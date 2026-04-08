Receta de jalea de membrillo, rápida y fácil

En muchas casas argentinas se siente ese perfume inconfundible: el membrillo burbujeando en la olla, promesa de meriendas y desayunos con sabor a infancia. La jalea de membrillo tiene ese color ámbar translúcido que despierta recuerdos y hace pensar en abuelas, frascos alineados y pan casero recién tostado.
En Argentina, la jalea de membrillo suele aparecer en la mesa durante el desayuno, la merienda y hasta en fiestas familiares, acompañando quesos o simplemente sobre una rodaja de pan. Es una de esas recetas que se transmiten de generación en generación, aprovechando la fruta de estación y celebrando la paciencia de las preparaciones caseras.
Receta de jalea de membrillo
La jalea de membrillo es un dulce tradicional elaborado a partir del jugo de membrillos frescos cocidos con azúcar. Se diferencia del clásico dulce de membrillo porque es más traslúcida y de textura gelatinosa, ideal para untar o acompañar postres y quesos.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 30 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 1 hora 10 minutos
Ingredientes
- 2 kg de membrillos frescos
- 2 litros de agua
- 1 limón (zumo)
- Azúcar (aproximadamente 800 a 900 gr por litro de jugo filtrado)
- Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética
Cómo hacer jalea de membrillo, paso a paso
- Lavar bien los membrillos, cortarlos en trozos (sin pelar ni sacar semillas, eso ayuda a la gelificación).
- Colocar los membrillos en una olla grande junto con el agua y el jugo de limón.
- Hervir a fuego medio hasta que la fruta esté bien tierna y se deshaga, unos 40 minutos.
- Colar todo usando un lienzo limpio o colador fino, sin presionar, para obtener un jugo claro.
- Medir el volumen del jugo y calcular el azúcar: por cada litro de jugo, agregar 800 a 900 gr de azúcar.
- Poner el jugo y el azúcar en una olla limpia. Cocinar a fuego fuerte hasta que hierva, luego bajar el fuego y cocinar destapado, revolviendo de vez en cuando y retirando la espuma.
- Consejo clave: Para saber si está lista, poner un poco de jalea en un platito frío y pasar un dedo: debe quedar un surco que no se une enseguida.
- Envasar la jalea bien caliente en frascos esterilizados, cerrar y poner boca abajo hasta que enfríen para hacer vacío.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 5 y 6 frascos medianos (de 300 a 350 gr cada uno).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 50 (por cucharada sopera)
- Grasas: 0 gr
- Carbohidratos: 13 gr
- Proteínas: 0 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.