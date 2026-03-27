Se revelaron las 10 mejores parrillas del mundo y el ranking completo: en qué puestos quedaron las argentinas

La estricta evaluación se basa en criterios de cortes, materia prima, técnicas de cocción y atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Buenos Aires ha consolidado una vez más su reputación internacional en la gastronomía cárnica, tras conocerse la edición 2026 del ranking World’s 101 Best Steak Restaurants, publicado por la consultora británica Upper Cut Media House Ltd.

La estricta evaluación se basa en criterios que abarcan desde la selección y maduración de los cortes, origen y trazabilidad de la materia prima, técnicas de cocción y atención personalizada, hasta el conocimiento técnico del equipo y la excelencia en la carta de vinos.

El top 10 del universo de parrillas del mundo se develó en las últimas horas y quedó configurado así:

La Cúpula de El Capricho, Jiménez de Jamuz, España Margareta, Sídney, Australia Laia, Erretegia, Hondarribia, España I Due Cippi, Saturnia, Italia Lana, Madrid, España Casa Julián de Tolosa, Tolosa, España Ibai, Londres, Reino Unido AG, Estocolmo, Suecia Burnt Ends, Singapore Bodega El Capricho, Jiménez de Jamuz, España

El ranking World’s 101 Best Steak Restaurants 2026 evaluó más de 900 restaurantes de todos los continentes y premió la excelencia en carnes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el listado global, que examinó más de 900 restaurantes en todos los continentes y reconoce solo a los máximos exponentes en calidad de carne y experiencia culinaria, cuatro establecimientos argentinos han alcanzado posiciones destacadas: Fogón Asado (puesto 22), Madre Rojas (47), Elena (54) y Happening Costanera (82).

La novedad en 2026 es que Don Julio de Palermo ingresó en el “Salón de la Fama – Lo Mejor de lo Mejor", una distinción diseñada para honrar a los restaurantes verdaderamente excepcionales que han dejado una huella imborrable en el panorama mundial de los restaurantes de carnes.

España lidera el top 10 global de parrillas, con varias posiciones entre los primeros puestos del ranking internacional de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El primer restaurante en ser incorporado a esta nueva categoría es Parrilla Don Julio en Buenos Aires. Tras ocupar el puesto número 1 durante tres años consecutivos, ahora ingresa al Salón de la Fama y es reconocido con esta distinción independiente por su extraordinaria consistencia, influencia y excelencia sostenida al más alto nivel", dijeron desde World’s 101 Best Steak Restaurants.

Y completaron: “Detrás de cada puesto en este ranking hay un equipo cuyo trabajo diario se caracteriza por la disciplina, la precisión, la perseverancia y una búsqueda inquebrantable de la excelencia. Nuestra responsabilidad es honrar ese compromiso con integridad, seriedad y los más altos estándares que podemos mantener".

España lidera el nuevo top 10 global de parrillas

La Cúpula de El Capricho, en Jiménez de Jamuz, España, ocupa el puesto número uno del ranking mundial de parrillas en 2026

El país ostenta el mayor número de posiciones en el tramo más alto del listado, lo que confirma su peso histórico en la cocina de carnes.

El proceso de selección para este ranking internacional, tal como subraya Upper Cut Media House Ltd, ha sido refinado a lo largo de más de treinta años y abarca un análisis de nueve factores: desde el sabor, raza y edad al sacrificio de los animales hasta la ambientación, el servicio y la experiencia digital.

Este año, la representación argentina, aunque sobresaliente, no logró ubicarse en el top 10, pero consolida un grupo de restaurantes que mantienen su excelencia ante la mirada global.

El top ten del universo de parrillas del mundo

Cuatro restaurantes argentinos figuran entre los cien mejores del mundo, según la consultora británica Upper Cut Media House Ltd ( World’s 101 Best Steak Restaurants)

1. La Cúpula de El Capricho, Jiménez de Jamuz, España: se posicionó como el N.º 1 en los 101 Mejores Restaurantes de Carne del Mundo 2026. El jurado consideró que lo que hace que la hace tan cautivadora es su irrepetibilidad." Esta precisa combinación de lugar, arquitectura, fuego, producto excepcional, profundidad cultural y visión pertenece exclusivamente a Jiménez de Jamuz. En un mercado global cada vez más competitivo, La Cúpula se distingue no por su ostentación, sino por su calidad.Como nuevo número uno y la entrada más destacada, establece un nuevo referente en el mundo de los restaurantes de carnes a la parrilla y se consolida como una de las experiencias gastronómicas más extraordinarias del planeta", señalaron desde la entidad seleccionadora.

2. Margareta, Sídney, Australia . Como actual número 2, representa la esencia de la gastronomía australiana moderna, según el jurado: “Segura, sólida y con sustancia. Su posición no se basa en la cantidad, sino en la claridad: un restaurante que sabe exactamente lo que es y lo ofrece con coherencia y convicción. Desde nuestro punto de vista, los negocios de la familia Margaret son modelos ejemplares de cómo deben gestionarse los restaurantes, sobre todo en lo que respecta al liderazgo y la cultura del personal”, indicaron.

3. Laia, Erretegia, Hondarribia, España. “Para nosotros, el corazón del restaurante es la chuleta. Esta carne de res ha sido seleccionada por su profundidad de sabor y estructura, proveniente del contexto ibérico y tratada con la paciencia que exige este estilo. La maduración no es un simple acompañamiento, sino una parte fundamental de su identidad, con un programa basado principalmente en la maduración en seco, que permite que la carne desarrolle su carácter antes de llegar a la parrilla”, explicaron desde World’s 101 Best Steak Restaurants.

La Cúpula de El Capricho, en Jiménez de Jamuz, España, Margaret, de Sídney y Laia, Erretegia, Hondarribia, España ocupan los tres primeros puestos del ranking mundial de parrillas en 2026

4. I Due Cippi, Saturnia, Italia. En el corazón de la experiencia se encuentran la maduración en seco y una rigurosa selección de la carne, opinan desde la entidad. “La carne proviene de razas locales italianas y europeas, junto con Wagyu japonés. El programa del restaurante se centra principalmente en carnes maduradas para desarrollar profundidad, estructura y definición. El resultado no se basa en el exceso, la decoración ni la técnica por sí sola. Se trata de dejar que el tiempo haga su trabajo y luego usar la parrilla con la moderación suficiente para que la carne sea la protagonista”, agregaron.

5. Lana, Madrid, España. “En el corazón de Lana se encuentra su parrilla argentina de leña quebracho, cuyo calor constante y humo limpio definen la cocción. La carne de vacuno, procedente principalmente de España y Argentina, mayoritariamente madurada en seco, llega con profundidad y estructura, y se encuentra con la parrilla con mano disciplinada. El resultado no se basa en una intervención excesiva, sino en el tiempo, el calor y la claridad del sabor”, señalaron desde World’s 101 Best Steak Restaurants.

6. Casa Julián de Tolosa, Tolosa, España. “En el centro se encuentra el txuletón: un grueso chuletón con hueso procedente de vacas maduras de Galicia y el País Vasco, refinado mediante una maduración en seco calibrada con precisión y asado exclusivamente sobre brasas de roble. La cocina se reduce a lo esencial: sal, calor, tiempo y criterio. No hay adornos que oculten su sabor. Ese es precisamente el quid de la cuestión. El bistec sabe a expresión directa del animal, su procedencia, su maduración y el fuego.”, explicaron de la parrilla.

Ibai, en Londres, destaca por su cocina vasca basada en carne de vacuno rubia gallega madura, preparada a fuego abierto y con maduración en seco

7. Ibai, Londres, Reino Unido. Es un restaurante vasco de parrilla en Londres, basado en la selección de ingredientes y el fuego. “En el centro del menú se encuentra la carne de vacuno rubia gallega de vacas lecheras maduras, valorada por la profundidad de su sabor y su estructura, más que por su suavidad. La carne se madura principalmente en seco y luego se cocina a fuego abierto en una parrilla de carbón de varios niveles, lo que permite que los diferentes cortes se cocinen a distintas alturas e intensidades. Este diseño es importante porque favorece un estilo de cocina vasca que no se centra en el tostado agresivo, sino en el control, el tiempo y la precisión”, describieron como característica del lugar.

8. AG, Estocolmo, Suecia. En el centro de la experiencia está la carne en sí, liderada por vacas lecheras suecas maduradas en el restaurante hasta 90 días, un sello distintivo que se ha asociado estrechamente con la identidad de AG, explican desde el jurado. “Además, la selección se extiende a vacas viejas gallegas, Wagyu australiano y A5 japonés, lo que permite al restaurante explorar la madurez, el marmoleado y la intensidad sin perder su esencia. La cocina se basa en el carbón y el fuego abierto, aportando definición y profundidad en lugar de una intervención excesiva”, agregaron.

AG, en Estocolmo, se distingue por su carne de vacas lecheras suecas maduradas hasta 90 días y el uso de carbón y fuego abierto en su cocina

9. Burnt Ends, Singapore. En el centro del local se alza el horno de leña de doble cavidad y cuatro toneladas con sus parrillas elevadas, un elemento que refleja la filosofía culinaria de Burnt Ends, explican. “El menú cambia casi a diario, pero la lógica subyacente permanece intacta: productos de primera calidad, tratados con esmero y luego sometidos a un diálogo constante con el fuego. La carne de res, como el Wagyu Blackmore australiano, junto con otras carnes de primera calidad como el cordero Margra, se integra naturalmente en un menú más amplio que evita la repetición y evita que el restaurante se defina por una sola categoría”, detallaron desde World’s 101 Best Steak Restaurants.

10. Bodega El Capricho, Jiménez de Jamuz, España. En el corazón de El Capricho se encuentra el trabajo de José Gordón y Felipe Cimademilla “con bueyes y ganado maduro, criados para una larga vida y tratados con respeto desde el inicio del proceso hasta el servicio final. La atención no se limita a un solo corte o a un solo momento en la parrilla. Es una cadena continua: cría y engorde, carnicería cuidadosa, maduración prolongada en seco y fuego de leña. La carne se prepara de forma que refleje madurez y profundidad, utilizando el añejamiento para desarrollar carácter en lugar de simplemente intensidad”, describieron desde la entidad seleccionadora.

Los cuatro exponentes argentinos en el top 101

Fogón Asado, Madre Rojas, Elena y Happening Costanera son los cuatro restaurantes argentinos incluidos entre los cien mejores del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fogón Asado , el mejor posicionado entre los argentinos en esta edición, ocupa el puesto 22 . Inaugurado en 2018 en Palermo, Fogón Asado fue creado por Alex Pels, Danielle Jenster y el chef argentino Sebastián Cardamoni. Su propuesta se aparta del modelo tradicional al colocar una gran barra alrededor de una parrilla central, donde los comensales pueden observar cada paso del ritual del asado. El menú, de nueve tiempos, está diseñado para transmitir la cultura local al visitante, maridado con vinos nacionales seleccionados. “Fogón destaca por ofrecer un formato completo: una visión clara del asado, un entorno que pone a los comensales en contacto directo con el fuego y una experiencia gastronómica y vinícola guiada, en lugar de dejarla al azar”, dijeron desde el jurado.

Madre Rojas se posiciona en el 47º lugar con una propuesta orientada a la trazabilidad y el respeto por el bienestar animal. Enclavado en una esquina de Villa Crespo, el restaurante declara su identidad a través de cortes con origen certificado, con especial énfasis en la carne Wagyu, lo que le otorga un perfil distintivo dentro del panorama nacional. “El fuego se maneja con mesura y seguridad, utilizado no para el espectáculo, sino como una herramienta elemental para intensificar el sabor, dar forma a la textura y preservar la integridad del corte. El resultado es un filete expresivo y auténtico, que habla claramente de la tierra, la raza y el cuidado manejo, en lugar de la técnica por sí misma”, afirmaron los seleccionadores.

El jurado del ranking realiza visitas anónimas y no acepta pagos ni publicidad, lo que garantiza la imparcialidad de los resultados

Elena aparece en el puesto 54 bajo la dirección del chef ejecutivo Juan Gaffuri. Se caracteriza por fusionar el ritual argentino de la parrilla con técnicas internacionales, acercándose a la estética de la brasserie europea y logrando un equilibrio entre sofisticación y fidelidad al sabor local. “En el corazón de Elena reside un profundo compromiso con el arte del fuego y la fuerza de la procedencia argentina. La propuesta cárnica del restaurante refleja la profunda conexión del país con la tierra, el ganado y la parrilla, donde cada corte se maneja con respeto y precisión. Al mismo tiempo, Elena explora un enfoque más internacional en su selección de carne, incorporando vacas de mayor edad al menú. Esta propuesta aporta individualidad y profundidad a la oferta del restaurante, y su calidad resulta más que convincente”, dijeron desde el jurado.

Happening Costanera, en el puesto 82, representa la continuidad de una historia que se inicia hace más de 60 años, en los clásicos carritos de la Costanera porteña. Guiado en la actualidad por Lucas Brucco, el restaurante mantiene su esencia tradicional con platos como el asado del centro, preparado de modo consistente y sin artificios, lo que refuerza su valor como referente de la carne argentina.

Sebastián Tricarico, chef ejecutivo de Happening Costanera, expresó a Infobae: “Es muy importante y una alegría muy grande después de muchos años de trabajo en la búsqueda de las mejoras constantes sobre la carne argentina obtener estos logros porque sigue creciendo la trayectoria de un restaurante de 60 años". Y agregó que “es un honor compartir menciones con colegas de todo el mundo“.

Por su parte, desde World’s 101 Best Steak Restaurants, destacaron: “Cocinada a la parrilla de leña, cada corte se maneja con sencillez y respeto, permitiendo que el sabor y la textura naturales de la carne permanezcan en primer plano. No hay necesidad de elaboraciones: la fuerza del restaurante reside precisamente en su capacidad para dejar que lo fundamental hable por sí solo”.

El listado completo de las 101 mejores parrillas del mundo

El ranking reconoce solo a los máximos exponentes en calidad de carne y experiencia culinaria en restaurantes de todo el mundo

La Cúpula de El Capricho, Jiménez de Jamuz, España Margareta, Sídney, Australia Laia, Erretegia, Hondarribia, España I Due Cippi, Saturnia, Italia Lana, Madrid, España Casa Julián de Tolosa, Tolosa, España Ibai, Londres, Reino Unido AG, Estocolmo, Suecia Burnt Ends, Singapore Bodega El Capricho, Jiménez de Jamuz, España Firedoor — Sídney, Australia The Eighty Six — Nueva York, Estados Unidos Hawksmoor — Londres, Reino Unido Aalia — Sídney, Australia Asador Bastian — Chicago, Estados Unidos Arkhé — Adelaide, Australia Brat — Londres, Reino Unido Fireside — Hong Kong, China Gillis — Gent, Bélgica Agnes — Brisbane, Australia Cote Korean Steakhouse — Nueva York, Estados Unidos Fogón Asado — Buenos Aires, Argentina Carcasse by Dierendonck — Koksijde, Bélgica Tributo — Quito, Ecuador Miller & Lux — San Francisco, Estados Unidos Born & Bred — Seúl, Corea del Sur Gran Torino — Sídney, Australia Hanu — Dubái, Emiratos Árabes Unidos Steer Dining Room — Melbourne, Australia Nikuya Tanaka — Singapur, Singapur Victor Churchill — Melbourne, Australia Elisa — Vancouver, Canadá The Grill at The International — Sídney, Australia La Tête d’Or by Daniel — Nueva York, Estados Unidos Lutyens Grill — Londres, Reino Unido Porteño — Sídney, Australia Asador Nicolás — Tolosa, España Rockpool Bar & Grill — Sídney, Australia La Braseria — Osio Sotto, Italia Daniel’s Miami — Coral Gables, Estados Unidos Gwen — Los Ángeles, Estados Unidos Blok — Talbot Green, Reino Unido Capa — Copenhague, Dinamarca Amaren — Bilbao, España The Devonshire — Londres, Reino Unido Char Fuego y Brasas — Adeje, España Madre Rojas — Buenos Aires, Argentina The Gidley — Sídney, Australia Niku Steakhouse — San Francisco, Estados Unidos Beefbar — Mónaco, Mónaco Jacobs & Co Steakhouse — Toronto, Canadá Vuur — Stellenbosch, Sudáfrica Clover Grill — París, Francia Elena — Buenos Aires, Argentina Chelsea Grill — Londres, Reino Unido Anahi — París, Francia Los 33 — Madrid, España Jeffrey’s — Austin, Estados Unidos 20 Chapel — Marrickville, Australia 11 Woodfire — Dubái, Emiratos Árabes Unidos Magma by Dany Karam — Sídney, Australia Gimlet — Melbourne, Australia Linny’s — Toronto, Canadá Williams Butchers Table — Zúrich, Suiza Prime + Proper — Detroit, Estados Unidos Grill Royal — Berlín, Alemania American Cut — Nueva York, Estados Unidos Keens Steakhouse — Nueva York, Estados Unidos Sperling & Co — Estocolmo, Suecia Txula Steak — Nueva York, Estados Unidos Bazaar Meat New York — Nueva York, Estados Unidos Brutus Tavern — Atenas, Grecia Swift & Sons — Chicago, Estados Unidos Maven — Amberes, Bélgica Regina Bistecca — Florencia, Italia Firewood — George Town, Malasia SK Steak & Oyster — Brisbane, Australia Carna by Dario Cecchini — Hong Kong, China Matilda 159 Domain — Melbourne, Australia The Steak House — Hong Kong, China Meatmaiden — Melbourne, Australia Happening — Buenos Aires, Argentina Shatōburian — Singapur, Singapur Gage & Tollner — Nueva York, Estados Unidos Shell House — Sídney, Australia Beef & Glory — Viena, Austria Gallaghers — Nueva York, Estados Unidos Bistecca Tuscan Steakhouse — Singapur, Singapur The Grand Bar & Grill — Helsinki, Finlandia Sagardi — Londres, Reino Unido Fat Rabbit — St. Catharines, Canadá Carnal Steak House — Barcelona, España The Cut Bar & Grill — Sídney, Australia Soichiro Japanese Steak House — Yakarta, Indonesia Grill Americano — Melbourne, Australia Zoilo — Londres, Reino Unido Bistecca — Sídney, Australia The Blockman — Johannesburgo, Sudáfrica Guinea Grill — Londres, Reino Unido Izzy’s Steaks & Chops — San Francisco, Estados Unidos Brabo — Barcelona, España