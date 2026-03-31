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Receta de jambalaya, rápida y fácil

Una fusión de sabores internacionales lista en poco tiempo y perfecta para quienes buscan sorprender sin complicarse demasiado

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Mano revolviendo un guiso de jambalaya en una olla grande sobre una estufa de gas, con arroz, trozos de pollo, salchichas, camarones y pimientos verdes.
Este plato de influencia africana, francesa y española destaca por su sabor intenso y la practicidad de su preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un guiso con ritmo y color que te transporta al sur de Estados Unidos: el jambalaya es puro fuego en la mesa. Su aroma especiado y esa mezcla inconfundible de arroz, pollo, chorizo y verduras hacen que, al primer bocado, uno pueda transportarse sin moverse de la cocina. Es de esos platos que invitan a compartir, ideal cuando hay ganas de algo distinto pero sin complicarse demasiado.

Se trata de un plato originario de Luisiana que, fusiona tradiciones africanas, francesas y españolas, adaptándose a los gustos y productos locales de cada región donde se prepara. En la actualidad, este guiso se ha convertido en una propuesta versátil que permite experimentar con diferentes tipos de carnes y especias, sin perder su esencia cálida y reconfortante.

En Argentina, el jambalaya se cuela en reuniones informales, especialmente cuando se busca sorprender con sabores intensos sin perder practicidad. Aunque nació en el sur de Estados Unidos, con ingredientes fáciles de conseguir en cualquier supermercado argentino, se volvió una opción popular para cenas rápidas o almuerzos de fin de semana.

Receta de jambalaya rápida y fácil

El jambalaya es un guiso de arroz que combina pollo, chorizo y vegetales como cebolla, morrón y apio, todo cocido en una sola olla con condimentos ahumados y un toque de picante. Es una receta práctica y rendidora, con ingredientes accesibles y sin pasos complicados.

Wok de hierro fundido con jambalaya humeante: arroz, trozos de pollo, salchichas, camarones, apio, pimiento rojo y perejil fresco. Se aprecian especias y aceite.
El jambalaya combina arroz, pollo, chorizo colorado y verduras con especias ahumadas y un toque picante, en una sola olla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo total: 40 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 pechuga de pollo (o 2 muslos deshuesados)
  • 2 chorizos colorados chicos
  • 1 taza de arroz largo fino
  • 1 morrón rojo
  • 1 cebolla grande
  • 2 ramas de apio
  • 2 dientes de ajo
  • 1 lata de tomate perita (400 g)
  • 2 tazas de caldo de verdura o pollo
  • 1 cucharadita de pimentón ahumado
  • 1 cucharadita de ají molido
  • 1 hoja de laurel
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cebolla de verdeo (opcional, para terminar)

Cómo hacer jambalaya, paso a paso

  1. Cortar el pollo y el chorizo colorado en cubos chicos.
  2. Picar fina la cebolla, el morrón, el apio y los ajos.
  3. Calentar el aceite en una olla grande. Dorar primero el pollo y el chorizo durante 3 minutos a fuego fuerte. Reservar.
  4. En la misma olla, rehogar la cebolla, el morrón y el apio hasta que la cebolla esté apenas dorada.
  5. Agregar el ajo picado y cocinar 1 minuto más. Añadir el pimentón, el ají molido y la hoja de laurel.
  6. Incorporar nuevamente el pollo y el chorizo. Volcar el arroz y mezclar bien para que se impregne de los sabores.
  7. Agregar la lata de tomate perita (con su jugo, aplastando los tomates), y el caldo caliente. Salar y pimientar a gusto.
  8. Cocinar a fuego medio con la olla semi destapada durante 18-20 minutos. Revisar que el arroz no se pase ni se pegue (si hace falta, agregar un poco más de caldo caliente).
  9. Antes de servir, chequear el punto del arroz (debe estar firme pero cocido). Decorar con cebolla de verdeo picada y servir bien caliente.

Consejo técnico: Usar fuego medio para evitar que el arroz se pase; revolver solo al principio, no durante toda la cocción.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal
  • Grasas: 13 g
  • Carbohidratos: 50 g
  • Proteínas: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 2 meses, preferentemente en porciones individuales para recalentar directo.

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