezar, ya que el queso puede cortar la textura.

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