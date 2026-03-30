Qué dice la ciencia sobre el atractivo y por qué la amabilidad, la alimentación y la personalidad pesan más que los cambios extremos

Investigaciones de Science Focus revelan que la confianza y la amabilidad son factores clave para atraer a los demás (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de tendencias virales para aumentar la atracción personal ha impulsado la aparición de comunidades en línea que promueven métodos extremos con la promesa de conseguir mayor belleza. Retos en redes sociales y foros especializados fomentan desde autolesiones hasta cirugías agresivas para alcanzar ideales estéticos, especialmente entre jóvenes que buscan aceptación y popularidad.

Según la ciencia, incrementar el atractivo no requiere prácticas peligrosas ni tratamientos costosos. Investigaciones reunidas por Science Focus muestran que los factores con mayor peso son el autocuidado, una alimentación rica en pigmentos vegetales, la confianza, y de forma destacada, la amabilidad.

La percepción de la belleza está mucho más condicionada por las conductas cotidianas y la personalidad, que por cambios radicales en el físico.

Mejoramiento extremo de la apariencia y sus riesgos

La comunidad digital enfocada en el “mejoramiento extremo de la apariencia” difunde tendencias como la alteración artificial de los huesos faciales o el consumo irresponsable de esteroides.

Influencers han obtenido notoriedad exhibiendo transformaciones físicas y recomendando procedimientos como doble cirugía mandibular o fracturas provocadas, con el objetivo de cumplir estándares muy específicos de belleza.

Las redes sociales amplifican la exposición a contenidos sobre procedimientos faciales invasivos y alteración corporal extrema para alcanzar belleza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Science Focus advierte sobre los riesgos de estas prácticas: métodos como el “aplastamiento de huesos” con herramientas caseras pueden derivar en daños irreversibles y carecen totalmente de respaldo científico.

Las consecuencias suelen ser físicas y psicológicas, negando la existencia de “fórmulas secretas” o atajos eficaces para alcanzar éxito social o sentimental a través de transformaciones físicas drásticas.

La percepción de la belleza: factores culturales y biológicos

Expertos como Veronica Lamarche, psicóloga de la Universidad de Essex, subrayan que la belleza no es universal ni inmutable. “La atracción es en parte una experiencia subjetiva”, señala la especialista en declaraciones recogidas por Science Focus.

La belleza es una construcción social influida por el contexto y la época. Lamarche también indica el fenómeno de “atribución errónea de la excitación”: en situaciones donde hay nerviosismo o emoción, las personas pueden interpretar las reacciones físicas como atracción hacia quienes las acompañan.

Esta teoría, demostrada en experimentos clásicos, explica por qué actividades como montar montañas rusas o ver películas de terror aumentan la percepción de atractivo durante una cita.

Dinero y atractivo: lo que dice la ciencia

Un estudio de Science Focus desmiente el mito de que la capacidad financiera incrementa el atractivo personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mito frecuente sostiene que la capacidad financiera incrementa el atractivo. Sin embargo, la revisión de estudios históricos efectuada por Science Focus revela que esta relación responde más a condiciones del pasado, en que la seguridad material implicaba supervivencia directa.

Lamarche aclara que elegir pareja con estabilidad económica era pragmático décadas atrás, pero en la actualidad no existen pruebas firmes de que el dinero aumente la atracción romántica. Por ello, centrarse exclusivamente en ese aspecto no modifica la percepción personal de forma significativa.

Alimentación y piel: el papel de los pigmentos vegetales

Entre los hallazgos más relevantes destaca el efecto de los carotenoides —pigmentos presentes en frutas y verduras de color naranja, rojo y amarillo— sobre el aspecto de la piel. Estudios dirigidos por la Universidad de St Andrews demuestran que consumir estos alimentos favorece un tono cutáneo más dorado y saludable.

Los carotenoides, presentes en frutas y verduras de colores naranja, rojo y amarillo, mejoran la salud de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo Ed Morrison, de la Universidad de Portsmouth, afirma en Science Focus que una piel con matices dorados, adquiridos por la dieta y no por bronceado artificial, se asocia sistemáticamente con mayor atractivo.

Asimismo, las investigaciones indican que personas de diferentes tonalidades de piel valoran como más atractivas aquellas imágenes donde el color ha sido ajustado para resaltar los pigmentos vegetales, reforzando la relación entre salud, alimentación y percepción estética.

Más allá de la apariencia: la importancia de la personalidad

Aunque el aspecto físico influye en la impresión inicial, los análisis recogidos por Science Focus destacan que los rasgos de personalidad ganan importancia a medida que una relación avanza. Morrison identifica una tendencia: los hombres consideran la imagen física ligeramente más relevante, mientras que muchas mujeres priorizan cualidades como la empatía, la fiabilidad y la honestidad.

Lamarche observa que “las personas no buscan únicamente lo físico” y que las parejas suelen vincularse con personas consideradas de atractivo similar. La base de las relaciones duraderas reside en compartir intereses y generar confianza, más allá de la apariencia externa.

La amabilidad: el punto clave de la atracción

La ciencia identifica la amabilidad como el atributo más valorado en todas las culturas, superando rasgos físicos y materiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Morrison y Lamarche, el atributo más valorado en cualquier cultura es la amabilidad. “Las personas desean compañeros atentos y dignos de confianza”, remarca Science Focus en su resumen de entrevistas. La preferencia por estas cualidades demuestra que la atracción personal está profundamente ligada a la forma en la que se trata a los demás.

El llamado “principio de proximidad” sostiene además que la frecuencia y calidad de la interacción aumentan la percepción de atractivo. Así, por encima de las características físicas o materiales, la actitud amistosa y la fiabilidad continúan siendo los mayores atractivos en las relaciones humanas.

El mensaje de la ciencia es claro: potenciar los rasgos positivos de la personalidad, la empatía y el sentido del humor constituye la vía más efectiva para generar interés y conexión genuina, demostrando que el verdadero atractivo trasciende tendencias efímeras y mitos digitales.