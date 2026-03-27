Accesorios, materiales y siluetas: el sello de Anya Taylor-Joy en la moda contemporánea actual

Desde after parties hasta premiers internacionales, la intérprete sorprende con elecciones arriesgadas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Anya Taylor-Joy se consolidó como referente de estilo mediante una sucesión de apariciones recientes que revelaron una apuesta decidida por la experimentación estética y los códigos de la alta costura en la moda.

La intérprete presentó looks recientes en los que la elección de materiales, siluetas y accesorios definió un perfil audaz y sofisticado.

Un tocado escultórico como protagonista

Anya Taylor-Joy llevó un tocado de lazo negro y body satinado con joyería plateada (REUTERS/Danny Moloshok)

Para el after party de los Oscar 2026 que realizó Vanity Fair apostó por un gran lazo negro como tocado, que aportó una dimensión arquitectónica a su estilismo. Combinó este accesorio con un body negro satinado de tirantes finos, medias translúcidas y sandalias negras de tiras delgadas.

La elección de joyería incluyó un collar plateado de gran tamaño y varios anillos voluminosos, mientras que el maquillaje enfatizó unos labios oscuros y una mirada definida.

Vestido satinado para definir elegancia y movimiento

La actriz escogió un vestido durazno satinado con drapeados y sandalias blancas (REUTERS/Stephane Mahe)

Durante un desfile de Dior en la París Fashion Week 2026 eligió un vestido de satén en tono durazno, con escote amplio y drapeados que recorrieron los hombros y el busto, generando volumen y textura sobre la silueta. El peinado recogido y pulido en una coleta alta acompañó la fluidez del tejido, mientras que las sandalias blancas con lazo reforzaron la apuesta por detalles sutiles y femeninos.

Satén plateado como centro del look

Para la prestigiosa cena de gala, la actriz lució un elegante vestido de seda (The Grosby Group)

Para el photocall de llegadas de Le Grand Diner du Louvre 2026 optó por un vestido confeccionado en satén plateado de corte midi y falda amplia, con tirantes finos y escote en pico que resaltaron la estructura del busto y los hombros.

El tejido reflejante y la caída acampanada del vestido le otorgaron dinamismo al conjunto, que complementó con sandalias blancas de tacón y labios pintados en un tono rojo intenso.

Cuero negro para una silueta contemporánea

Anya Taylor-Joy optó por una falda lápiz de cuero negro y top de manga larga ajustado (REUTERS/Daniel Cole)

Durante la alfombra roja de Apple TV Press Day 2026 posó con una pollera lápiz de cuero negro, de corte ajustado y cierre expuesto en la parte delantera, que incorporó una abertura lateral para facilitar el movimiento.

Combinó esta pieza con un top de manga larga y cuello alto en tejido negro elástico, reforzando el estilo minimalista del estilismo. El look se cerró con sandalias negras de tiras y el cabello liso peinado hacia un lado.

Transparencia y las capas etéreas en blanco

Anya Taylor-Joy eligió un vestido blanco translúcido de gasa con capa y collar plateado (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante los Governors Awards en Los Ángeles escogió un vestido largo de gasa blanca, ajustado al torso y con falda amplia y fluida, que generó un efecto de ligereza a través de superposiciones translúcidas. El diseño incorporó una especie de capa que caía desde los hombros, lo que sumó movimiento y presencia. Como complemento, optó por un collar plateado de gran tamaño y llevó el cabello suelto, sin otros accesorios visibles.

El pañuelo plisado como eje del estilismo

Formula One F1 - Hungarian Grand Prix - Hungaroring, Budapest, Hungary - August 2, 2025 Actress Anya Taylor-Joy before qualifying REUTERS/Jakub Porzycki

Anya Taylor-Joy llevó un pañuelo verde plisado atado a la cabeza para el Grand Prix 2025, que enmarcó su rostro y cubrió parcialmente su cabello peinado en dos trenzas largas. Complementó el estilismo con anteojos de sol negros de silueta alargada, labios en tono burdeos y una prenda superior blanca, sobre la que colocó un chal de tela translúcida con ribete decorativo.

La mini de plisado estructurado en blanco

Anya Taylor-Joy Escogió un minivestido blanco plisado con sandalias de tiras finas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la premiere de “The Gorge” en Los Ángeles escogió un minivestido blanco de corte trapecio y textura plisada, con tirantes finos adornados por detalles brillantes en la espalda. Llevó el cabello recogido hacia atrás y completó el conjunto con sandalias blancas de tiras finas y tacón alto, sumando pequeños pendientes como único accesorio visible.

El cuero negro como protagonista de un conjunto monocromático

Anya Taylor-Joy optó por chaqueta y shorts de cuero negro con el cabello suelto (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para una ceremonia en Los Ángeles optó por un conjunto de chaqueta oversized y shorts, ambos confeccionados en cuero negro. La chaqueta presentaba solapas anchas y costuras marcadas, mientras que los shorts de corte alto dejaban las piernas al descubierto. El peinado suelto y ondulado y los pendientes en tono plateado reforzaron el aire desenfadado del estilismo.

Un tocado joya y escote profundo para la noche

La actriz posó con un minivestido negro con aplicaciones plateadas y tocado joya (REUTERS/Danny Moloshok)

Para el after party de los Oscar que realizó Vanity Fair en 2024 apostó por un minivestido negro de manga larga y escote pronunciado, decorado con aplicaciones plateadas y pedrería en los hombros y el busto. El look se completó con una cofia ornamentada con brillantes y perlas de gran tamaño, guantes largos de terciopelo negro y medias translúcidas, enmarcando una propuesta de alto impacto visual.

La comodidad del punto negro para el día a día

La actriz caminó con un vestido corto de punto negro con mocasines y bolso estructurado (The Grosby Group)

Durante una salida, optó por un vestido corto de punto negro, de silueta entallada y manga a la mitad del brazo, con botones en la parte superior y acabado deshilachado en el dobladillo. Añadió mocasines negros planos y un bolso estructurado del mismo color, junto a gafas de sol oscuras y el cabello liso suelto.