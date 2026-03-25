La pollera domina la moda en 2026: así la reinterpretan las celebridades en alfombras rojas

Polleras como prenda clave en la alfombra roja y las pasarelas de 2026 (REUTERS/Stephane Mahe)

La pollera se volvió una de las prendas más aclamadas en la moda reciente, al ocupar un lugar central tanto en las pasarelas como en la alfombra roja.

Casas de renombre como Chanel, Prada y Saint Laurent incorporaron conjuntos protagonizados por polleras en sus colecciones Otoño-Invierno 2026/2027.

La variedad de materiales, largos y cortes permitió que la pollera trascendiera lo clásico y se adaptara tanto a estilos minimalistas como a opciones voluminosas y experimentales. El auge de la pollera respondió a la búsqueda de nuevas siluetas y propuestas que desafían las reglas del vestuario tradicional.

Diseñadoras y celebridades apuestan por la pollera en looks sofisticados y versátiles (REUTERS/Stephane Mahe)

Las versiones vistas en desfiles y eventos evidenciaron cómo esta prenda puede aportar sofisticación, frescura y un aire renovado a los conjuntos más exigentes. Su flexibilidad la convirtió en favorita de diseñadores y personalidades, reafirmando su lugar como símbolo de elegancia contemporánea y versatilidad.

Celebridades que lucieron pollera en eventos o desfiles

A continuación, se presenta cómo diez famosas eligieron la pollera en distintos eventos, con detalles de cada uno de sus looks.

Jenna Ortega

Pollera burdeos satinada y top metálico en la Academy Museum Gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la Academy Museum Gala 2025 en Los Ángeles Jenna Ortega lució una pollera larga de color burdeos, confeccionada en una tela satinada que reflejaba la luz de manera sutil. El diseño fue de corte recto, ajustado en la cintura y las caderas, y caía de forma continua hasta el suelo. La superficie de la pollera era lisa, sin adornos ni texturas añadidas, lo que realzaba el contraste con el top asimétrico de material metálico que llevó en la parte superior.

Jenna Ortega posa con su look en la alfombra roja de los Premios Emmy (REUTERS/Daniel Cole)

Durante los Premios Emmy 2025, llevó una pollera larga de color negro, también de corte recto y ajuste ceñido en la parte superior, que descendía hasta cubrir por completo los zapatos. La sobriedad de la pollera permitió que el top, compuesto por grandes apliques plateados y dorados, cobrara protagonismo.

Rosalía

Rosalía: pollera blanca asimétrica y top negro en show

Para un show Rosalía llevó una pollera de color blanco, confeccionada en una tela de apariencia rígida, que generaba volumen y pliegues marcados a lo largo de la prenda. La pollera presentó un largo por debajo de la rodilla y un corte asimétrico e irregular, con varias capas superpuestas que aportaron movimiento y una silueta amplia. La prenda se ajustó en la cintura y contrastó con el top negro sin mangas de textura ligera.

Lana del Rey

Lana Del Rey: pollera midi beige bordada, botas y chaqueta en Nueva York (REUTERS/Angelina Katsanis)

Durante la Fashion Week de Nueva York Lana del Rey lució una pollera midi de gasa translúcida en tono beige, con bordados de flores blancas distribuidos de manera uniforme por toda la superficie. La falda cayó en línea A desde la cintura y tuvo una textura vaporosa que dejó entrever una enagua interior. El dobladillo fue recto y la prenda acompañó el conjunto de botas de cuero marrón y chaqueta marrón que completó su look.

Zendaya

Zendaya con pollera larga blanca plisada y top oscuro de manga larga en una salida nocturna en Los Ángeles (The Grosby Group)

Durante una reciente salida nocturna junto a Tom Holland Zendaya llevó una pollera larga de color blanco, confeccionada en una tela liviana y de textura plisada. La falda presentó un corte amplio que cayó de forma fluida desde la cintura hasta el suelo, generando un movimiento suave al caminar. El largo cubrió por completo el calzado, integrándose con un top oscuro de manga larga para crear un contraste marcado en el conjunto.

Jessica Wang

Jessica Wang con pollera negra midi plisada y parte superior de efecto peluche en la Fashion Week de Nueva York 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

Jessica Wang llevó una pollera negra de largo midi durante la Fashion Week de Nueva York 2026. La prenda, confeccionada en un tejido de caída pesada y estructura plisada fue sobria y descendió en líneas rectas desde la cintura, generando amplitud y movimiento. La textura opaca de la falda destacó bajo la parte superior de efecto peluche largo y oscuro, y se complementó con botas negras de caña alta.

Natalia Vodianova

Natalia Vodianova con pollera larga azul degradé y blusa de lazo en la París Fashion Week 2026 (REUTERS/Stephane Mahe)

Durante la París Fashion Week 2026 Natalia Vodianova vistió una pollera larga de tono azul desgastado, con un efecto degradé que iba de más claro en el centro a más oscuro en los laterales. La textura de la tela fue fluida, con pliegues verticales que generaron volumen y una caída hasta el suelo. Se integró con un suéter oscuro y una blusa de lazo en el cuello.

Camila Morrone

Camila Morrone con pollera larga de encaje negro y top a juego en un evento de moda

Camila Morrone lució una pollera larga confeccionada en encaje negro semitransparente, con un ajuste ceñido en la cadera y caída recta hasta el suelo. El encaje presentó un patrón floral que cubrió toda la superficie de la prenda. La falda permitió entrever las piernas por la transparencia del tejido y se acompañó de un top a juego, también de encaje negro.

Bella Hadid

Bella Hadid con pollera a la rodilla translúcida y estampada en tonos azules y morados en un desfile de Prada (REUTERS/Alessandro Garofalo)

En uno de los desfiles de Prada, Bella Hadid llevó una pollera de largo a la rodilla, confeccionada en un material translúcido que dejó ver un diseño estampado en tonos azules y morados. La falda presentó un acabado semitransparente y una estructura recta, con detalles gráficos de flores y formas abstractas en la capa interior. Se integró con medias burdeos oscuras y botas decoradas con apliques metálicos.

Bella Hadid con pollera midi de encaje negro y abertura frontal en el desfile de Saint Laurent (REUTERS/Stephane Mahe)

En un desfile de Saint Laurent, Hadid vistió una pollera de encaje negro, de largo midi, que se ajustó a la silueta y terminó justo por debajo de la rodilla. La tela fue semitransparente y dejó entrever un forro oscuro en la parte superior, mientras que el encaje floral cubrió toda la superficie. El borde de la falda tuvo un acabado irregular, siguiendo el diseño del encaje, y una pequeña abertura frontal.

Bella Hadid con pollera larga blanca satinada en el after party de Vanity Fair tras los Premios Oscar 2026 (REUTERS/Danny Moloshok)

Para el after party de Vanity Fair en los Premios Oscar 2026 lució una pollera larga de color blanco perla, realizada en una tela satinada de acabado liso y brillante. El diseño fue de corte recto y prolongado hasta el suelo, sin detalles visibles como aberturas, pliegues o adornos. La caída de la tela fue continua y acompañó la línea del cuerpo, mientras que el tono claro resaltó la sobriedad y la elegancia del conjunto.

Florence Hunt

Florence Hunt con pollera larga gris oscuro con degradé y chaqueta negra en el photocall de Dior para la Fashion Week de París (REUTERS/Stephane Mahe)

Durante el photocall de Dior para la Fashion Week de París, Florence Hunt llevó una pollera larga de color gris oscuro con un acabado degradé y textura vaporosa. La falda se caracterizó por su volumen y pliegues amplios, generando una silueta acampanada que llegó hasta el suelo. El diseño no mostró aberturas ni adornos, y se complementó con una chaqueta negra entallada y camisa blanca.