Receta de jalea de membrillo, rápida y fácil

La jalea de membrillo, elaborada sólo con fruta, azúcar y limón, es una forma clásica de conservar el sabor de la estación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas casas argentinas se siente ese perfume inconfundible: el membrillo burbujeando en la olla, promesa de meriendas y desayunos con sabor a infancia. La jalea de membrillo tiene ese color ámbar translúcido que despierta recuerdos y hace pensar en abuelas, frascos alineados y pan casero recién tostado.

En Argentina, la jalea de membrillo suele aparecer en la mesa durante el desayuno, la merienda y hasta en fiestas familiares, acompañando quesos o simplemente sobre una rodaja de pan. Es una de esas recetas que se transmiten de generación en generación, aprovechando la fruta de estación y celebrando la paciencia de las preparaciones caseras.

Receta de jalea de membrillo

La jalea de membrillo es un dulce tradicional elaborado a partir del jugo de membrillos frescos cocidos con azúcar. Se diferencia del clásico dulce de membrillo porque es más traslúcida y de textura gelatinosa, ideal para untar o acompañar postres y quesos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 30 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 1 hora 10 minutos



Ingredientes

2 kg de membrillos frescos

2 litros de agua

1 limón (zumo)

Azúcar (aproximadamente 800 a 900 gr por litro de jugo filtrado)

Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética

Preparar jalea de membrillo en casa permite aprovechar los membrillos frescos y lograr un dulce traslúcido ideal para untar - Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer jalea de membrillo, paso a paso

Lavar bien los membrillos, cortarlos en trozos (sin pelar ni sacar semillas, eso ayuda a la gelificación). Colocar los membrillos en una olla grande junto con el agua y el jugo de limón. Hervir a fuego medio hasta que la fruta esté bien tierna y se deshaga, unos 40 minutos. Colar todo usando un lienzo limpio o colador fino, sin presionar, para obtener un jugo claro. Medir el volumen del jugo y calcular el azúcar: por cada litro de jugo, agregar 800 a 900 gr de azúcar. Poner el jugo y el azúcar en una olla limpia. Cocinar a fuego fuerte hasta que hierva, luego bajar el fuego y cocinar destapado, revolviendo de vez en cuando y retirando la espuma. Consejo clave: Para saber si está lista, poner un poco de jalea en un platito frío y pasar un dedo: debe quedar un surco que no se une enseguida. Envasar la jalea bien caliente en frascos esterilizados, cerrar y poner boca abajo hasta que enfríen para hacer vacío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 5 y 6 frascos medianos (de 300 a 350 gr cada uno).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 50 (por cucharada sopera)

Grasas: 0 gr

Carbohidratos: 13 gr

Proteínas: 0 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.