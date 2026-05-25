La edición 50 de Fiestas Mayas reunió a más de 15 mil corredores en Palermo

El momento de la largada de Fiestas Mayas

Correr un 25 de mayo, ¿feriado? ¿Por qué no? La edición número 50 de Fiestas Mayas transformó las calles de Buenos Aires en una celebración que superó lo estrictamente deportivo, reuniendo a más de 15.000 corredores de 43 países bajo una atmósfera única de memoria, identidad y encuentro.

La ceremonia de premiación sumó emoción cuando Juan Carrizo, el atleta con más victorias en la historia del evento, entregó los trofeos a los ganadores.

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El gesto sintetizó el espíritu de una jornada marcada por el legado del atletismo argentino y el peso de la tradición.

Dos corredores muestran gran alegría y energía mientras participan en la Maratón Fiestas Mayas, levantando los brazos en señal de triunfo y celebración. (Maximiliano Luna)

La prueba principal de 10 kilómetros consagró a Joaquín Arbe entre los varones, con un tiempo de 29 minutos y 20 segundos.

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“Sabía que en el remate tendría mi oportunidad y corrí más de atrás, esperando el momento. Pude aguantar el ritmo con el que empezaron Manu [Córsico]”, relató el esquelense al cruzar la meta.

Minutos después, no ocultó su alegría: “Estoy contento porque es la segunda vez que corro y la segunda vez que gano. Ganar otra vez Fiestas Mayas es un premio muy grande. Sigo competitivo, me siento muy bien y esta victoria me estimula a seguir así”.

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El Himno Nacional sonó en la largada mientras una bandera gigante recorrió el aire, marcando el inicio del evento (Maximiliano Luna)

En la categoría femenina, el triunfo fue para Sofía Gómez, quien completó el circuito en 32 minutos y 41 segundos.

Su satisfacción fue evidente: “Era mi cuarta vez en Fiestas Mayas, quería ganarla y hoy se me dio. Es una alegría inmensa porque trabajé mucho para esto”. Ya en la zona mixta, la emoción se redobló: “Estuve toda la semana pensando en la llegada. Ayer fue mi cumpleaños y este triunfo es el mejor regalo que podía tener. Me voy feliz”.

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Las atletas ganadoras de la carrera Fiestas Mayas 50 posaron con sus trofeos y premios en el podio (Maximiliano luna)

La carrera también ofreció un espacio exclusivo para los 120 atletas de elite que participaron, con servicios y áreas de recuperación reservados para ellos.

Este sector VIP, inédito en el país para pruebas de calle, subrayó el crecimiento competitivo y organizativo de Fiestas Mayas.

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Un atleta en silla de ruedas de competición se llevó todos los aplausos (Maximiliano Luna)

Desde el amanecer, los corredores se agruparon en la largada sobre Avenida Figueroa Alcorta y Monroe, compartiendo mates, banderas argentinas y fotos grupales.

El ambiente, marcado por la camaradería y la emoción, mostró cómo el evento se ha convertido en un ritual que atraviesa generaciones.

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Otra de las postales de la mañana (Maximiliano Luna)

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada llegó cuando el tenor Iván Maier interpretó el Himno Nacional Argentino frente a una multitud en silencio, mientras una bandera gigante se desplegaba en la largada.

Fue uno de esos instantes donde, como cada año, Fiestas Mayas parece suspender el tiempo.

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Dos corredores felices al llegar a la meta (Maximiliano Luna)

Durante el recorrido, los corredores fueron acompañados por shows musicales, espectáculos folklóricos y la presencia de personajes históricos, caballeros de época y mazamorreras, que repartieron escarapelas y animaron cada kilómetro. La Banda de la Armada Argentina sumó música en vivo y una puesta escénica especial para celebrar el medio siglo de la competencia.

El evento no se limitó a la elite: tras la prueba principal, familias, grupos de entrenamiento y adultos mayores participaron en la distancia participativa de 3 kilómetros, reafirmando el carácter popular y festivo de la jornada.

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Un corredor se seca emocionado el sudor con su camiseta tras completar la Maratón Fiestas Mayas (Maximiliano Luna)

Fiestas Mayas mantiene, después de más de cinco décadas, la esencia de un encuentro donde miles se unen tras una bandera para celebrar la historia argentina corriendo. Como recordaba José María Muñoz: “Se puede ganar plata en cualquier carrera. En Fiestas Mayas se gana la gloria”.

Resultados deportivos y presencia internacional

Cientos de corredores participan en la Maraton Fiestas Mayas, un evento deportivo que atrajo a una gran cantidad de espectadores a lo largo del recorrido urbano. (Maximiliano Luna)

La 50° edición de Fiestas Mayas evidenció el crecimiento del atletismo argentino y la consolidación de la carrera como referente regional. Los cinco primeros de cada categoría completaron el circuito en tiempos sobresalientes, con atletas nacionales y extranjeros disputando cada posición.

En la rama masculina, tras Arbe se ubicaron Manuel Córsico (29m22s), Jerónimo Wendell de Brasil (29m28s), Mauricio Garzón (29m33s) y Alexis Corrías (29m35s).

Otra de las postales de la carrera (Maximiliano Luna)

Entre las mujeres, el podio lo completaron Sofía Luna (33m12s), Dahyana Juárez (33m39s), Karen Yacanto (33m48s) y Chiara Mainetti (34m).

El podio masculino

La organización, a cargo del Club de Corredores junto al patrocinio de Saucony, destacó la participación de corredores de 43 nacionalidades, lo que reafirmó el carácter internacional y la proyección de la prueba más tradicional del calendario argentino.

Una corredora lució un atuendo de superheroína con los colores patrios

Más de medio siglo después de su primera edición, Fiestas Mayas sigue siendo un fenómeno social y deportivo, capaz de reunir a miles bajo el mismo objetivo: celebrar la identidad y la historia de la Argentina a través del atletismo.

Fotos: Maximiliano Luna