Tendencias

Qué dice la ciencia sobre el atractivo y por qué la amabilidad, la alimentación y la personalidad pesan más que los cambios extremos

Un análisis de Science Focus desmonta los riesgos de tendencias en redes sociales y destaca que otros factores superan cualquier cambio físico para aumentar la atracción personal

Guardar
Dos personas sentadas conversan en un banco de parque bajo árboles frondosos en un día soleado
Investigaciones de Science Focus revelan que la confianza y la amabilidad son factores clave para atraer a los demás (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de tendencias virales para aumentar la atracción personal ha impulsado la aparición de comunidades en línea que promueven métodos extremos con la promesa de conseguir mayor belleza. Retos en redes sociales y foros especializados fomentan desde autolesiones hasta cirugías agresivas para alcanzar ideales estéticos, especialmente entre jóvenes que buscan aceptación y popularidad.

Según la ciencia, incrementar el atractivo no requiere prácticas peligrosas ni tratamientos costosos. Investigaciones reunidas por Science Focus muestran que los factores con mayor peso son el autocuidado, una alimentación rica en pigmentos vegetales, la confianza, y de forma destacada, la amabilidad.

La percepción de la belleza está mucho más condicionada por las conductas cotidianas y la personalidad, que por cambios radicales en el físico.

Mejoramiento extremo de la apariencia y sus riesgos

La comunidad digital enfocada en el “mejoramiento extremo de la apariencia” difunde tendencias como la alteración artificial de los huesos faciales o el consumo irresponsable de esteroides.

Influencers han obtenido notoriedad exhibiendo transformaciones físicas y recomendando procedimientos como doble cirugía mandibular o fracturas provocadas, con el objetivo de cumplir estándares muy específicos de belleza.

Mujer sentada en un sofá cubriéndose la cara con las manos, teléfono móvil sobre la mesa con mensajes visibles.
Las redes sociales amplifican la exposición a contenidos sobre procedimientos faciales invasivos y alteración corporal extrema para alcanzar belleza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Science Focus advierte sobre los riesgos de estas prácticas: métodos como el “aplastamiento de huesos” con herramientas caseras pueden derivar en daños irreversibles y carecen totalmente de respaldo científico.

Las consecuencias suelen ser físicas y psicológicas, negando la existencia de “fórmulas secretas” o atajos eficaces para alcanzar éxito social o sentimental a través de transformaciones físicas drásticas.

La percepción de la belleza: factores culturales y biológicos

Expertos como Veronica Lamarche, psicóloga de la Universidad de Essex, subrayan que la belleza no es universal ni inmutable. “La atracción es en parte una experiencia subjetiva”, señala la especialista en declaraciones recogidas por Science Focus.

La belleza es una construcción social influida por el contexto y la época. Lamarche también indica el fenómeno de “atribución errónea de la excitación”: en situaciones donde hay nerviosismo o emoción, las personas pueden interpretar las reacciones físicas como atracción hacia quienes las acompañan.

Esta teoría, demostrada en experimentos clásicos, explica por qué actividades como montar montañas rusas o ver películas de terror aumentan la percepción de atractivo durante una cita.

Dinero y atractivo: lo que dice la ciencia

Un joven apuesto con traje oscuro camina por una acera soleada, sosteniendo un teléfono y un maletín, con edificios, árboles y coches al fondo.
Un estudio de Science Focus desmiente el mito de que la capacidad financiera incrementa el atractivo personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mito frecuente sostiene que la capacidad financiera incrementa el atractivo. Sin embargo, la revisión de estudios históricos efectuada por Science Focus revela que esta relación responde más a condiciones del pasado, en que la seguridad material implicaba supervivencia directa.

Lamarche aclara que elegir pareja con estabilidad económica era pragmático décadas atrás, pero en la actualidad no existen pruebas firmes de que el dinero aumente la atracción romántica. Por ello, centrarse exclusivamente en ese aspecto no modifica la percepción personal de forma significativa.

Alimentación y piel: el papel de los pigmentos vegetales

Entre los hallazgos más relevantes destaca el efecto de los carotenoides —pigmentos presentes en frutas y verduras de color naranja, rojo y amarillo— sobre el aspecto de la piel. Estudios dirigidos por la Universidad de St Andrews demuestran que consumir estos alimentos favorece un tono cutáneo más dorado y saludable.

Vista superior de una mesa de madera con una gran variedad de frutas y verduras frescas. Una mano con jersey morado toma una manzana verde.
Los carotenoides, presentes en frutas y verduras de colores naranja, rojo y amarillo, mejoran la salud de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo Ed Morrison, de la Universidad de Portsmouth, afirma en Science Focus que una piel con matices dorados, adquiridos por la dieta y no por bronceado artificial, se asocia sistemáticamente con mayor atractivo.

Asimismo, las investigaciones indican que personas de diferentes tonalidades de piel valoran como más atractivas aquellas imágenes donde el color ha sido ajustado para resaltar los pigmentos vegetales, reforzando la relación entre salud, alimentación y percepción estética.

Más allá de la apariencia: la importancia de la personalidad

Aunque el aspecto físico influye en la impresión inicial, los análisis recogidos por Science Focus destacan que los rasgos de personalidad ganan importancia a medida que una relación avanza. Morrison identifica una tendencia: los hombres consideran la imagen física ligeramente más relevante, mientras que muchas mujeres priorizan cualidades como la empatía, la fiabilidad y la honestidad.

Lamarche observa que “las personas no buscan únicamente lo físico” y que las parejas suelen vincularse con personas consideradas de atractivo similar. La base de las relaciones duraderas reside en compartir intereses y generar confianza, más allá de la apariencia externa.

La amabilidad: el punto clave de la atracción

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ciencia identifica la amabilidad como el atributo más valorado en todas las culturas, superando rasgos físicos y materiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Morrison y Lamarche, el atributo más valorado en cualquier cultura es la amabilidad. “Las personas desean compañeros atentos y dignos de confianza”, remarca Science Focus en su resumen de entrevistas. La preferencia por estas cualidades demuestra que la atracción personal está profundamente ligada a la forma en la que se trata a los demás.

El llamado “principio de proximidad” sostiene además que la frecuencia y calidad de la interacción aumentan la percepción de atractivo. Así, por encima de las características físicas o materiales, la actitud amistosa y la fiabilidad continúan siendo los mayores atractivos en las relaciones humanas.

El mensaje de la ciencia es claro: potenciar los rasgos positivos de la personalidad, la empatía y el sentido del humor constituye la vía más efectiva para generar interés y conexión genuina, demostrando que el verdadero atractivo trasciende tendencias efímeras y mitos digitales.

Temas Relacionados

Atracción PersonalAmabilidadPercepción de la BellezaTendencias ViralesSalud MentalScience FocusNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Las cinco estrategias esenciales para limitar el uso de pantallas en niños sin conflictos familiares

Transformar la dinámica familiar en torno a la tecnología fomenta la creatividad y fortalece vínculos interpersonales

Las cinco estrategias esenciales para limitar el uso de pantallas en niños sin conflictos familiares

Cómo crear rutinas de comunicación afectiva para mejorar la estabilidad en la pareja, según expertos

Especialistas en psicología destacan la importancia de rituales simples y comunicación honesta para lograr relaciones afectivas estables y satisfactorias a lo largo del tiempo

Cómo crear rutinas de comunicación afectiva para mejorar la estabilidad en la pareja, según expertos

Claves para entender los sueños con tu ex: qué significa y cuáles son las causas, según la psicología

Se trata de emociones persistentes y asuntos no resueltos, y muestran cómo la mente continúa procesando experiencias del pasado que aún influyen en el presente

Claves para entender los sueños con tu ex: qué significa y cuáles son las causas, según la psicología

El arte de hablar en público: las claves del MIT para comunicar ideas y lograr impacto profesional

El profesor Patrick Winston recalca la importancia de la oratoria y la escritura para lograr el reconocimiento profesional y personal

El arte de hablar en público: las claves del MIT para comunicar ideas y lograr impacto profesional

Qué convierte a la isla de Antigua en el destino más deseado del Caribe para viajeros exigentes

Desde resorts renovados hasta playas casi privadas y experiencias culturales únicas, este sitio emerge como la opción predilecta para quienes buscan exclusividad y naturaleza en sus vacaciones

Qué convierte a la isla de Antigua en el destino más deseado del Caribe para viajeros exigentes
DEPORTES
La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad

La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad

Por qué el Alpine de Gasly le saca diferencia al de Colapinto tras las primeras carreras de la Fórmula 1

Luisina Giovannini sigue en ascenso: se consagró campeona en Junín y quedó a un paso de Roland Garros

Román Burruchaga coronó una gran semana con el título en el Challenger de San Pablo y un salto en el ranking ATP

Tras quedar eliminado del Repechaje al Mundial 2026, el entrenador de Rumania fue internado de urgencia por una “arritmia cardíaca grave”

TELESHOW
Escandalosa pelea a los gritos de Andrea del Boca con Solange en Gran Hermano: “¡Mantenida! ¡Yo hace 57 años que trabajo, mami!”

Escandalosa pelea a los gritos de Andrea del Boca con Solange en Gran Hermano: “¡Mantenida! ¡Yo hace 57 años que trabajo, mami!”

La dura sanción de Gran Hermano que enardeció la casa: “No jueguen con mi paciencia”

El imitador peruano de Gustavo Cerati que es furor por su enorme parecido vocal con el líder de Soda Stereo: “Lo resucitaron”

El video del pasado oculto de un participante de Gran Hermano Generación Dorada trabajando como stripper: “Le decían El Príncipe”

El reclamo de Lizy Tagliani a Carmen Barbieri: “No me tomaste”

INFOBAE AMÉRICA

El más irresponsable de los impuestos de un mal gobierno: el tráfico

El más irresponsable de los impuestos de un mal gobierno: el tráfico

EN VIVO: El régimen iraní confirmó la muerte del comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri

Estados Unidos informó que acordó con Irán el paso inminente de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz

Los ministros de energía y finanzas del G7 se reúnen para tratar el impacto económico de la guerra en Medio Oriente

El presidente de Siria llega a Alemania para abordar la reconstrucción de su país, el retorno de refugiados y la guerra en Irán