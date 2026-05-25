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Receta de tortilla de papas y espinaca, rapida y fácil

Ideal para quienes buscan resolver una comida con pocos recursos y mucho ingenio. Lo simple y lo fresco se combinan para dar un resultado que invita al disfrute

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Tortilla de patatas y espinacas cortada, mostrando sus capas de huevo, patata y espinaca. En primer plano, cubos de patata. Al fondo, un cuenco con tomates cherry y perejil.
La mezcla de papas cortadas finas y espinaca fresca salteada es la base de esta preparación que resuelve almuerzos o cenas en menos de una hora, sumando color y nutrientes a la mesa cotidiana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas cosas enamoran más que el aroma de una tortilla de papas recién hecha, dorada y fragante, en una mesa familiar. Si a eso se suma espinaca fresca, el resultado es un bocado clásico con un toque verde, ideal para quienes buscan variedad y sabor sin complicaciones.

En muchísimos hogares argentinos, la tortilla de papas y espinaca aparece en las cenas apuradas de semana, en picnics de domingo o como solución para aprovechar las verduras que quedan en la heladera. Es una receta noble: saludable, económica, y que rinde mucho.

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Receta de tortilla de papas y espinaca

La tortilla de papas y espinaca consiste en una mezcla simple de papas cortadas en rodajas finas, espinaca previamente salteada, huevos y condimentos. Se cocina en sartén con un poco de aceite hasta formar una tortilla húmeda y dorada, ideal para comer tibia o fría. Es una versión liviana y nutritiva de la clásica tortilla.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 600 gr de papas
  • 200 gr de espinaca fresca (o 150 gr de espinaca cocida y bien escurrida)
  • 1 cebolla chica (opcional)
  • 5 huevos
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite de girasol o maíz, cantidad necesaria
Tortilla de papas y espinaca con dos porciones cortadas sobre una tabla de madera, rodeada de ingredientes como aceite de oliva, espinacas, patatas, huevos, cebolla, sal y pimienta.
La espinaca, previamente escurrida, se integra a la receta para aportar frescura y suavidad, logrando que cada porción sea una combinación equilibrada entre lo clásico y lo saludable - Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer tortilla de papas y espinaca, paso a paso

  1. Pelar y cortar las papas en rodajas finas.
  2. Calentar 2 a 3 cucharadas de aceite en una sartén grande a fuego medio. Agregar las papas y, si se desea, la cebolla picada. Cocinar revolviendo hasta que las papas estén blandas, pero no deshechas.
  3. Saltear la espinaca limpia en otra sartén con 1 cucharadita de aceite hasta que se reduzca el volumen y pierda el agua. Escurrir bien y picar groseramente.
  4. En un bol, batir los huevos con sal y pimienta. Agregar las papas cocidas y la espinaca. Mezclar para integrar todo.
  5. Limpiar la sartén, agregar 1 cucharada de aceite y verter la mezcla. Cocinar a fuego medio-bajo. Cuando los bordes estén dorados y el centro apenas firme, dar vuelta con la ayuda de un plato y cocinar 3 a 5 minutos del otro lado.
  6. Retirar cuando esté dorada y jugosa. Servir tibia o fría. Consejo: Es clave escurrir bien la espinaca para que la tortilla no quede húmeda en exceso. Para un dorado perfecto, usar sartén antiadherente y esperar que “se despegue” sola antes de darla vuelta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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