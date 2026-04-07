Receta de lomo a la pimienta, rápida y fácil

El lomo a la pimienta es una receta clásica de la cocina argentina elaborada con medallones de lomo de res y granos de pimienta negra - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lomo a la pimienta es un plato característico de la cocina argentina, preparado a partir de medallones de lomo de res. Este corte, considerado uno de los más valorados, se utiliza tanto en restaurantes como en hogares para ocasiones especiales y cenas cotidianas. El origen de la receta incorpora influencias europeas, especialmente en la preparación de la salsa de pimienta, que se ha integrado a la gastronomía local.

En la preparación, se cortan medallones de lomo de unos 2 a 3 cm de espesor. Estos se cubren con granos de pimienta negra machacados y se sellan en una sartén muy caliente, logrando una costra dorada en el exterior y un interior jugoso y apenas rosado. Tras sellarlos, los medallones se retiran y la sartén se desglasa con coñac o vino blanco seco, lo que aporta profundidad al sabor. Se añade crema de leche y se mezcla con los jugos y la pimienta, generando una salsa espesa. Los medallones se reincorporan a la sartén solo para calentarlos y cubrirlos con la salsa, evitando la sobrecocción.

Receta de lomo a la pimienta

El plato suele acompañarse con papas al vapor, puré o vegetales salteados. La clave en la preparación reside en el uso de pimienta negra recién molida y en alcanzar una cocción precisa del lomo. La receta destaca por su sencillez técnica y por resaltar la calidad de la materia prima.

El lomo a la pimienta forma parte del repertorio habitual de los bodegones y restaurantes argentinos, y su versatilidad permite variantes en la salsa y los acompañamientos, manteniendo siempre como protagonista el sabor intenso de la pimienta.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

500 gr de lomo (en medallones de 2 a 3 cm)

1 cucharada de granos de pimienta negra (puede ser mezcla de pimientas)

50 gr de manteca

50 cc de coñac o vino blanco seco (opcional)

200 cc de crema de leche

Sal fina, a gusto

Cómo hacer lomo a la pimienta, paso a paso

Secar bien los medallones de lomo con papel absorbente y salarlos ligeramente. Machacar los granos de pimienta en un mortero, sin pulverizarlos del todo. Presionar la carne sobre los granos para que se adhieran. Calentar la manteca en una sartén amplia a fuego fuerte. Cuando esté bien caliente, sellar los medallones 2 minutos por lado para lograr una costra dorada y el interior jugoso. Retirar el lomo y reservar tapado. En la misma sartén, agregar el coñac o vino blanco, raspar el fondo y dejar evaporar el alcohol 1 minuto (si se utiliza). Añadir la crema de leche, mezclar bien con el fondo de cocción y reducir 2 a 3 minutos hasta que la salsa espese. Volver los medallones a la sartén, bañar con la salsa y calentar 1 minuto más, sin que hiervan, para mantenerlos tiernos. Servir enseguida, acompañando con papas al vapor, puré o vegetales salteados.

Consejos técnicos importantes:

La sartén debe estar bien caliente para sellar el lomo y mantenerlo jugoso.

No sobrecocinar la carne: el lomo debe quedar rosado en el centro.

Si usás coñac, prendelo con un fósforo para flambear y evaporar el alcohol, pero con mucho cuidado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 520 kcal

Grasas: 36 gr

Carbohidratos: 7 gr

Proteínas: 40 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente cerrado, siempre recalentando suavemente para que la salsa no se corte. No se recomienda freezar, ya que la crema puede separarse.