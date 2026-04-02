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222 metros de chocolate: los secretos de cuatro maestros del sabor para lograr una pieza récord

Expertos llevarán a cabo este hito en Bariloche. Los desafíos técnicos y la colaboración imprescindible para materializar una barra de dimensiones inéditas

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Vista aérea baja de chefs preparando una barra de chocolate gigante en una calle, con multitudes detrás de vallas y edificios iluminados al fondo
La colaboración entre maestros chocolateros de diversas fábricas refleja el valor cultural y emocional del chocolate en Argentina

El chocolate se ha consolidado como un elemento central de la gastronomía global por su impresionante versatilidad, su arraigo cultural y su capacidad para crear experiencias sensoriales asociadas al placer y la tradición.

La profesión del maestro chocolatero demanda un conocimiento que trasciende lo técnico. Si bien los avances tecnológicos han introducido maquinaria moderna en los procesos, numerosos expertos defienden y practican una metodología artesanal que caracteriza a las producciones emblemáticas.

En ese sentido, el viernes 3 de abril, la ciudad de Bariloche será escenario de un momento singular: maestros chocolateros elaborarán, sobre la emblemática calle Mitre, una barra de 222 metros de largo que podría convertirse en la más larga del planeta. Para lograrlo, estiman que se utilizarán más de 2 toneladas de chocolate fluido. Infobae dialogó con algunos de los protagonista detrás de este hito.

Vista de cerca de dos tabletas de chocolate, una negra y otra con leche, con trozos partidos mostrando frutos secos, sobre una mesa de madera clara.
El chocolate destaca como símbolo de bienestar, unión y placer, presente en celebraciones y momentos compartidos entre generaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada segmento de la barra incluye distintas variedades: algunos tramos aportan chocolate con leche, otros chocolate blanco y una parte significativa emplea chocolate semiamargo, lo que garantiza diversidad en la degustación para los asistentes.

Proceso artesanal: del templado a la barra gigante

El proceso de producción requiere de una precisión inquebrantable en cada etapa. El maestro chocolatero John Almonacid explicó que un paso clave es “derretir el chocolate en una máquina y esperar que temple a una temperatura de entre 29 y 30 °C”. Esta fase de templado es fundamental para lograr la cristalización adecuada de los azúcares de la manteca de cacao, generando una textura suave y una apariencia brillante característica.

Al alcanzar la temperatura óptima, el chocolate se extiende sobre el área dispuesta para formar la barra, tras lo cual se integran frutas secas, cereales y otros ingredientes que definen la identidad de cada tramo. Este proceso requiere que el chocolate repose entre 10 y 15 minutos, según la temperatura ambiental, antes de ser cortado.

La higiene y el control de la temperatura del entorno son condiciones indispensables para asegurar la calidad, como remarcó Almonacid, quien se desempeña en Riche.

Múltiples chefs con uniformes blancos y guantes esparcen cacahuetes sobre una larga tira de chocolate derretido en una mesa al aire libre
La barra incluirá variedades de chocolate con leche, chocolate blanco y chocolate semiamargo que resaltan la diversidad gourmet

Testimonios y experiencia: el oficio del maestro chocolatero

La realización de la barra gigante será en el marco de la Fiesta Nacional del Chocolate de Bariloche. Para los profesionales involucrados, más que una labor técnica, representa una celebración del oficio y una reivindicación del valor tradicional y emocional del chocolate. “Para mí, el chocolate ha sido mi vida laboral desde siempre. Comencé a trabajar a muy corta edad y ya sumo 35 años como chocolatero. Sigo disfrutando de mi oficio y, cada vez que participo en la elaboración de barras, siento orgullo de formar parte de esta celebración”, narró Almonacid a Infobae, subrayando la profunda conexión entre identidad profesional y producto.

Etelvina Antenao, maestra chocolatera, describió en detalle la relevancia del templado para la barra gigante: “El templado permite cristalizar los azúcares de la manteca de cacao, lo que otorga al producto final una textura suave en boca y una apariencia firme y brillante. Una vez alcanzada la temperatura ideal, entre 30 y 32 °C, el chocolate se esparce de manera uniforme sobre la superficie. Luego se realiza el sembrado de diferentes frutas y cereales, como maní, almendras y nueces, que completan la decoración”.

Antenao, quien despliega sus recetas en Frantom, señaló que durante toda la operación es crucial evitar la humedad y controlar que el chocolate no supere los 48 °C en el calentamiento, ya que esto comprometería la textura y la estabilidad del producto.

Vista aérea de una calle urbana llena de una multitud y una procesión en el centro, con edificios de tejados variados y árboles a los lados bajo luz dorada
La higiene y el control del ambiente garantizan la calidad y estabilidad del chocolate en la barra gigante de Bariloche

La profesión, según Antenao, genera “una sensación de placer y contribuye a una conexión emocional y una percepción de bienestar en quienes lo disfrutan”, aspecto que coincide con la percepción de consumidores y expertos.

Por su parte, Carlos Zapata, maestro chocolatero con 29 años de oficio, relató a Infobae cómo se organiza la operación sobre la calle Mitre, donde “se derriten y templen cerca de 2 toneladas de chocolate con leche”.

“Para mí, el chocolate representa mi vida; he dedicado mi carrera a este oficio y vivo de lo que más me apasiona. Un chocolate puede alegrar el corazón y transformar cualquier momento cotidiano en una ocasión especial”, expresó Zapata, maestro de Del Turista.

“Entre las principales fábricas nos repartimos el chocolate a donar y algunos ponemos chocolate con leche, otros blanco, y así la barra va tomando forma por tramos. Además, se le agregan cereales, coco, nueces, maní y almendras”, puntualizó Karina Cecilia Comte, otra de las expertas detrás de la barra gigante.

Chocolate en polvo, cacao procesado, textura fina, ingrediente dulce, repostería. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El proceso de templado a temperaturas específicas es clave para lograr la textura y brillo característicos del chocolate artesanal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate como símbolo

El significado del chocolate en la vida cotidiana excede su condición de alimento o golosina. Desde la perspectiva de Comte, “el chocolate es muchísimo más que un dulce, es un aliado emocional y un símbolo de bienestar que nos acompaña en distintos momentos de nuestra vida, un remedio para el ánimo para cuando estamos tristes, una recompensa con la que celebramos, un alivio para el estrés”.

Comte, quien coordina los sabores y la producción en Rapanui, subrayó el valor sociocultural del chocolate: “Está asociado al amor y al cariño, la pasión, el agradecimiento y el afecto, siendo un regalo por excelencia. También sirve para conectar culturalmente, algo para compartir en todo momento, simboliza la unión y la prosperidad, ayuda para un momento de pausa para desacelerar de la rutina y reconfortarnos con un capricho, un lujo que nos reconforta y nos estimula”.

Así, la elaboración de esta barra no solo representa un desafío técnico y un hito para la producción, sino que simboliza la colaboración entre maestros chocolateros. Los ingredientes seleccionados otorgan no solo sabor y textura, sino también un perfil sensorial pensado para que “sea variado para los que después la van a disfrutar”, en palabras de Comte.

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