El diseñador Javier Saiach presentó su colección de alta costura, “L’Ouverture”: todas las fotos

Miranda Saponara, Sofía Ferran, Ines Artagaveyta, Javier Saiach, Milagros Schmoll, Sofía Sola y Jazmín Agulla en la presentación de la nueva colección

Las puertas de la residencia de SAIACH, en Avenida Callao y Presidente Quintana, se abrieron para dar la bienvenida a una nueva generación bajo la impronta de la alta costura argentina. En ese escenario, el diseñador Javier Saiach presentó su colección de alta costura, “L’Ouverture”, en un evento que marcó el inicio de los festejos por los 25 años de la maison.

La velada, con un clima de expectativa y celebración, reunió a referentes jóvenes, prensa y figuras del espectáculo en dos momentos: una cena íntima y un cóctel de bienvenida.

La colección presentada en Buenos Aires destaca la combinación de técnicas artesanales y detalles de autor en cada prenda

“L’Ouverture”: alta costura y prêt-à-couture en clave contemporánea

En el salón principal, Sofía Sola, Luca Bertoldi Menen, Francisco Villa Picasso, Jazmín Agulla, Miranda Saponara, Nicolás Dipace, Sofía Ferran y Felipe Hurtado lucieron los diseños de la nueva colección.

La propuesta explora el diálogo entre el legado artesanal y una identidad joven que suma denim, prendas masculinas y prêt-à-porter femenino.

Zulema Menem y su hijo, Luca Bertoldi Menem

“Lo de ayer fue una presentación de la línea de pret-à-couture, un prêt-à-porter que está listo para llevar, pero que tiene detalles de alta costura, como los bordados a mano”, explicó Javier Saiach a Infobae sobre el concepto de la noche.

La colección introduce una línea de jeans con una particularidad: la personalización.

“La línea de jeans permite intervenir el frente o los bolsillos con iniciales, flores o bordados manuales que cada persona puede elegir. Se pueden aplicar piedras, hilos, encajes y otras terminaciones”, detalló el diseñador en relación a la versatilidad de las piezas.

Miranda Saponara luciendo un increíble vestido de SAIACH

Durante la velada, la maison mostró también su nueva línea masculina, pensada con cortes clásicos y oversize.

“La idea es que lo de hombre se convierta en algo unisex. Los trajes son sobrios, pero pueden transformarse: anoche mostramos cómo un traje común puede cambiar con un borde de pluma. Lo masculino realmente es sobrio, pero puede adaptarse y ser llevado también por mujeres”, remarcó Saiach, al reflejar la apuesta por la flexibilidad de género en la moda.

Adriana Costantini, Mora Furtado, Nequi Galotti, Evelyn Scheild y Teresa Calandra

El catering, a cargo de Faena Catering, acompañó la noche, que sirvió de marco para anunciar el rumbo de una marca que apuesta por una identidad contemporánea sin perder sus raíces.

Nueva generación y proyección local

El evento L’Ouverture fue también una declaración de apertura hacia una nueva generación de embajadores de la marca.

“Mostramos un poquito la versatilidad. Queremos que la ropa pueda transformarse y adaptarse”, sostuvo Saiach.

El evento marcó el inicio de un año especial para la maison, con diseños que proponen identidad, personalización y versatilidad

Jóvenes con proyección en el diseño, la cultura y los medios acompañaron el debut de la colección y anticipan la expansión de la maison.

La colección se instala como símbolo de un aniversario que busca combinar tradición y futuro. Las imágenes del evento, con los invitados luciendo los nuevos diseños, reflejan la convivencia entre el ADN de la alta costura y una mirada dirigida al mañana.

Zulema Menem y Barbie Simons

Nacido en Corrientes, criado en Paraguay y consagrado en Argentina, Javier Saiach suma más de dos décadas como referente de la alta costura.

Ha vestido a figuras como Juana Viale, Valeria Mazza, Patricia Della Giovampaola, Pampita y Juliana Awada. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Martín Fierro de la Moda y la distinción de la Asociación Alta Costura de España.

Teresa Calandra

La presentación de “L’Ouverture” es apenas el inicio de un año de celebraciones. La noche de “L’Ouverture” anticipó la búsqueda por reconfigurar el lugar de la alta costura argentina, con el sello de una casa que celebra su historia y se reinventa con cada colección.

Campaña “L’Ouverture”: todas las fotos

Javier Saiach junto a Evelyn Sheild

Milagos Schmoll, Inés Artagaveyta y Santiago Loza

Roxana Harris y Nicolás Dipace

Francisco Villa Picasso

Felipe Furtado

Milagros Schmoll

La nueva propuesta de la marca incluye prendas masculinas y femeninas, pensadas para una generación que busca estilo propio y autenticidad

La velada incluyó una cena íntima y un cóctel a cargo de Faena Catering, realzando la experiencia sensorial de la presentación

Los invitados disfrutaron de una propuesta gastronómica exclusiva en un entorno que combinó diseño y alta cocina