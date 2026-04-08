Tendencias

Receta de jalea de membrillo, rápida y fácil

En muchos hogares argentinos, preparar este dulce es una tradición que atraviesa generaciones y transforma la fruta de estación en un clásico de las meriendas y desayunos familiares

Guardar
Primer plano de un frasco de jalea de membrillo bordo con una cuchara llena de jalea sobre él, junto a otro frasco, membrillos cortados y enteros, y azúcar.
La jalea de membrillo, elaborada sólo con fruta, azúcar y limón, es una forma clásica de conservar el sabor de la estación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas casas argentinas se siente ese perfume inconfundible: el membrillo burbujeando en la olla, promesa de meriendas y desayunos con sabor a infancia. La jalea de membrillo tiene ese color ámbar translúcido que despierta recuerdos y hace pensar en abuelas, frascos alineados y pan casero recién tostado.

En Argentina, la jalea de membrillo suele aparecer en la mesa durante el desayuno, la merienda y hasta en fiestas familiares, acompañando quesos o simplemente sobre una rodaja de pan. Es una de esas recetas que se transmiten de generación en generación, aprovechando la fruta de estación y celebrando la paciencia de las preparaciones caseras.

Receta de jalea de membrillo

La jalea de membrillo es un dulce tradicional elaborado a partir del jugo de membrillos frescos cocidos con azúcar. Se diferencia del clásico dulce de membrillo porque es más traslúcida y de textura gelatinosa, ideal para untar o acompañar postres y quesos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 30 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 1 hora 10 minutos

Ingredientes

  • 2 kg de membrillos frescos
  • 2 litros de agua
  • 1 limón (zumo)
  • Azúcar (aproximadamente 800 a 900 gr por litro de jugo filtrado)
  • Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética
Ingredientes para jalea de membrillo bordo: trozos de membrillo, cáscara de limón, azúcar, medio limón, romero, jalea de membrillo y un frasco de vidrio.
Preparar jalea de membrillo en casa permite aprovechar los membrillos frescos y lograr un dulce traslúcido ideal para untar - Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer jalea de membrillo, paso a paso

  1. Lavar bien los membrillos, cortarlos en trozos (sin pelar ni sacar semillas, eso ayuda a la gelificación).
  2. Colocar los membrillos en una olla grande junto con el agua y el jugo de limón.
  3. Hervir a fuego medio hasta que la fruta esté bien tierna y se deshaga, unos 40 minutos.
  4. Colar todo usando un lienzo limpio o colador fino, sin presionar, para obtener un jugo claro.
  5. Medir el volumen del jugo y calcular el azúcar: por cada litro de jugo, agregar 800 a 900 gr de azúcar.
  6. Poner el jugo y el azúcar en una olla limpia. Cocinar a fuego fuerte hasta que hierva, luego bajar el fuego y cocinar destapado, revolviendo de vez en cuando y retirando la espuma.
  7. Consejo clave: Para saber si está lista, poner un poco de jalea en un platito frío y pasar un dedo: debe quedar un surco que no se une enseguida.
  8. Envasar la jalea bien caliente en frascos esterilizados, cerrar y poner boca abajo hasta que enfríen para hacer vacío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 5 y 6 frascos medianos (de 300 a 350 gr cada uno).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 50 (por cucharada sopera)
  • Grasas: 0 gr
  • Carbohidratos: 13 gr
  • Proteínas: 0 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

¿Se puede transferir el gluten por un beso? Un estudio aclaró el riesgo para personas con celiaquía

Es una de las preocupaciones de quienes padecen esta enfermedad, ya que en muchos casos la mínima exposición con este nutriente se traduce en síntomas de malestar. Qué precauciones hay que tomar, según una investigación publicada en la revista Gastroenterology

¿Se puede transferir el gluten por un beso? Un estudio aclaró el riesgo para personas con celiaquía

El error frecuente al usar cáscaras de huevo en macetas: lo que realmente ocurre con las plagas

Aficionados a la jardinería confían en este truco casero, pero los resultados suelen sorprender y generan debate entre expertos y amantes de las plantas

El error frecuente al usar cáscaras de huevo en macetas: lo que realmente ocurre con las plagas

Receta de guiso de fideos con carne y papa, rápida y fácil

Clásico y reconfortante, este plato forma parte del repertorio tradicional en los inviernos más duros. Sus variantes reflejan historias familiares y el arte de cocinar sin recetas rígidas

Receta de guiso de fideos con carne y papa, rápida y fácil

Receta de chipá con maicena, rápida y fácil

Lapreparación adapta ingredientes cotidianos para lograr bocados perfectos, esponjosos y dorados, ideales para sorprender en la próxima ronda de mates

Receta de chipá con maicena, rápida y fácil

El extracto de cúrcuma y jengibre puede reforzar los implantes en los huesos

Científicos de los Estados Unidos probaron que estos ingredientes ayudan a que los implantes óseos se unan mejor y estén más protegidos. Además, podrían servir para eliminar bacterias y células dañinas

El extracto de cúrcuma y jengibre puede reforzar los implantes en los huesos
DEPORTES
River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid empata contra Barcelona por la ida de los cuartos de la Champions League: la agenda completa

Deportivo Riestra afrontará su histórico debut en Copa Sudamericana ante Palestino de Chile: hora, TV y formaciones

La batalla interna que sacude a Alpine en medio de los rumores sobre la venta del equipo de Colapinto en la F1

El sorprendente elogio de Ruggeri para Riquelme tras el triunfo de Boca Juniors en el inicio de la Copa Libertadores

TELESHOW
El guitarrista de Los del Fuego fue internado en estado crítico tras accidentarse con su moto

El guitarrista de Los del Fuego fue internado en estado crítico tras accidentarse con su moto

El emotivo mensaje de Nancy Dupláa por los 16 años de su hijo Julián: “Compañero en todas”

La íntima confesión de uno de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada: “Tenía una adicción al sexo”

El impactante vuelco del actor Guillermo Pfening con su vehículo: “Estoy bien pero el auto está destrozado”

El emotivo mensaje de María Becerra para el padre de una fanática que se volvió viral

INFOBAE AMÉRICA

La educación digital ayuda a prevenir riesgos para la salud mental infantil, según la ONU

La educación digital ayuda a prevenir riesgos para la salud mental infantil, según la ONU

La industria criminal del ransomware se fragmentó en 2025 y eso la hizo más peligrosa, pero también más vulnerable

EEUU emite advertencia de viaje para este destino turístico de montaña por desastres y tensiones sociales

Estos son los mejores y peores estados para alquilar vivienda en EEUU en 2026, según ranking reciente

Condenan a 16 años a reincidente por delitos sexuales en Panamá