Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y agua tibia

Expertos recomiendan el lavado de pies con vinagre y agua tibia como método casero para mejorar la higiene y bienestar de los pies (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica de lavarse los pies con vinagre y agua tibia ha ganado popularidad en diversos países como un remedio casero asociado a beneficios para la higiene y el bienestar. Según informó The New York Times, especialistas en podología y dermatología han analizado sus posibles efectos, señalando que esta costumbre puede ofrecer ventajas en la salud cutánea y la prevención de infecciones fúngicas. Diversos estudios citados por el medio estadounidense han relacionado el uso de vinagre, especialmente el de manzana, con una reducción en la incidencia de hongos y mal olor en los pies, aunque advierten que su empleo debe complementarse con una adecuada higiene diaria.

Para qué sirve lavarse los pies con agua tibia y vinagre

De acuerdo con un reporte de The Guardian, el vinagre contiene ácido acético, un compuesto conocido por su actividad antimicrobiana. Esto permite que, al mezclarse con agua tibia, se genere un entorno adverso para la proliferación de hongos y bacterias que suelen afectar la piel de los pies. El doctor Michael Smith, dermatólogo consultado por el medio británico, explicó que “el vinagre puede ayudar a disminuir la presencia de microorganismos y suavizar áreas endurecidas de la piel”. Además, diversos especialistas coinciden en que el agua tibia favorece la apertura de los poros y mejora la absorción de los beneficios del ácido acético.

El vinagre, especialmente el de manzana, contribuye a reducir hongos y mal olor en los pies, según investigaciones citadas en The New York Times (Vecteezy)

La combinación de agua tibia y vinagre se recomienda en casos de mal olor, pie de atleta y callosidades leves. El The New York Times detalló que no existe evidencia suficiente para considerar este método como un tratamiento médico en afecciones severas, aunque sí puede ser útil como medida preventiva o de apoyo en la higiene personal. En personas con sudoración excesiva, el baño regular con vinagre ha mostrado una ligera reducción en el olor, según datos recogidos por Mayo Clinic de Estados Unidos.

Cómo lavarse los pies con vinagre y agua tibia

El procedimiento para realizar un baño de pies con vinagre y agua tibia es sencillo, pero requiere prestar atención a ciertas indicaciones para evitar irritaciones. De acuerdo con las recomendaciones de la Asociación Americana de Podología Médica (APMA, por sus siglas en inglés), el primer paso consiste en llenar un recipiente con suficiente agua tibia, a una temperatura que no supere los 38℃ (100℉). Se añade luego una taza de vinagre de manzana o de vino blanco por cada tres litros de agua.

El procedimiento recomendado consiste en sumergir los pies entre 15 y 20 minutos en una solución de agua tibia y vinagre siguiendo proporciones sugeridas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere sumergir los pies durante un periodo de 15 a 20 minutos. Durante este tiempo, el ácido acético actúa sobre la superficie cutánea, ayudando a eliminar restos de piel muerta y a controlar la flora bacteriana. Tras finalizar el baño, la APMA recomienda secar los pies con una toalla limpia y, si la piel tiende a resecarse, aplicar una crema hidratante sin fragancia. “El secado correcto es fundamental para evitar que la humedad residual provoque la aparición de hongos”, advirtió la doctora Laura Stein, especialista en podología entrevistada por The Guardian.

El uso de vinagre en proporciones mayores a las recomendadas puede provocar irritación o descamación excesiva, según alertó la Mayo Clinic. Por este motivo, la frecuencia del procedimiento no debe exceder las dos o tres veces por semana, salvo indicación profesional.

Qué hay que tener en cuenta antes del lavado con vinagre

Antes de iniciar cualquier método casero, los expertos sugieren realizar una prueba en una pequeña zona de la piel para descartar reacciones alérgicas. Personas con heridas abiertas, grietas profundas o enfermedades cutáneas diagnosticadas deben evitar el baño con vinagre sin consultar previamente a un profesional de la salud. La APMA subrayó que el vinagre puede causar escozor si entra en contacto con zonas lesionadas y no reemplaza el tratamiento médico en casos de infecciones graves.

Personas con heridas, diabetes o enfermedades cutáneas deben consultar a un profesional antes de realizar un baño de pies con vinagre y agua tibia (Freepik)

The New York Times remarcó que los niños y adultos mayores pueden ser más susceptibles a los efectos irritantes del ácido acético, por lo que se aconseja precaución en estas poblaciones. En el caso de personas con diabetes, es imprescindible contar con la autorización del médico tratante, ya que la piel de los pies suele ser más delicada y propensa a complicaciones.

La doctora Stein concluyó que la higiene diaria, el secado minucioso y el uso de calzado adecuado son medidas esenciales para prevenir problemas en los pies, y el baño con vinagre puede considerarse un complemento ocasional y no una solución definitiva para todas las afecciones.