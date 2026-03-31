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Cómo elegir la mejor tabla para cortar alimentos y proteger la salud

Material, facilidad de limpieza y recomendaciones de expertos son aspectos clave al seleccionar la superficie adecuada para preparar comidas de forma segura y mantener la higiene en el hogar

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Una tabla de cortar. (Freepik)
A pesar de la popularidad del titanio, los expertos recomiendan la madera como la opción óptima para prolongar la vida útil de los cuchillos (Freepik)

La opción de emplear tablas de cortar fabricadas en materiales como titanio creció en la conversación digital, impulsada por recomendaciones de influencers. Sin embargo, profesionales consultados por el medio británico The Guardian coinciden en que la madera es la mejor elección, tanto por su capacidad para proteger los cuchillos como por sus propiedades antibacterianas.

En el análisis de los distintos materiales, los especialistas señalaron que la elección de la tabla puede variar según el uso y ofrecieron recomendaciones sobre métodos de mantenimiento para preservar tanto la higiene como la funcionalidad en la cocina.

Por qué la madera es el material preferido para proteger cuchillos

La principal preocupación al elegir una tabla de cortar es cómo la dureza del material afecta el filo de los cuchillos. Hugh Worsley, fundador de la marca Allday Goods, explicó: “Cada vez que se corta, el filo extremadamente delgado del cuchillo entra en contacto con la superficie. Si esa superficie es demasiado dura, como ocurre con el titanio, se daña el filo y el cuchillo se desafila más rápido”.

Aunque el titanio puede ofrecer ventajas en limpieza, considera que “simplemente no tiene sentido” desde la perspectiva del cuidado de herramientas de cocina y recomienda el uso de maderas de grano final, como arce, nogal o roble, para prolongar la vida útil tanto de las tablas como de los cuchillos.

Por su parte, el chef Sam Clark, cofundador de los restaurantes Moro y Morito de Londres, subraya que los tableros de madera no solo prolongan la vida útil de los cuchillos, sino que también facilitan un corte más controlado y seguro. Indica que “absorben el impacto de la hoja y son más amables con los cuchillos”.

Primer plano de una tabla de cocina rectangular de madera clara con vetas sutiles, colocada sobre una mesa de mármol blanco con vetas grises. Un mango de cuchillo asoma al fondo.
La madera absorbe el impacto y ayuda a preservar el filo de los cuchillos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad e higiene: estabilidad y propiedades antibacterianas

Otra de las ventajas de las tablas de madera es su aporte a la estabilidad durante el uso, lo que contribuye a una experiencia más segura en la cocina. El chef destaca que la textura de la madera “fija” los ingredientes y reduce el riesgo de deslizamientos accidentales que pueden provocar cortes o accidentes domésticos.

Para el cocinero Itamar Srulovich, autor del libro Honey & Co Daily junto a Sarit Packer, las tablas de roble son ideales para el trabajo diario por su estabilidad. Sin embargo, para manipular pescados y carnes aconseja una tabla de bambú: “Es más económica y lo suficientemente pesada como para no necesitar colocar un paño que evite su movimiento, pero no tanto como para dificultar su manejo”.

Además, Clark resalta su “notable cualidad antibacteriana”: la estructura porosa de la madera permite absorber la humedad que las bacterias necesitan para proliferar, lo que reduce el riesgo de contaminación cruzada.

Truco para que las tablas de cortar estén libres de gérmenes. (Canva)
La textura de las tablas de madera ayuda a evitar accidentes domésticos al reducir el riesgo de deslizamientos durante el corte (Canva)

Cuidado y mantenimiento: claves para evitar manchas y moho

Pese a las propiedades antibacterianas de las tablas de madera, eso no implica que no sea necesario mantener ciertos cuidados. La longevidad y seguridad sanitaria de una tabla de madera dependen en gran medida de rutinas de limpieza y mantenimiento correctas.

Ellie Smalls, especialista en trabajos de carpintería y fundadora de Selwyn House, enfatiza la importancia de no lavar estas superficies en el lavavajillas ni mantenerlas sumergidas, debido a que el exceso de agua y calor puede deformarlas y comprometer sus propiedades naturales.

Para mantener las tablas en buen estado, los especialistas recomiendan limpiarlas y secarlas inmediatamente después de cada uso. Parte del mantenimiento recomendable incluye aceitar la superficie cada tres o cuatro meses al principio y, con el tiempo, espaciarlo a cada seis meses, a fin de sellar la superficie y repeler el agua, indica la especialista en carpintería. Este hábito protege la tabla y maximiza su durabilidad.

Para una limpieza profunda, puede frotarse la superficie con sal gruesa y medio limón, o aplicar una mezcla de sal fina, bicarbonato y vinagre para eliminar manchas persistentes como las de cúrcuma, según la chef Milli Taylor, creadora del boletín gastronómico When in Rome.

Si aparecen manchas negras, Taylor descarta que se trate de moho en la mayoría de los casos, atribuyéndolo normalmente a la colocación de una sartén caliente sobre una tabla húmeda. Por su parte, Ellie Smalls señala que también pueden deberse a reacciones de los taninos en la madera. En ambos casos, basta con lijar suavemente la superficie y aplicar una nueva capa de aceite.

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