Receta de lomo a la pimienta, rápida y fácil

El lomo a la pimienta es un plato característico de la cocina argentina, preparado a partir de medallones de lomo de res. Este corte, considerado uno de los más valorados, se utiliza tanto en restaurantes como en hogares para ocasiones especiales y cenas cotidianas. El origen de la receta incorpora influencias europeas, especialmente en la preparación de la salsa de pimienta, que se ha integrado a la gastronomía local.
En la preparación, se cortan medallones de lomo de unos 2 a 3 cm de espesor. Estos se cubren con granos de pimienta negra machacados y se sellan en una sartén muy caliente, logrando una costra dorada en el exterior y un interior jugoso y apenas rosado. Tras sellarlos, los medallones se retiran y la sartén se desglasa con coñac o vino blanco seco, lo que aporta profundidad al sabor. Se añade crema de leche y se mezcla con los jugos y la pimienta, generando una salsa espesa. Los medallones se reincorporan a la sartén solo para calentarlos y cubrirlos con la salsa, evitando la sobrecocción.
Receta de lomo a la pimienta
El plato suele acompañarse con papas al vapor, puré o vegetales salteados. La clave en la preparación reside en el uso de pimienta negra recién molida y en alcanzar una cocción precisa del lomo. La receta destaca por su sencillez técnica y por resaltar la calidad de la materia prima.
El lomo a la pimienta forma parte del repertorio habitual de los bodegones y restaurantes argentinos, y su versatilidad permite variantes en la salsa y los acompañamientos, manteniendo siempre como protagonista el sabor intenso de la pimienta.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 500 gr de lomo (en medallones de 2 a 3 cm)
- 1 cucharada de granos de pimienta negra (puede ser mezcla de pimientas)
- 50 gr de manteca
- 50 cc de coñac o vino blanco seco (opcional)
- 200 cc de crema de leche
- Sal fina, a gusto
Cómo hacer lomo a la pimienta, paso a paso
- Secar bien los medallones de lomo con papel absorbente y salarlos ligeramente.
- Machacar los granos de pimienta en un mortero, sin pulverizarlos del todo. Presionar la carne sobre los granos para que se adhieran.
- Calentar la manteca en una sartén amplia a fuego fuerte. Cuando esté bien caliente, sellar los medallones 2 minutos por lado para lograr una costra dorada y el interior jugoso.
- Retirar el lomo y reservar tapado. En la misma sartén, agregar el coñac o vino blanco, raspar el fondo y dejar evaporar el alcohol 1 minuto (si se utiliza).
- Añadir la crema de leche, mezclar bien con el fondo de cocción y reducir 2 a 3 minutos hasta que la salsa espese.
- Volver los medallones a la sartén, bañar con la salsa y calentar 1 minuto más, sin que hiervan, para mantenerlos tiernos.
- Servir enseguida, acompañando con papas al vapor, puré o vegetales salteados.
Consejos técnicos importantes:
- La sartén debe estar bien caliente para sellar el lomo y mantenerlo jugoso.
- No sobrecocinar la carne: el lomo debe quedar rosado en el centro.
- Si usás coñac, prendelo con un fósforo para flambear y evaporar el alcohol, pero con mucho cuidado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 520 kcal
- Grasas: 36 gr
- Carbohidratos: 7 gr
- Proteínas: 40 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 días en recipiente cerrado, siempre recalentando suavemente para que la salsa no se corte. No se recomienda freezar, ya que la crema puede separarse.